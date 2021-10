mdf commerce livre une solution de commerce électronique entièrement intégrée à UAP Inc., un chef de file de la distribution dans l'industrie après-vente de l’automobile et des véhicules lourds

English French

MONTRÉAL, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- mdf commerce inc. (TSX:MDF), un leader des technologies de commerce SaaS, est fier d'annoncer la mise en œuvre réussie de sa solution de commerce électronique intégrée à l'ERP k-ecommerce pour UAP Véhicules Lourds, une division d’UAP Inc. Cette réalisation souligne que les solutions de mdf commerce peuvent répondre aux besoins de commerce électronique des entreprises de toutes tailles dans une grande variété de secteurs, en contribuant à augmenter l'efficacité globale, à améliorer l'expérience utilisateur et en visant à augmenter les ventes et à générer des économies opérationnelles.



UAP est le leader canadien de l'industrie des pièces automobiles et de véhicules lourds qui exploite 13 centres de distribution, 738 magasins, approvisionne plus de 2 400 centres de services affiliés et détient plus d'un million de pièces en stock. Fondée en 1926, UAP compte plus de 4 700 employés travaillant à travers le Canada.

La solution de commerce électronique intégrée à l'ERP k-ecommerce qui a été mise en place pour UAP Véhicules Lourds fournit à ses clients une boutique en ligne performante conçue à la fois pour les utilisateurs B2B et D2C. En plus de contribuer à renforcer la confiance des clients d'UAP Véhicules Lourds, grâce à une expérience utilisateur améliorée et à la possibilité de commander en tout temps, cette solution a également atténué la pression sur le centre d'appels de la division. La solution k-ecommerce est spécialement conçue pour s'intégrer facilement à une grande variété d'ERP, permettant ainsi aux clients de tirer parti des écosystèmes technologiques existants et de garantir un environnement numérique totalement intégré.

« Dans la poursuite de notre transformation numérique, il était important pour nous d'avoir un partenaire comme k-ecommerce pour nous aider à atteindre nos objectifs commerciaux », a déclaré Pierre Rachiele, vice-président exécutif d'UAP Véhicules Lourds. « Leur attention à nos besoins a été fort appréciée tout au long de la planification et de la mise en œuvre de ce projet à grande visibilité pour la division des véhicules lourds. Leur professionnalisme et leur engagement ont été déterminants dans la mise en œuvre et la configuration de la plateforme web, contribuant à un déploiement sans faille, améliorant grandement l'expérience utilisateur pour nos clients et générant de précieux gains d'efficacité liés aux coûts pour notre entreprise. »

« Nous sommes fiers d'avoir livré avec succès une solution de commerce électronique qui réponde aux exigences commerciales de notre client et qui améliore considérablement l'efficacité et l'expérience utilisateur », a déclaré Pascal Cardinal, directeur général de k-ecommerce chez mdf commerce. « Nous visons l'excellence dans tous les projets que nous entreprenons, et celui-ci n'a pas fait exception : nous sommes ravis de pouvoir compter sur une équipe compétente capable de fournir des solutions qui améliorent véritablement l’adoption du commerce électronique pour nos clients. »

