Meddelelse om planlagt suspension af handel i forbindelse med overflytning af afdeling K Invest US Small Cap Aktier fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Wealth Invest

I forlængelse af beslutning af 16. juni 2021 om overflytning af afdeling K Invest US Small Cap Aktier (DK0060636595) fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Wealth Invest og Finanstilsynets godkendelse heraf kan det herved oplyses, at overflytningen af Afdelingen til Investeringsforeningen Wealth Invest er fastlagt til den 1. november 2021. Som et led i overflytningen suspenderes handlen med Afdelingens beviser fra og med d. 27. oktober 2021 til og med d. 1. november 2021.





Beviserne i Afdelingen vil således have sidste handelsdag i Investeringsforeningen Investin d. 26. oktober 2021 og første handelsdag i Investeringsforeningen Wealth Invest d. 2. november 2021.





Tidsplan:



26. oktober 2021: Sidste handelsdag for Afdelingens beviser i Investeringsforeningen Investin

27. oktober - 1. november 2021: Suspension af handel med Afdelingens beviser (gælder både emission og indløsning)

2. november 2021: Første handelsdag for Afdelingens beviser i Investeringsforeningen Wealth Invest





Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan ske til Tage Fabrin-Brasted på tlf.: 44 55 91 60

Med venlig hilsen Investeringsforeningen Investin



Direktør Tage Fabrin-Brasted