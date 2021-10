English French

Rueil-Malmaison, le 19 octobre 2021, 17h45

INFORMATION TRIMESTRIELLE AU 30 SEPTEMBRE 2021

Chiffre d’affaires de 35,8 milliards d’euros à fin septembre, en hausse de 3 % par rapport à 2019 (+16 % par rapport à 2020)

Poursuite au 3 e trimestre de la bonne dynamique dans la plupart des métiers VINCI Energies et VINCI Construction : chiffres d’affaires supérieurs à ceux de 2019 VINCI Autoroutes : trafic tonique dépassant son niveau d’avant crise sanitaire VINCI Airports : amorce d’une trajectoire de reprise du trafic en Amérique et en Europe

trimestre de la bonne dynamique dans la plupart des métiers Maintien du carnet de commandes à un très haut niveau

Endettement financier net en forte diminution - liquidité importante

Perspectives 2021 confirmées et précisées

Chiffre d’affaires consolidé 9 premiers mois Variations

2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable1 Réelle Concessions 5 153 4 515 6 493 +14,1 % +14,5 % -20,6 % VINCI Autoroutes 4 154 3 526 4 288 +17,8 % +17,8 % -3,1 % VINCI Airports 778 818 1 965 -4,9 % -4,3 % -60,4 % Autres Concessions2 221 171 240 +29,0 % +37,1 % -7,9 % VINCI Energies 10 868 9 586 9 800 +13,4 % +10,8 % +10,9 % VINCI Construction3 19 247 16 352 18 228 +17,7 % +17,7 % +5,6 % VINCI Immobilier 1 081 749 811 +44,3 % +30,9 % +33,2 % Eliminations et retraitements (503) (423) (475) Total Groupe4 35 845 30 778 34 857 +16,5 % +15,3 % +2,8 % dont : France 19 364 16 300 19 298 +18,8 % +17,9 % +0,3 % International 16 482 14 478 15 559 +13,8 % +12,5 % +5,9 % Europe hors France 9 867 8 805 9 454 +12,1 % +10,4 % +4,4 % International hors Europe 6 615 5 673 6 105 +16,6 % +15,7 % +8,3 % Evolution du trafic de VINCI Autoroutes +18,8 % -6,4 % Evolution des trafics passagers de VINCI Airports5 -14,3 % -72,5 % Prises de commandes (en Mds€) 32,5 33,3 31,9 -2 % +2 % Carnet de commandes6 (en Mds€) 45,4 42,8 37,3 +6 % +22 % Endettement financier net6 (en Mds€) (16,9) (20,8) (23,2) +3,9 +6,3

I. C hiffres clés consolidés





Le chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021 s’est élevé à 13,2 milliards d’euros, en hausse de 1 % à structure réelle par rapport à celui du 3e trimestre 2019 et de 8 % par rapport au 3e trimestre 2020. Cette tendance confirme le dynamisme – déjà observé au cours du 1er semestre 2021 - de la plupart des activités de VINCI, en France et à l’international.

Sur les 9 premiers mois de 2021, le chiffre d’affaires consolidé atteint ainsi 35,8 milliards d’euros, affichant une croissance de 3 % à structure réelle par rapport à 2019 et de 16 % par rapport à 2020. Il se décompose ainsi :

e n France (54 % du total), le chiffre d’affaires des 9 premiers mois s’établit à 19,4 milliards d’euros, stable (+0,3 %) par rapport à 2019 (+19 % par rapport à 2020) ;

(54 % du total), le chiffre d’affaires des 9 premiers mois s’établit à 19,4 milliards d’euros, stable (+0,3 %) par rapport à 2019 (+19 % par rapport à 2020) ; à l’international (46 % du total), le chiffre d’affaires ressort à 16,5 milliards d’euros, en progression de 6 % par rapport à 2019 (+14 % par rapport à 2020).

Les prises de commandes de VINCI Energies et de VINCI Construction à fin septembre 2021 s’élèvent à 32,5 milliards d’euros. Elles sont quasiment stables sur un an (-2 %) malgré un effet de base exigeant compte tenu des grandes affaires remportées par le Groupe l’année dernière.

Le carnet de commandes au 30 septembre 2021 atteint 45,4 milliards d’euros, en hausse de 6 % sur 12.mois. Il représente plus de 13 mois d’activité moyenne de l’ensemble VINCI Construction – VINCI Energies. La part de l’international dans le carnet représente 62 % du total.

