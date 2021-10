KERING - SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 19.10.2021

SOLIDE CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES

AU TROISIÈME TRIMESTRE 2021

Chiffre d’affaires du Groupe : 4 187,8 M€

+12,6% en données publiées et +12,2% en comparable par rapport au T3 2020

+10,0% en comparable par rapport au T3 2019

« Dans la continuité d’un excellent premier semestre, Kering a réalisé un troisième trimestre très solide, en croissance à deux chiffres par rapport à 2019. Saint Laurent, Bottega Veneta, nos Autres Maisons et Kering Eyewear affichent toutes des performances exceptionnelles. Gucci, avec le lancement de la collection Aria, prépare une fin d’année intense. Dans un marché du Luxe en constante évolution, nous renforçons le positionnement et la distribution de toutes nos Maisons et leur allouons les ressources dont elles ont besoin pour être toujours au plus près de leurs clients. Le développement durable est au cœur de notre stratégie, et nous avons franchi de nouvelles étapes importantes au cours des dernières semaines. Plus que jamais, nous investissons pour maintenir notre trajectoire de croissance rentable sur le long terme et sommes prêts à poursuivre cette dynamique avec succès. »

François-Henri Pinault, Président-Directeur général

Le chiffre d’affaires du Groupe progresse de +12,2% en comparable au troisième trimestre 2021 par rapport au troisième trimestre 2020, et de +10,0% par rapport à la même période de 2019. Sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes du Groupe augmentent ainsi de +36,6% en comparable par rapport à 2020 (+9,0% par rapport à 2019).

Le chiffre d’affaires du réseau de boutiques en propre des Maisons de Luxe, qui inclut l’e-commerce, est en croissance de +12,0% en comparable par rapport au troisième trimestre 2020 et de +11,0% en comparable par rapport au troisième trimestre 2019. L’activité est notamment portée par une très bonne dynamique en Amérique du Nord. En Europe de l’Ouest et au Japon, encore impactés par l’absence de touristes, l’activité continue de s’améliorer. En Asie-Pacifique, après une forte progression au premier semestre, la région est en croissance tant par rapport à 2020 qu’à 2019, bien qu’impactée par la résurgence de cas de COVID au cours de l’été. La bonne croissance des ventes en ligne se poursuit, en augmentation de +24,3% par rapport au troisième trimestre 2020 et de +147,9% par rapport à la même période de 2019.



Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2021 T3 2020 Variation en réel Variation en comparable (1) Total Maisons 4 041,8 3 600,1 +12,3% +11,8% Gucci 2 181,8 2 087,8 +4,5% +3,8% Yves Saint Laurent 652,9 510,7 +27,8% +28,1% Bottega Veneta 363,4 332,5 +9,3% +8,9% Autres Maisons 843,7 669,1 +26,1% +26,0% Corporate et autres 146,0 117,6 +24,1% +24,1% KERING 4 187,8 3 717,7 +12,6% +12,2%





(1) À périmètre et taux de change comparables.

Gucci : un trimestre de transition entre collections

Au troisième trimestre 2021, le chiffre d’affaires de Gucci s’élève à 2 181,8 millions d’euros, en hausse de +4,5% en données publiées et de +3,8% en comparable.

Les ventes dans le réseau de boutiques en propre sont en croissance de +6,9% et de +1,6% en comparable par rapport aux troisièmes trimestres 2020 et 2019 respectivement. Après la collection Ouverture, le trimestre a été marqué par l’introduction réussie du sac Diana, tandis que la collection Aria arrive graduellement en boutiques depuis fin septembre. La bonne dynamique des ventes se poursuit en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, notamment auprès des clientèles locales.

En comparable, les ventes Wholesale sont en retrait de -19,1% par rapport au troisième trimestre 2020, et de -44,5% par rapport au troisième trimestre 2019, en lien avec la stratégie de la Maison de rendre sa distribution encore plus exclusive.

Yves Saint Laurent : nouvelle accélération

Yves Saint Laurent réalise un excellent trimestre et poursuit sa trajectoire de forte croissance, avec des ventes de 652,9 millions d’euros, en augmentation de +27,8% en données publiées et de +28,1% en comparable. Par rapport à 2019, la croissance du chiffre d’affaires est en accélération séquentielle.

En comparable, l’activité dans le réseau en propre est en très forte hausse de +30,9% sur le trimestre et de +36,9% par rapport au même trimestre de 2019, grâce au succès de toutes les catégories de produit, dont chacune enregistre un taux de croissance à deux chiffres.

Cette remarquable dynamique se poursuit dans toutes les zones géographiques et notamment en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest. En Asie-Pacifique, l’attractivité de la Maison ne fait que se renforcer.

Les ventes dans le réseau Wholesale sont en augmentation de +22,1% en comparable par rapport au troisième trimestre 2020.

Bottega Veneta : croissance très saine

Le chiffre d’affaires de Bottega Veneta atteint 363,4 millions d’euros au troisième trimestre, en augmentation de +9,3% en données publiées et de +8,9% en comparable. Les ventes dans le réseau en propre sont en hausse de +6,1% en comparable sur le trimestre, soit une forte progression par rapport au troisième trimestre 2019, à +18,4% en comparable. La croissance très équilibrée de la Maison est alimentée par son succès tant auprès de ses clients historiques que des nouveaux clients.

