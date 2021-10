Les Thés DAVIDsTEA bonifient leur offre de produits dans certaines épiceries de la bannière Loblaw

English French

MONTRÉAL, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq:DTEA), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d’annoncer qu’ils élargissent leur accord avec Les Compagnies Loblaw Limitée (TSX:L) (« Loblaw ») et qu’ils bonifient leur offre dans les provinces de l’Atlantique, en Ontario, au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique en faisant entrer de nouveaux produits dans des épiceries Real Canadian SuperstoreMD et Atlantic SuperstoreMD. Des produits Les Thés DAVIDsTEA sont déjà offerts dans plus de 1 250 magasins et pharmacies de Loblaw au pays.



« Les Thés DAVIDsTEA sont heureux de renforcer leur relation avec le chef de file canadien de l’alimentation et de la pharmacie, puisqu’il nous permettra d’offrir à notre clientèle une sélection encore plus vaste de thés de qualité », s’est réjouie Sarah Segal, chef de la direction et chef de la marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous souhaitons que tous les Canadiens découvrent à quel point il est simple d’apprécier le thé en feuilles. Pour ce faire, nous visons à ce que les Thés DAVIDsTEA soient plus présents sur les tablettes des détaillants à l’échelle nationale, en offrant des saveurs originales de thé en feuilles, et des options uniques de matchas. »

« Résolument tournés vers le commerce électronique et exploitant 18 boutiques phares au pays, nous donnons aux gens la possibilité de découvrir nos produits partout où ils font leurs achats et de vivre l’expérience client distinctive que nous proposons », a expliqué Frank Zitella, président, chef de l’exploitation et chef de la direction financière chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous voulons que les amatrices et amateurs de thé puissent se procurer nos produits localement, et Loblaw nous aide beaucoup sur ce plan depuis 2018. Nous sommes enchantés de renforcer notre présence au sein de ses bannières reconnues et estimées aux quatre coins du pays dans le cadre de notre stratégie omnicanal. »

Les Thés DAVIDsTEA ont ajouté aux produits en sachets vendus par Loblaw un assortiment de boîtes de thé en feuilles et paquets de matcha fruité en portions individuelles. Leur nouvelle offre de thé en feuilles comprend cinq des saveurs les plus populaires des Thés DAVIDsTEA dont Super orange sanguine, Au revoir mal de tête, Nuits de valériane, Cappuccino à la vanille et Framboises givrées, qui est aussi délicieuse glacée que chaude. Ces produits sont tous offerts dans certains établissements de la bannière Loblaw au pays.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

Les Thés DAVIDsTEA offrent une sélection de marques spécialisées de thés en vrac exclusifs de haute qualité, de thés préemballés, de sachets de thé, d’accessoires et de cadeaux liés au thé par l’intermédiaire de sa plateforme de commerce électronique, au www.davidstea.com/ca_fr, du marché Amazon, de ses clients grossistes qui comprennent plus de 3 300 épiceries et pharmacies, et de 18 magasins canadiens appartenant à la Société. Nous offrons principalement des mélanges de thé exclusifs aux Thés DAVIDsTEA, ainsi que des thés et des herbes traditionnels d’origine unique. Notre passion et notre connaissance du thé imprègnent notre culture et prennent racine dans notre désir d’explorer le goût, la santé et le style de vie du thé. En mettant l’accent sur les saveurs novatrices, les ingrédients axés sur le bien-être et le thé biologique, nous lançons des « collections » saisonnières qui visent à rendre le thé accessible et amusant pour tous. Le siège social de la Société est établi à Montréal, au Canada.