II. C hiffre d’affaires à fin septembre 2021 et performances opérationnelles par pôle de métiers

CONCESSIONS : 5 153 millions d’euros (-21 % par rapport à 2019, +14 % par rapport à 2020)

VINCI Autoroutes : 4 154 millions d’euros (-3 % par rapport à 2019, +18 % par rapport à 2020)

Au 3e trimestre 2021, le trafic des réseaux interurbains de VINCI Autoroutes a confirmé sa dynamique haussière et affiche une progression de 8,9 % par rapport à 2020. Il dépasse désormais son niveau d’avant crise (+4,1 % par rapport au 3e trimestre 2019), tant pour les poids lourds (+3,4 %) - grâce à la bonne tenue de l’activité économique en France et au développement de l’e-commerce - que pour les véhicules légers (+4,2 %). Cette bonne performance traduit un rebond du trafic rapide et fort après la levée des mesures restrictives aux déplacements.

Le trafic cumulé à fin septembre 2021 affiche ainsi un fort rebond par rapport à la période comparable de 2020 (+18,8 %) et une baisse limitée de 6,4 % par rapport à la période comparable de 2019 (véhicules légers -7,7 %7 ; poids lourds +2,4 %).

VINCI Airports : 778 millions d’euros (-60 % par rapport à 2019, -5 % par rapport à 2020)

Le trafic passagers du réseau VINCI Airports affiche un recul de 59 % au 3e trimestre 2021 par rapport au 3e trimestre 2019, traduisant une inflexion positive par rapport aux trimestres précédents. Les tendances sont contrastées selon les zones géographiques. Au Portugal et en France, le trafic a bénéficié de la mise en place du passe sanitaire et de la bonne orientation des marchés touristiques intra-européens. Certaines plateformes américaines (République dominicaine notamment) ont retrouvé leur niveau de trafic d’avant crise. En revanche, au Royaume-Uni, la politique de restrictions de déplacements à l’étranger n’a pas permis au trafic de redémarrer. Le trafic est resté très faible au Japon, suite à la fermeture des frontières du pays, et n’a pas repris au Cambodge, en raison des restrictions de circulation imposées par les autres pays de la zone.

En cumul depuis le début de l’année, le trafic passagers recule de 72,5 % par rapport à la période comparable de 2019.

L’assouplissement des restrictions aux déplacements annoncé courant septembre par plusieurs pays -principalement Etats-Unis et Grande-Bretagne - devrait faciliter le redémarrage progressif du trafic international.

VINCI Energies : 10 868 millions d’euros (+11 % par rapport à 2019, +13 % par rapport à 2020)





Dans la continuité d’un très bon 1er semestre 2021, le chiffre d’affaires de VINCI Energies progresse de 8 % au 3e trimestre 2021 par rapport au 3e trimestre 2019. Les prises de commandes sont également bien orientées, tant en France qu’à l’international. Outre un environnement économique favorable, cette dynamique traduit la diversité géographique et d’expertises de VINCI Energies, ainsi que l’impact de la croissance externe. 27 acquisitions ont été finalisées en 2021, représentant un chiffre d’affaires en année complète de l’ordre de 150 millions d’euros.

En France ( 4 5 % du total) , le chiffre d’affaires à fin septembre ressort à 4 926 millions d'euros, en progression de 10 % par rapport à 2019 (+18 % par rapport à 2020).

A l’international ( 5 5 % du total) , le chiffre d’affaires à fin septembre s’établit à 5 942 millions d’euros, en hausse de 12 % par rapport à 2019 (+10 % par rapport à 2020). Il progresse en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique et en Asie/Océanie, et recule au Brésil et au Moyen-Orient par rapport à 2019.

Les prises de commandes de VINCI Energies à fin septembre 2021 s’élèvent à 12,3 milliards d’euros, en progression de 14 % par rapport à celles enregistrées à fin septembre 2020. Le carnet de commandes s’élève à 11,4 milliards d’euros, en hausse de 12 % sur 12 mois. Il représente plus de 9 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Construction8 : 19 247 millions d’euros (+6 % par rapport à 2019, +18 % par rapport à 2020)





Le chiffre d’affaires de VINCI Construction au 3e trimestre 2021 est supérieur à son niveau d’avant crise (+3 % par rapport au 3e trimestre 2019). La progression est particulièrement notable à l’international, tirée par la montée en puissance de plusieurs grands projets remportés récemment.

