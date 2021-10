Workday anuncia que casi 1.000 clientes ya están en Skills Cloud

MADRID, Spain, Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), líder en aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y recursos humanos , ha anunciado hoy que casi 1.000 organizaciones están utilizando Skills Cloud para contratar, comprometer y retener a su fuerza laboral de forma más eficaz en mundo laboral en constante cambio. Además, Workday está ofreciendo una solución empaquetada — skills foundation — para ayudar a los clientes a acelerar la adopción de la infraestructura de skills de Workday, que incluye Skills Cloud, Talent Marketplace y Career Hub, entre otros.



Según una encuesta mundial de McKinsey , el 87% de los ejecutivos afirma que tienen carencias de skills es su fuerza laboral o espera tenerlas dentro de unos años, pero menos de la mitad de los encuestados tiene un plan claro para abordar el problema. Estos resultados subrayan que las organizaciones necesitan conocer las skills de sus empleados, incluidas las que ya tienen y las que se necesitan para cumplir los objetivos empresariales.

Workday, que cuenta con una comunidad de clientes compuesta por más de 55 millones de trabajadores, ayuda de forma exclusiva a las organizaciones a optimizar el talento proporcionando un conocimiento profundo de las skills que solo puede obtenerse con un sistema unificado de gestión del capital humano (HCM). Workday HCM alberga de forma segura los datos de los trabajadores — incluidas las skills — y los pone a disposición del cliente como parte de una experiencia de talento conectada que abarca el aprendizaje, la contratación y el rendimiento, entre otros.

Skills Cloud, que se incluye con Workday HCM, se actualiza dinámicamente a lo largo de la trayectoria del talento del empleado para reflejar el desarrollo de nuevas skills, ayudando a los clientes a evolucionar continuamente las estrategias de personal basadas en skills. Esto incluye la capacidad de acceder a datos en tiempo real sobre dónde existe la necesidad de adquirir skills —o no— para responder mejor a los objetivos del negocio y ofrecer una experiencia de talento unificada para su fuerza laboral. Desde su lanzamiento en 2018, Skills Cloud ha aumentado sus skills verificadas de 25 millones a más de 2.000 millones en la actualidad.

Apoyar a los clientes en su transformación de skills

Hay pasos fundamentales que las organizaciones deben dar cuando cambian sus estrategias de talento para centrarse en las habilidades. Para ayudar a los clientes a iniciar su viaje de transformación de skills, Workday ofrece apoyo a las competencias en tres áreas críticas: la base, que proporciona la infraestructura inteligente para skills; el conocimiento, que identifica las oportunidades de acción; y la optimización, que impulsa los programas de talento basados en skills

Skills Foundation : Los clientes de Workday HCM pueden aprovechar el nuevo pack de soluciones, Skills Foundation, para ayudar a acelerar y guiar la adopción de elementos esenciales como la ontología de Skills Cloud, la inferencia de skills, la verificación de skills y las skills críticas. Con la capacidad de identificar las skills y los intereses de los trabajadores y relacionarlos con los puestos de trabajo internos, el aprendizaje, los mentores y los trabajos a corto plazo, las organizaciones pueden impulsar un mejor compromiso de los empleados mediante el apoyo a la movilidad interna y el desarrollo de sus carreras. Por ejemplo, una organización que busque democratizar las oportunidades y desarrollar su equipo de liderazgo podría obtener visibilidad sobre los puntos fuertes y las carencias de las skills para crear un programa de desarrollo profesional específico que aborde estas carencias y mejore la sucesión empresarial.





Declaraciones

"Las organizaciones están más centradas que nunca en el despliegue de una estrategia de personas basada en las skills para mejorar la retención, la contratación, el reclutamiento y el compromiso de los empleados", declaró David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer de Workday. "Nuestra Skills Cloud proporciona la base para ayudar a nuestros clientes a adoptar una estrategia para abordar las skills y apoyar su movimiento hacia una fuerza de trabajo más ágil."

"En Thomson Reuters queremos crear experiencias que tengan como prioridad a los empleados y que les permitan crecer y aprender", dijo Dalia Kendik, head of digital HR de Thomson Reuters. "Aprovechar Skills Cloud fue el primer paso en nuestro movimiento hacia una estrategia de personas basada en las skills, dándonos los datos y la información necesaria para ayudar a los empleados a establecer trayectorias profesionales, cubrir roles internos, volver a capacitar y promover internamente y construir nuestro propio flujo de talento. Queremos aportar transparencia al desarrollo de la carrera profesional, y las soluciones de Workday basadas en las skills nos ayudan a conseguir este objetivo."

"Se está produciendo un tremendo cambio en todos los procesos de negocio clave de RRHH, en el que las skills emergen como una de las mayores áreas de atención a medida que las empresas buscan abordar los crecientes desafíos del talento", afirmó Holger Mueller, principal analyst and vice president, de Constellation Research, Inc "Los clientes de Workday tienen ahora la oportunidad de superar a otras organizaciones aprovechando las soluciones que les ayudan a conocer mejor las skills de su plantilla y los datos necesarios para mejorar la planificación general, la contratación, la movilidad interna y la gestión del talento."

Información adicional

Post en nuestro blog "Our Vision for Skills in a Changing World"



Sobre Workday

Workday es un proveedor líder de aplicaciones empresariales en la nube para finanzas y Recursos Humanos para que ayuda a sus clientes a adaptarse y prosperar en un mundo cambiante. Las aplicaciones de Workday para gestión financiera, Recursos Humanos, planificación, gestión de gastos y analytics, han sido adoptadas por miles de organizaciones de todos los sectores en el mundo, incluyendo desde medianas empresas, hasta más del 50% de las compañías de la lista Fortune 500. Para obtener más información sobre Workday, visite workday.com .

