FPI Nexus annonce une entente d’achat et de vente de 98,2 millions $

MONTRÉAL et TORONTO, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Fonds de Placement Immobilier Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui qu'elle a conclu une entente pour acquérir une participation de 50 % dans un centre de traitement de commande (« CTC ») automatisé nouvellement construit pour une épicerie et stratégiquement situé à Pointe-Claire (Montréal) au Québec.



La propriété de catégorie A nouvellement construite de 309 000 pieds carrés (plus une mezzanine de 186 000 pieds carrés) est située au 2400 route Transcanadienne, à Pointe-Claire, au Québec, et est entièrement louée en vertu d’un contrat de location triple net et de longue durée à une filiale d’Empire. Le prix d'achat devrait être partiellement réglé par la prise en charge d'un financement hypothécaire d'un montant en capital d'environ 61 500 000 $ avec une durée restante d'environ 15 ans, le solde devant être réglé en espèces. Le FPI dispose de liquidités suffisantes provenant de ses facilités de crédit et de ses propriétés non grevées pour financer cette acquisition et les autres propriétés que le FPI a sous contrat.

L’entente d'achat et de vente est conditionnelle à la prise en charge de l'hypothèque et à d'autres approbations et l'acquisition devrait être conclue en décembre 2021.

« Nous sommes extrêmement heureux d'acquérir une part de 50 % d'un tout nouveau CTC à la fine pointe de la technologie dans l'un des marchés les plus dynamiques du Canada. » a commenté Kelly Hanczyk, chef de la direction du FPI. « Cette installation automatisée située sur l'île de Montréal est liée à un contrat de location à long terme avec une filiale d’Empire, un engagement d’investissement d’une excellente qualité. Plus important encore, cela représente le début de ce que nous croyons être une relation à long terme avec Crombie REIT, l'un des FPI nationaux les plus importants et les plus respectés au Canada. »

À propos de FPI Nexus

Le FPI Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 94 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 8,3 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 43 835 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 16 360 000 Parts du FPI.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs reflétant les attentes et les projections actuelles du FPI concernant les résultats futurs. Souvent, mais pas toujours, les énoncés prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de mots tels que "planifie", "s'attend" ou "ne s'attend pas", "est attendu", "estime", "entend", "anticipe" ou "ne prévoit pas", ou "croit", ou des variations de ces mots et expressions, ou affirment que certaines actions, événements ou résultats "peuvent", "pourraient", "devraient" ou "seront" entrepris, se produire ou se réaliser. Les énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels du FPI soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou implicites selon les énoncés prospectifs. Les résultats et les développements réels sont susceptibles de différer et peuvent différer considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus par les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse. Ces énoncés prospectifs reposent sur un certain nombre d'hypothèses qui pourraient se révéler incorrectes.

Alors que le FPI prévoit que les événements et les développements subséquents peuvent modifier son point de vue, le FPI renonce spécifiquement à toute obligation de mettre à jour ces déclarations prospectives, sauf si la loi l’exige. Ces déclarations prospectives ne devraient pas être considérées comme représentant les points de vue du FPI à partir de toute date postérieure à la date du présent communiqué de presse. Rien ne peut garantir que les déclarations prospectives s’avéreront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux prévus dans de telles déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux déclarations prospectives. Les facteurs identifiés ci-dessus ne sont pas destinés à représenter une liste complète des facteurs susceptibles d’affecter le FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.