En France ( 49 % du total) , le chiffre d’affaires à fin septembre 2021 s’établit à 9 460 millions d’euros (+17 % par rapport à 2020), en léger recul par rapport à 2019 (-4 %) compte tenu d’un effet de comparaison élevé. L’activité reste soutenue dans le génie civil - portée notamment par les projets du Grand Paris Express - ainsi que dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement. Dans le bâtiment, l’activité est tirée par plusieurs grandes opérations en région parisienne.

A l’international ( 5 1 % du total) , le chiffre d’affaires à fin septembre 2021 atteint 9 786 millions d'euros, en hausse de 16 % par rapport à 2019 (+18 % par rapport à 2020). Il bénéficie de la montée en puissance de plusieurs grands projets remportés récemment, dont les deux lots de la ligne à grande vitesse HS2 au Royaume-Uni. Il est en hausse marquée dans les travaux routiers, ferroviaires et de terrassement.

Les prises de commandes de VINCI Construction reculent de 10 % à fin septembre 2021 par rapport à la même période de l’exercice précédent. Il convient de rappeler que le pôle avait remporté, en 2020, d’importantes affaires au Royaume-Uni, en France, au Canada et en Océanie. De plus, compte tenu des tendances observées actuellement sur le marché et d’un carnet de commandes historiquement élevé, l’entreprise reste particulièrement sélective dans sa prise d’affaires. Le carnet de commandes de VINCI Construction s’élève à 34,0 milliards d’euros, en hausse de 4 % sur 12 mois. Il représente près de 16 mois d’activité moyenne du pôle.

VINCI Immobilier : 1 081 millions d’euros (+33 % par rapport à 2019, +44 % par rapport à 2020)





Le chiffre d’affaires consolidé de VINCI Immobilier progresse de 21 %, hors Urbat Promotion, par rapport aux 9 premiers mois de 2019, reflet d’un niveau de production soutenu de programmes non-résidentiels lancés antérieurement et du bon niveau de signature des actes notariés de logements.

Le nombre de logements réservés en France sur la période s’est établi à 5 118 lots, en hausse de 3 % par rapport à 2019 – 4 977 lots y compris Urbat Promotion - grâce à une forte demande. La poursuite de cette tendance reste dépendante des délais d’obtention des permis de construire.

III. Situation financière





L’endettement financier net consolidé au 30 septembre 2021 s’établit à 16,9 milliards d’euros, en baisse de 3,9 milliards d’euros sur 12 mois et de 1,1 milliard d’euros depuis le début de l’année.

VINCI a renforcé sa liquidité. Celle-ci s’établissait, au 30 septembre 2021, à 19,5 milliards d’euros, dont :

Une trésorerie nette gérée de 11,5 milliards d’euros (6,6 milliards d’euros au 30 septembre 2020) ;

Des lignes de crédit bancaire confirmées et non utilisées pour un montant total de 8,0 milliards d’euros, à échéance novembre 2025 pour l’essentiel.

IV. Perspectives





Les tendances pour l’ensemble de l’année 2021 présentées à l’occasion de la publication des comptes semestriels au 30 juin 2021 sont confirmées et précisées :

VINCI Energies, qui évolue sur une dynamique de marchés très porteurs, anticipe une croissance de son chiffre d’affaires et de sa marge opérationnelle 9 par rapport à 2019.





par rapport à 2019. VINCI Construction, dont le carnet se maintient à un très haut niveau, confirme son redressement et prévoit d’enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires et de sa marge opérationnelle 9 par rapport à 2019.





par rapport à 2019. VINCI Autoroutes, compte tenu de la bonne tendance du trafic observée ces dernières semaines dans la continuité du 3 e trimestre, table désormais sur un chiffre d’affaires proche de celui de 2019.





trimestre, table désormais sur un chiffre d’affaires proche de celui de 2019. VINCI Airports, qui observe un redressement progressif de son trafic après un début d’année difficile, table sur un trafic passagers en 2021 très proche de celui de 2020.





Sur la base des éléments ci-dessus, les résultats 2021 de VINCI devraient être en nette amélioration par rapport à 2020, tout en restant inférieurs à leur niveau de 2019.

VINCI dispose de solides atouts pour retrouver rapidement une trajectoire de croissance pérenne, ses métiers des services à l’énergie, de la construction et de la mobilité plaçant le Groupe au cœur de la croissance verte.

