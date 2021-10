Stingray complète avec succès un refinancement à long terme de ses facilités de crédit lui procurant jusqu’à 575M$ de flexibilité

English French

Augmentation de la facilité de crédit de 50 millions de dollars à 442,5 millions de dollars et prolongation de l’échéance à octobre 2026



Possibilité d’obtenir des crédits supplémentaires jusqu’à concurrence de 100 millions de dollars additionnels, sous réserve de conditions prédéterminées

Dette subordonnée existante de 32 millions de dollars inchangée jusqu’en octobre 2023

Flexibilité accrue sur le plan des opérations et des activités de fusion et acquisition

MONTRÉAL, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray Group Inc. (TSX : RAY.A; RAY.B) (« Stingray »), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui qu’elle a réussi à augmenter et à prolonger ses facilités de crédit existantes, lui permettant d’obtenir des liquidités additionnelles pour ses opérations et ses activités de fusion et acquisition. Ces facilités de crédit de 442,5 millions de dollars sont composées d’une facilité de crédit renouvelable de 375 millions de dollars et d’un emprunt à terme de 67,5 millions de dollars, tous deux arrivant à échéance en octobre 2026. Les modalités permettent l’obtention de crédits supplémentaires pouvant atteindre 100 millions de dollars sur demande, sous réserve de conditions prédéterminées. La dette subordonnée préexistante de 32 millions de dollars arrivant à échéance en octobre 2023 et les nouvelles facilités de crédit décrites ci-dessus représentent une flexibilité totale d’un maximum de 574,5 millions de dollars.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur le soutien de notre syndicat bancaire et de nos partenaires dans notre recherche d’occasions de croissance », a déclaré Eric Boyko, président, cofondateur et chef de la direction de Stingray. « Ce nouveau financement augmente considérablement nos liquidités actuelles et nous permet d’obtenir des crédits supplémentaires afin de nous assurer d’évaluer et de saisir les occasions qui se présentent sur le marché. »

Les facilités de crédit sont consenties par un syndicat bancaire dirigé par la Banque nationale du Canada, la Banque de Montréal et la Fédération des Caisses Desjardins, à titre de co-chef de file, et composé de la Banque Canadienne Impériale de Commerce, de la Banque Toronto-Dominion, de la Banque de la Nouvelle-Écosse, de la Banque HSBC Canada, de la Banque Royale du Canada, de la Banque de développement du Canada et d’Investissement Québec.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file international de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des chaînes télé gratuites soutenues par la publicité, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 160 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 160 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus : www.stingray.com.

Information prospective

Le présent communiqué contient de l’information prospective au sens de la législation en valeurs mobilières canadienne applicable. Cette information prospective comprend, sans s’y limiter, des renseignements sur les objectifs, les opinions, les projets, les attentes, les prévisions, les estimations et les intentions de Stingray. On reconnaît les énoncés contenant de l’information prospective à l’emploi de mots et d’expressions comme « pouvoir », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « prévoir », « planifier », « croire », « continuer » et d’autres expressions semblables ou leur forme négative, ainsi qu’à l’utilisation du conditionnel, y compris les mentions d’hypothèses. Toutefois, l’information prospective ne contient pas toujours ces mots ou expressions. L’information prospective repose sur des hypothèses et est assujettie à un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Stingray. En conséquence de ces risques et incertitudes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans l’information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les facteurs de risque énoncés dans la notice annuelle de Stingray pour l’exercice ayant pris fin le 31 mars 2021, que l’on peut consulter sur SEDAR, au www.sedar.com. Par conséquent, toute l’information prospective figurant aux présentes est visée par la mise en garde susmentionnée, et rien ne garantit que les résultats ou les événements auxquels Stingray s’attend se réaliseront ou que, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les incidences ou les effets prévus sur l’entreprise, la situation financière ou les résultats d’exploitation de Stingray. Sauf indication contraire ou à moins que le contexte ne commande une autre interprétation, l’information prospective est offerte en date des présentes, et Stingray ne s’engage pas à la mettre à jour ou à la modifier, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la législation applicable l’exige.

