Workday compte près d’un millier de clients sur sa solution Skills Cloud

PARIS, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc . (NASDAQ: WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , annonce aujourd'hui que près de 1 000 entreprises utilisent Skills Cloud pour attirer, engager et fidéliser leurs talents dans un monde qui change. En outre, l’éditeur met à disposition une solution complète – Skills Foundation – pour aider les clients à accélérer l’adoption de l’infrastructure Skills de Workday, qui réunit Skills Cloud, Talent Marketplace ou encore Career Hub.



Selon une enquête mondiale de McKinsey , 87 % des dirigeants déclarent que leur entreprise est confrontée à une pénurie de compétences, ou s’attendent à faire face à ce problème dans quelques années. Cependant, moins de la moitié des personnes interrogées ont un plan clairement défini pour répondre à cette problématique. Ces résultats montrent que les organisations ont besoin de visibilité sur les compétences dont elles disposent en interne, et celles qui leur font défaut pour atteindre leurs objectifs.

Workday, qui compte une communauté de clients représentant plus de 55 millions d’employés, aide les entreprises à optimiser la gestion de leurs talents grâce à une connaissance approfondie des compétences que seul un système unifié de gestion du capital humain (HCM) peut fournir. Workday HCM héberge en toute sécurité les données des collaborateurs, y compris celles relatives à leurs compétences, et propose une expérience connectée en rendant ces données disponibles lors des différents processus de formation, de recrutement et de gestion de la performance.

Composante de Workday HCM, Skills Cloud tient compte du parcours du collaborateur et permet de refléter dynamiquement le développement de nouvelles qualifications. Dès lors, les clients peuvent mettre en place une stratégie de ressources humaines qui s’appuie sur les compétences. Ils ont notamment la possibilité d’analyser en temps réel les compétences existantes ou manquantes afin de mieux répondre à leurs besoins, tout en proposant une expérience unifiée à leurs talents. Depuis son lancement en 2018, Skills Cloud est passé de 25 millions à plus de 2 milliards de compétences vérifiées aujourd’hui.

Une politique RH guidée par les compétences

Certaines étapes sont incontournables pour toute entreprise souhaitant axer sa politique RH sur les compétences. Pour aider les clients à initier cette transformation, Workday offre un soutien structuré autour de trois axes : le socle, à savoir l’infrastructure intelligente nécessaire à l’identification des compétences ; des fonctions d’analyse, pour identifier les opportunités d’action, et l’optimisation, pour soutenir les programmes basés sur les compétences.

Skills Foundation : Les clients de Workday HCM bénéficient d’une nouvelle solution complète — Skills Foundation — qui accélère l’adoption de principes essentiels (l’ontologie de Skills Cloud, l’identification et la vérification des compétences critiques). Grâce à la possibilité d’identifier les qualifications et centres d’intérêt de leurs employés, les organisations peuvent accroître l’engagement des collaborateurs en encourageant la mobilité interne et le développement professionnel via des propositions de postes adaptés, de formations, de mentors et de missions à court terme. Par exemple, une organisation cherchant à rendre ses opportunités accessibles à tous et à développer son équipe de direction pourrait analyser les forces et les lacunes en son sein, et créer un programme ciblé de développement de carrière visant à combler ces écarts et à améliorer la relève en entreprise.





Commentaires

“Plus que jamais, les entreprises sont déterminées à déployer une stratégie de ressources humaines axée sur les compétences pour faire des progrès en matière de rétention, d’embauche, de recrutement et d’engagement de leurs collaborateurs”, déclare David Somers, group general manager, office of the chief human resource officer chez Workday. “Notre solution Skills Cloud aide nos clients à adopter une stratégie de gestion des compétences, et soutient leur évolution vers une organisation plus agile.”

“Chez Thomson Reuters, nous voulons créer des expériences qui donnent la priorité aux collaborateurs, et qui leur permettent de se développer et d’apprendre”, déclare Dalia Kendik, head of digital HR chez Thomson Reuters. “Tirer parti de Skills Cloud a été la première étape de notre transition vers une stratégie de ressources humaines axée sur les compétences. Nous avons ainsi pu bénéficier des données et analyses nécessaires pour aider nos collaborateurs à définir des parcours de carrière, à se perfectionner et à évoluer en interne. En outre, cela nous a permis de développer notre vivier de talents. Nous voulons apporter de la transparence en matière de développement professionnel, et les solutions de Workday nous aident à atteindre cet objectif.”

“Un changement fondamental s’opère au sein des principaux processus RH : les compétences apparaissent désormais comme l’un des plus grands enjeux pour les entreprises qui doivent relever des défis croissants en matière de gestion des talents”, déclare Holger Mueller, principal analyst and vice president, Constellation Research, Inc “Les clients de Workday ont désormais la possibilité de prendre l’ascendant sur la concurrence en exploitant des solutions qui les aident à mieux comprendre les compétences de leurs collaborateurs, et leur fournissant les données nécessaires pour améliorer leur planification, leur recrutement, leur mobilité interne et la gestion des talents.”

Pour plus d'informations:

Découvrez le blog “ Our Vision for Skills in a Changing World ”



À propos de Workday

Workday est l'un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines . L’entreprise aide ses clients à s’adapter et se développer dans un monde qui change. Les applications Workday pour la Finance, les RH, la Paie, la Planification, les Achats, la Gestion des Notes de Frais et l’Analytics sont utilisées par des milliers d’entreprises dans le monde entier, tous secteurs confondus, des ETI à plus de 50% des entreprises du classement Fortune 500. Pour plus d’informations, visitez le site workday.com .