V. Autres faits marquants récents

Nouveaux développements

Air Liquide, TotalEnergies et VINCI, à travers sa filiale VINCI Concessions, se sont associés à d’autres grands acteurs industriels internationaux pour créer le plus grand fonds mondial dédié au développement des infrastructures d’hydrogène décarboné. Les premiers engagements atteignent déjà 800 millions d’euros, sur un objectif total de 1,5 milliard d’euros. Cette initiative vise à accélérer la croissance de l’écosystème hydrogène en investissant dans de grands projets stratégiques et en bénéficiant de l’alliance entre acteurs industriels et financiers. Le Groupe s’est engagé à investir 100 millions d’euros dans ce projet.

En septembre, VINCI Concessions a conclu le financement du contrat de PPP de la B247 en Allemagne. Ce projet, première route fédérale à être attribuée à un opérateur privé dans le cadre d'un PPP, conforte la position de VINCI Concessions comme premier concessionnaire autoroutier en Allemagne avec cinq PPP en exploitation ou en développement, remportés en synergies avec les filiales allemandes de VINCI Construction.

Succès commerciaux





Parmi les contrats remportés par le Groupe au cours du 3e trimestre 2021, il faut signaler :

VINCI Energies :

Mise en place d’un réseau de transmission par fibre optique longue distance 100 Gbit/s, interconnectant la plupart des universités portugaises ;

Signature d’un partenariat public-privé pour la réalisation d’un nouveau bâtiment universitaire pour la faculté des sciences agricoles et alimentaires de Kiel en Allemagne ;

Construction pour EDF Renouvelables du plus grand parc flottant solaire français dans les Hautes-Alpes, qui produira l’équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants ;

Extension du contrat avec Northvolt pour réaliser les équipements électriques du nouveau bloc DS2 de l’usine de batteries de Skellefteå en Suède.

VINCI Construction :

Construction d’un collecteur d’orage à Toronto au Canada ;

Réaménagement des infrastructures du port de Melbourne en Australie ;

Conception-construction pour l’extension de la station de métro Ang Mo Kio à Singapour ;

Construction du lot 2 de la liaison ferroviaire Lyon-Turin.

Rachat d’actions





Compte tenu de sa très bonne situation financière, VINCI a décidé de mettre en œuvre son programme de rachat d’actions, dont l’exécution avait été interrompue en mars 2020 au début de la pandémie. A cet effet, le Groupe a signé le 1er octobre 2021 une convention d’achat d’actions avec un prestataire de service d’investissement. Aux termes de cette convention, VINCI fera l’acquisition, au plus tard à l’échéance du 25 octobre 2021, d’une certaine quantité d’actions VINCI, dans la limite de 200 millions d’euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie.

Aéroport de Londres Gatwick





L’aéroport de Londres Gatwick, filiale de VINCI Airports à 50,01 %, a obtenu de ses prêteurs d’être délié temporairement du respect de ses covenants financiers - portant sur un endettement net de référence (Senior Net Debt) de 2,8 milliards de livres sterling à fin juin 2021 - et d’en amender certains termes.

ANNEXES

ANNEXE A : DETAILS SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE

Chiffre d’affaires* consolidé au 30 septembre - Répartition France/International par pôle

Au 30 septembre Au 30 septembre Au 30 septembre Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 (9 mois) 2020 (9 mois) 2019 (9 mois) Réelle Comparable Réelle FRANCE Concessions 4 375 3 727 4 666 +17,4 % +17,4 % -6,2 % VINCI Autoroutes 4 154 3 526 4 288 +17,8 % +17,8 % -3,1 % VINCI Airports 153 146 287 +4,4 % +4,4 % -46,7 % Autres concessions** 68 55 92 +23,7 % +23,7 % -25,6 % VINCI Energies 4 926 4 170 4 473 +18,1 % +17,6 % +10,1 % VINCI Construction*** 9 460 8 064 9 812 +17,3 % +17,1 % -3,6 % VINCI Immobilier 1 076 747 811 +44,0 % +30,6 % +32,7 % Eliminations et retraitements (474) (408) (463) Total France 19 364 16 300 19 298 +18,8 % +17,9 % +0,3 % INTERNATIONAL Concessions 778 788 1 827 -1,2 % +0,6 % -57,4 % VINCI Airports 626 672 1 679 -6,9 % -6,3 % -62,7 % Autres concessions** 153 116 148 +31,5 % +44,2 % +3,0 % VINCI Energies 5 942 5 415 5 328 +9,7 % +5,8 % +11,5 % VINCI Construction*** 9 786 8 288 8 416 +18,1 % +18,2 % +16,3 % Eliminations et retraitements (29) (15) (12) Total International 16 482 14 478 15 559 +13,8 % +12,5 % +5,9 %

* Hors chiffre d’affaires travaux de construction des filiales concessionnaires confiés à des entreprises extérieures au Groupe (voir glossaire).