Dans le réseau Wholesale, très exclusif, le chiffre d’affaires s’inscrit en hausse de +18,3% en comparable par rapport au troisième trimestre 2020.

Autres Maisons : excellente performance de toutes les Maisons

Le chiffre d’affaires des Autres Maisons au troisième trimestre s’établit à 843,7 millions d’euros, en augmentation de +26,1% en données publiées et de +26,0% en comparable. Cette hausse est également très soutenue sur deux ans, grâce notamment à l’expansion continue de Balenciaga et d’Alexander McQueen, dont les ventes poursuivent leur forte augmentation dans tous les canaux de distribution. Les Maisons de Joaillerie réalisent toutes une performance remarquable : grâce à la très bonne réception des collections de Boucheron, la croissance de la Maison est exceptionnelle, notamment en Chine et en Corée ; les ventes de Pomellato sont toujours très solides et celles de Qeelin sont particulièrement dynamiques. Le retour à la croissance des ventes des Maisons Horlogères se confirme.

« Corporate et autres »

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre de « Corporate et autres » est en hausse de +24,1%, en données publiées et en comparable, porté par une très bonne performance de Kering Eyewear dans ses principaux marchés et sur tous ses canaux de distribution.

RAPPEL DES PRINCIPALES ANNONCES INTERVENUES DEPUIS LE 1er JUILLET 2021

Kering cesse entièrement l'utilisation de la fourrure

24 septembre 2021 - Kering a pris la décision d’arrêter l’utilisation de la fourrure animale. À compter des collections Automne 2022, plus aucune des Maisons du Groupe n’emploiera de fourrure.

Kering Eyewear finalise l'acquisition de LINDBERG

30 septembre 2021 - Kering Eyewear a annoncé avoir finalisé l’acquisition du lunetier de luxe danois LINDBERG selon les termes annoncés le 8 juillet 2021 et après avoir obtenu l’aval des autorités de la concurrence. LINDBERG sera consolidé dans les comptes de Kering à partir du quatrième trimestre 2021. Cette acquisition marque une étape majeure dans le développement de Kering Eyewear et s’intègre parfaitement dans sa stratégie. Cette opération renforce encore le positionnement de Kering Eyewear en tant qu’acteur clé sur le segment des lunettes haut de gamme, grâce à l’addition d’une marque propre, dotée d’une grande légitimité sur les montures optiques, d’un savoir-faire unique et d’un service client d’excellence.

Cartier et Kering lancent l'initiative « Watch & Jewellery Initiative 2030 » en partenariat avec le Responsible Jewellery Council

6 octobre 2021 - Animés par la conviction commune que les objectifs mondiaux de développement durable (ODD) et les aspirations à une industrie responsable ne peuvent être atteints que par des initiatives collaboratives, Cartier, mandaté par Richemont, et Kering, en partenariat avec le Responsible Jewellery Council (RJC), se sont réunis pour étendre et renforcer leur action, en lançant la Watch & Jewellery Initiative 2030. L’initiative accueille toutes les marques d'horlogerie et de joaillerie ayant une présence nationale ou internationale et désireuses de s'engager sur un ensemble d'objectifs ambitieux et communs dans trois domaines : renforcer la résilience climatique, préserver les ressources et favoriser l'inclusion.

AUDIOCAST

Un audiocast pour les analystes et les investisseurs se tiendra à 18h00 (heure de Paris) le mardi 19 octobre 2021, accessible ici . Les visuels de présentation (PDF) seront disponibles avant l’audiocast sur le site https://www.kering.com/fr/finance/.

Réécoute possible depuis le site internet www.kering.com.

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie, la Joaillerie et l’Horlogerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin, Girard-Perregaux, ainsi que Kering Eyewear. En plaçant la création au coeur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2020, Kering comptait plus de 38 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 13,1 milliards d’euros.

Annexe : Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2021 et des neuf premiers mois de l’année

Chiffre d’affaires



(En millions d’euros) T3 2021 T3 2020 Variation

en réel Variation en

comparable(1) 9 premiers mois 2021



9 premiers mois 2020



Variation

en réel Variation en

comparable(1) Total Maisons 4 041,8 3 600,1 +12,3% +11,8% 11 749,8 8 775,6 +33,9% +36,0% Gucci 2 181,8 2 087,8 +4,5% +3,8% 6 661,1 5 160,0 +29,1% +31,1% Yves Saint Laurent 652,9 510,7 +27,8% +28,1% 1 698,4 1 191,8 +42,5% +45,1% Bottega Veneta 363,4 332,5 +9,3% +8,9% 1 071,0 835,6 +28,2% +30,3% Autres Maisons 843,7 669,1 +26,1% +26,0% 2 319,3 1 588,2 +46,0% +48,1% Corporate et autres 146,0 117,6 +24,1% +24,1% 485,2 320,4 +51,4% +54,5% KERING 4 187,8 3 717,7 +12,6% +12,2% 12 235,0 9 096,0 +34,5% +36,6%

(1) A périmètre et taux de change comparables.

