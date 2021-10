Workday: al bijna 1000 klanten live met Skills Cloud

AMSTERDAM, Oct. 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), een leider in enterprise cloud applicaties voor finance en human resources , kondigt vandaag aan dat bijna 1.000 organisaties Skills Cloud gebruiken om werknemers effectiever in dienst te kunnen nemen, aan zich te binden en ze te behouden in de veranderende wereld van werk. Daarnaast stelt Workday een pakketoplossing - skills foundation - beschikbaar om klanten te helpen de implementatie van de Workday skills-infrastructuur te versnellen, inclusief onder andere Skills Cloud, Talent Marketplace en Career Hub.



Volgens een McKinsey Global Survey zegt 87% van de executives dat ze een tekort aan vaardigheden in het personeelsbestand ervaren of dit binnen een paar jaar verwachten. Maar minder dan de helft van de respondenten heeft een duidelijk plan om dit probleem aan te pakken. Deze bevindingen onderstrepen dat organisaties inzicht nodig hebben in de vaardigheden van hun werknemers, inclusief de vaardigheden die ze al hebben en de vaardigheden die nodig zijn om de bedrijfsdoelstellingen te halen.

Workday heeft een klantcommunity van meer dan 55 miljoen werknemers en helpt organisaties bij het optimaliseren van talent door diepgaand inzicht te bieden in vaardigheden, dat alleen kan worden verkregen uit een geïntegreerd human capital management (HCM) systeem. In Workday HCM zijn werknemersgegevens - inclusief vaardigheden - veilig opgeslagen. Deze data wordt beschikbaar gesteld als onderdeel van een samenhangende ‘talent experience’, die onder andere leren, werven en prestaties omvat.

Skills Cloud is onderdeel van Workday HCM en wordt doorlopend bijgewerkt tijdens het talenttraject van de werknemer om de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden te weerspiegelen, zodat klanten hun skills-based strategieën continu kunnen ontwikkelen. Dit betekent ook dat ze real-time gegevens kunnen inzien over waar vaardigheden aanwezig zijn - of juist niet - zodat ze beter kunnen inspelen op wat de organisatie nodig heeft en een uniforme ‘talent experience’ kunnen leveren aan hun werknemers. Sinds de lancering in 2018 is het aantal geverifieerde vaardigheden in Skills Cloud gegroeid van 25 miljoen naar meer dan 2 miljard.

Klanten ondersteunen bij hun skills transformatie

Organisaties moeten fundamentele stappen zetten als ze hun talentstrategieën aanpassen en hun focus verschuiven naar vaardigheden. Om klanten te helpen bij deze transformatie, biedt Workday ondersteuning op drie cruciale gebieden: het leggen van een fundament voor een intelligente infrastructuur voor vaardigheden; het verkrijgen van inzicht, dat actiepunten identificeert; en optimalisatie, voor het aansturen van op vaardigheden gebaseerde talentprogramma's.

Skills Foundation: Workday HCM klanten kunnen profiteren van een nieuwe pakketoplossing - skills foundation - om te helpen bij het versnellen en begeleiden van de adoptie van essentiële onderdelen, zoals de Skills Cloud ontologie, het herleiden van skills, de verificatie van skills en het bepalen van kritieke skills. Dankzij de mogelijkheid om vaardigheden en interesses van werknemers te identificeren en te matchen met interne banen, opleidingen, mentoren en kortetermijnopdrachten, kunnen organisaties de betrokkenheid van werknemers vergroten door interne mobiliteit en loopbaanontwikkeling te ondersteunen. Zo kan een organisatie die bijvoorbeeld gelijke kansen wil creëren en haar leiderschapsteam wil ontwikkelen, inzicht krijgen in de sterke en ontbrekende punten en een doelgericht loopbaanontwikkelingsprogramma opzetten dat de gaten aanpakt en de bedrijfsopvolging verbetert.





Reacties op het nieuws

"Organisaties zijn meer dan ooit gefocust op het inzetten van een skills-based people-strategie om retentie, werving, recruitment en werknemersbetrokkenheid te verbeteren", zegt David Somers, group general manager, office of the chief human resources officer, Workday. "Onze Skills Cloud biedt de basis om onze klanten te helpen bij het invoeren van een strategie gericht op vaardigheden en hen te ondersteunen bij hun stap naar een meer wendbaar personeelsbestand."

"Bij Thomson Reuters willen we ervaringen creëren waarbij de werknemer voorop staat en die medewerkers in staat stellen om te groeien en te leren", zegt Dalia Kendik, hoofd digital HR, Thomson Reuters. "Het gebruik van Skills Cloud was de eerste stap in onze overgang naar een op vaardigheden gebaseerde people-strategie, die ons de data en inzichten geeft die nodig zijn om werknemers te helpen carrièrepaden uit te zetten, interne rollen in te vullen, intern te herscholen en promotie te maken, en onze talentpijplijn op te bouwen. We willen transparantie brengen in loopbaanontwikkeling, en de door vaardigheden aangedreven Workday oplossingen helpen ons dit doel te bereiken."

"Er vindt een enorme verschuiving plaats in de belangrijkste HR-bedrijfsprocessen, waarbij vaardigheden naar voren komen als een van de grootste aandachtsgebieden nu bedrijven op zoek zijn naar een oplossing voor de toenemende uitdagingen op het gebied van talent", zegt Holger Mueller, hoofdanalist en vice-president, Constellation Research, Inc. "Workday-klanten hebben nu de kans om andere organisaties voor te zijn door gebruik te maken van oplossingen die hen helpen een beter begrip te krijgen van de vaardigheden van hun personeelsbestand en de data die nodig zijn om de algehele planning, werving, interne mobiliteit en talentmanagement te verbeteren."