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

*** Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles.

Chiffre d'affaires* consolidé du 3e trimestre

3e trimestre 3e trimestre 3e trimestre Variations

2021/2020 Variation 2021/2019 En millions d’euros 2021 2020 2019 Réelle Comparable Réelle Concessions 2 253 1 923 2 657 +17,2 % +17,0 % -15,2 % VINCI Autoroutes 1 761 1 633 1 680 +7,8 % +7,8 % +4,8 % VINCI Airports 407 226 896 +79,9 % +75,2 % -54,6 % Autres Concessions** 85 63 82 +34,5 % +41,0 % +4,0 % VINCI Energies 3 706 3 452 3 430 +7,3 % +3,7 % +8,0 % VINCI Construction*** 7 095 6 750 6 890 +5,1 % +4,2 % +3,0 % VINCI Immobilier 339 313 341 +8,3 % -2,5 % -0,6 % Eliminations et retraitements (155) (153) (191) Chiffre d’affaires* total 13 238 12 286 13 128 +7,8 % +5,9 % +0,8 % dont :

France



6 998 6 817 7 036



+2,7 %



+2,0 % -0,5 % International 6 240 5 469 6 092 +14,1 % +10,7 % +2,4 %

* Hors chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe

** VINCI Highways, VINCI Railways, VINCI Stadium.

*** Le nouveau pôle VINCI Construction comprend désormais, outre les activités de construction, celles d’Eurovia. Données proforma après éliminations intra-pôles

ANNEXE B : CARNET DE COMMANDES ET PRISES DE COMMANDES DE VINCI ENERGIES ET VINCI CONSTRUCTION

Carnet de commandes









Au 30 septembre Variation Au Carnet de commandes



En milliards d’euros 2021 2020 2019 sur 12 mois 31 déc. 2020 VINCI Energies 11,4 10,2 9,5 +12 % 9,9 VINCI Construction 34,0 32,6 27,8 +4 % 32,5 Total 45,4 42,8 37,3 +6 % 42,4 dont : France 17,1 17,6 16,0 ‐3 % 16,9 International 28,3 25,2 21,3 +12 % 25,5 Europe hors France 16,8 14,3 10,2 +17 % 14,1 Reste du monde 11,5 10,8 11,1 +6 % 11,4

Prises de commandes

Au 30 septembre (9 mois) En milliards d’euros



2021



2020



2019 Variation

2021 / 2020 VINCI Energies 12,3 10,8 10,8 +14 % VINCI Construction 20,2 22,5 21,1 -10 % Total 32,5 33,3 31,9 ‐2 % dont : France 14,5 14,3 15,2 +2 % International 18,0 19,0 16,7 ‐5 %



ANNEXE C : INDICATEURS VINCI AUTOROUTES ET VINCI AIRPORTS

Trafic des concessions autoroutières*

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En millions de km parcourus



2021 Variation 2021 / 2020 Variation 2021 / 2019 2021 Variation 2021 / 2020 Variation

2021 / 2019 VINCI Autoroutes 17 237 +8,9 % +4,1 % 37 847 +18,8 % -6,4 % Véhicules légers 15 427 +9,3 % +4,2 % 32 283 +20,0 % -7,7 % Poids lourds 1 810 +5,0 % +3,4 % 5 564 +12,3 % +2,4 % dont : ASF 10 957 +9,5 % +4,1 % 23 904 +19,6 % -5,8 % Véhicules légers 9 756 +10,1 % +4,2 % 20 189 +21,1 % -7,3 % Poids lourds 1 201 +4,9 % +3,6 % 3 715 +12,0 % +3,1 % Escota 2 262 +7,6 % +4,3 % 5 222 +16,4 % -6,7 % Véhicules légers 2 088 +7,7 % +4,4 % 4 699 +16,6 % -7,5 % Poids lourds 174 +6,1 % +2,8 % 523 +14,5 % +1,2 % Cofiroute (réseau interurbain) 3 893 +7,8 % +4,0 % 8 463 +17,9 % -7,7 % Véhicules légers 3 471 +8,1 % +4,2 % 7 175 +19,0 % -9,2 % Poids lourds 422 +4,9 % +2,8 % 1 288 +12,1 % +1,2 % Arcour 125 +16,6 % +9,9 % 257 +24,9 % -4,7 % Véhicules légers 113 +18,0 % +10,4 % 220 +26,7 % -5,6 % Poids lourds 13 +5,7 % +4,9 % 37 +15,2 % +0,6 %

