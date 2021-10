Sidetrade : Forte croissance des revenus récurrents SaaS (+16%)

French English

Poursuite de la croissance du chiffre d’affaires total à +13%

Croissance à deux chiffres du CA des activités SaaS, en hausse de 16%

Bond des prises de commande SaaS à + 22%

Près de 60% des commandes à l’international

Sidetrade (Euronext Growth : ALBFR.PA), plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à l’accélération du revenu et du cash-flow des entreprises, annonce pour son troisième trimestre 2021 un chiffre d’affaires SaaS en croissance (+16%).

Croissance à deux chiffres du CA des activités SaaS, en hausse de +16%

Sidetrade

(en millions d’euros) T3

2021 T3

2020 Variation CA Activités SaaS 6,8 5,9 +16% Chiffre d’Affaires 8,2 7,3 +13%

Les informations 2021 sont des données consolidées non auditées.

Dans la lignée des deux premiers trimestres de l’exercice 2021, Sidetrade continue d’afficher une dynamique de croissance à deux chiffres pour ce troisième trimestre, période historiquement la plus faible de l’année. Sidetrade réalise un chiffre d’affaires au troisième trimestre 2021 de 8,2 M€, en croissance de 13% par rapport à la même période en 2020.

Bond des prises de commande SaaS à + 22%

Sur ce troisième trimestre, Sidetrade enregistre une très forte progression des nouvelles prises de commandes SaaS, lesquelles vont générer un revenu additionnel d’abonnements en base annuelle (« Annual Recurring Revenue » ou « ARR ») de 0,95 M€ contre 0,78 M€ au troisième trimestre 2020, soit une progression de 22%. La valeur totale de ces nouveaux contrats d’abonnement sur leurs périodes initiales d’engagement ferme (hors renouvellement) représente un montant de 2,42 M€ (« Total Contract Value » ou « TCV »)

A ces commandes SaaS, il convient d’ajouter 0,63 M€ de prestations de services complémentaires (implémentation, paramétrage, formation, etc.) contre 0,38 M€ sur le troisième trimestre 2020. Au total, l’ensemble des prises de commandes sur ce troisième trimestre 2021 représente une valeur totale de nouveaux contrats en base annuelle (« Annual Contract Value ») de 1,58 M€ contre 1,16 M€ au T3 2020, soit une progression de 36%.

Près de 60% des commandes à l’international

Avec de nouvelles signatures enregistrées sur le territoire nord-américain telles que Bunzl US et Trescal US en Cross-Sell ou encore Expedia et Kal Tire en UpSell, la part des nouveaux contrats réalisés aux Etats-Unis représente 24% du total sur ce trimestre, ce qui atteste du début prometteur de l’activité commerciale déjà observé sur ce territoire au deuxième trimestre 2021. A noter également la poursuite de l’expansion internationale de Sidetrade au sein de groupes prestigieux tels que Veolia (Veolia en Espagne, Veolia Water Technologies au Royaume-Uni) ou encore au sein du Groupe Page avec le déploiement de Sidetrade sur la zone Asie-Pacifique. Au total, les prises de commandes SaaS à l’international représentent plus de 58% du total sur ce trimestre ce qui démontre l’énorme potentiel de croissance dont dispose Sidetrade pour les années à venir.

En cas de discordance entre la version française et la version anglaise de ce communiqué, seule la version française est à prendre en compte.

