Blue Vision A/S – Implementering af strategiplanen ved investeringstarget Reponex Pharmaceuticals A/S 

Dato: 19. oktober 2021

Årets meddelelse nr.: 20





Blue Vision A/S oplyste senest ved delårsrapport offentliggjort den 30. august 2021, at ledelsen har et særligt fokus på at udarbejde og implementere en strategi- og investeringsplan. Den overordnede målsætning er at skabe et fremadrettet værdiskabende og holdbart fundament for Blue Vision A/S som fortsat børsnoteret selskab.

Blue Vision A/S’ ledelse har derfor i den forgangne tid foretaget en række sonderinger og har fundet, at en erhvervelse af Reponex Pharmaceuticals A/S, (cvr.nr. 30082346, Slotsmarken 12, 1.th., DK-2970 Hørsholm) er en oplagt måde, hvorpå Blue Vision A/S bedst kan sikre en langsigtet værditilvækst for vores aktionærer. Samtidig vil erhvervelsen bibringe en højt udviklet og solid ledelses- og forretningsstruktur til Blue Vision A/S.

Om Reponex

Reponex Pharmaceuticals A/S (”Reponex”) er en klinisk-fase biofarmaceutisk virksomhed, der beskæftiger sig med udviklingen af nye, effektive behandlinger mod sygdomme, der har en betydelig indvirkning på patienter og samfundet, og mod hvilke der i dag ikke findes en behandling, eller hvor der er behov for bedre behandling.

Reponex’ værdiskabende forretningsmodel er karakteriseret ved selskabets bærende platform, som fører de kliniske programmer frem til et klinisk stadie, hvor der med relevante og gennemprøvede data kan påvises dokumentation for lægemiddelkandidaternes virkning.

Reponex’ lægemiddeludvikling er baseret på repositionering af etablerede API'er (aktive farmaceutiske ingredienser) til nye indikationer, nye administrationsveje og kombinationer med andre API'er. Den kliniske udvikling sker i et tæt integreret samarbejde med offentlige forskningsinstitutioner og universitetshospitaler, som parallelt opnår et forsknings- og publiceringsmæssigt spinoff.

Der henvises til Reponex’ egen præsentation vedhæftet som bilag 1 (dansk) og bilag 2 (engelsk).

Reponex har over 180 aktionærer, hvoraf den største aktionær Biopharma Holding ApS besidder ca. 22 % af aktiekapitalen. Reponex gennemførte i juni 2021 en kapitalforhøjelse alene blandt selskabets egne aktionærer på ca. 25 mio. kr., hvorved selskabet understøttede kapitalbehovet inklusive planlagte kliniske aktiviteter for de næste 12 til 18 måneder. Kapitaliseringen og adgang til yderligere kapital qua Blue Vision A/S’ platform og tilgodehavendet i Portinho S.A. med hovedstol på 71,3 mio. kr. vil forventeligt cementere Reponex’ styrke til at drive de forskellige lægemiddelkandidater længere frem i de kliniske faser og derved optimere værdipotentialet. Reponex har ingen rentebærende gæld.

Som investeringsobjekt, har Blue Vision A/S’ ledelse især haft fokus på:

Reponex’ sympatiske mission og vision om at udvikle nye - eller bedre - effektive behandlinger til glæde for patienter såvel som samfund.

Reponex’ lægemiddel-kandidater og diversitet, samt udviklingsstadierne af de forskellige lægemiddelkandidater, patentrettigheder og det potentielle patientgrundlag.

Reponex’ nuværende organisations- og forretningsstruktur, herunder agilitet, HR kapacitet og ressourcer internt og eksternt samt den foreliggende strategiplan for Reponex. Reponex’ væsentligste kliniske arbejde er outsourcet.

Reponex’ samlede vækstpotentiale og attraktive risiko-afkast profil.

Bestyrelsen i Reponex har tilkendegivet, at de vil se positivt på et købstilbud fra Blue Vision A/S.

Transaktionsbetingelser

Den første forudsætning for, at den planlagte investeringsstrategi kan gennemføres er, at Blue Vision A/S’ aktionærer på en kommende ekstraordinær generalforsamling tiltræder dette, herunder at bestyrelsen opnår de nødvendige bemyndigelser til at foretage kapitalforhøjelsen.

Der vil således ske indkaldelse hertil, hvori rammerne for transaktionen nærmere vil blive beskrevet, ligesom det også vil fremgå, at Blue Vision A/S har ladet en vurderingsrapport udarbejde om Reponex af en af Blue Vision A/S udpeget global, uvildig og ekstern rådgiver, Baker Tilly Corporate Finance P/S, som bl.a. har speciale indenfor biopharma.

Rådgivere

Blue Vision A/S er og vil fremadrettet i strategiprocessen, og den eventuelle transaktionsproces, være bistået af rådgivning fra en række aktører, herunder primært:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Adv. Caspar Rose, Rose Advokater

Adv. Søren Theilgaard, Theilgaard Law

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til direktør Jeanette Borg på telefon +45 3118 7057 eller per e-mail j.borg@bluevision.dk .