* Hors Duplex A86

Evolution du chiffre d’affaires de VINCI Autoroutes

au 30 septembre 2021 (9 mois) VINCI Autoroutes



Dont : ASF Escota Cofiroute Arcour Recettes de péage (en m€) 4 073 2 397 570 1 053 54 Variation 2021/20 +17,6 % +18,4 % +16,0 % +16,7 % +22,3 % Variation 2021/19 -3,3 % -2,3 % -3,9 % -5,0 % -1,8 % Chiffre d’affaires (en m€) 4 154 2 448 579 1 069 54 Variation 2021/20 +17,8 % +18,5 % +15,9 % +17,0 % +22,1 % Variation 2021/19 -3,1 % -2,3 % -3,9 % -4,9 % -1,8 %

Trafic passagers de VINCI Airports1

3e trimestre Cumul au 30 septembre (9 mois) En milliers de passagers 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 2021 Variation 2021/2020 Variation 2021/2019 Portugal (ANA) 10 012 +92,8 % -45,7 % 15 267 +2,3 % -66,7 % dont Lisbonne 4 570 +115,2 % -50,3 % 7 088 -8,8 % -70,2 % Royaume-Uni 3 480 +44,5 % -78,1 % 4 492 -59,1 % -89,1 % dont LGW 2 548 +33,1 % -81,9 % 3 118 -67,0 % -91,4 % France 3 448 +82,8 % -41,6 % 5 427 -2,5 % -65,9 % dont ADL 1 826 +89,5 % -45,8 % 2 923 -3,6 % -67,8 % Cambodge 45 -57,3 % -98,4 % 182 -91,2 % -97,9 % Etats-Unis 2 134 +198,2 % -19,8 % 4 670 +47,9 % -39,4 % Brésil (Salvador) 1 490 +212,8 % -22,5 % 3 714 +41,7 % -34,3 % Serbie 1 514 +216,9 % -29,2 % 2 436 +64,0 % -48,7 % République dominicaine 1 390 +234,3 % -1,0 % 3 298 +82,6 % -21,9 % Suède 292 +176,4 % -57,8 % 452 -2,6 % -74,2 % Total filiales consolidées par IG2 23 804 102,0 % -54,1 % 39 938 -7,3 % -70,6 % Japon (40 %) 2 967 +12,8 % -77,9 % 7 081 -41,8 % -81,9 % Chili (40 %) 2 638 +426,0 % -57,0 % 5 971 -13,3 % -68,1 % Costa Rica (45 %) 224 N/S* +0,5 % 565 +31,6 % -41,3 % Rennes-Dinard (49 %) 151 +40,6 % -47,2 % 257 +12,8 % -65,7 % Total filiales consolidées par ME2 5 980 +84,6 % -70,2 % 13 874 -29,6 % -76,7 % Total passagers gérés VINCI Airports 29 784 +98,3 % -58,6 % 53 812 -14,3 % -72,5 %

1 Données à 100 %, hors considération des % de détention. Données 2019 incluant le trafic des aéroports en période pleine.

2 IG : intégration globale ; ME : mise en équivalence

* En septembre 2020, le trafic passager était très faible en raison de la pandémie. La comparaison avec septembre 2021 n’est donc pas pertinente.

ANNEXE D : GLOSSAIRE

Carnet de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, il représente le volume d’affaires restant à réaliser pour les chantiers dont le contrat est entré en vigueur (notamment, après l’obtention des ordres de service ou la levée des conditions suspensives) et est financé.

Chez VINCI Immobilier : il correspond au chiffre d’affaires à l’avancement restant à réaliser à une date donnée au titre des ventes de biens immobiliers constatées par un acte notarié ou au titre des contrats de promotion immobilière (CPI) dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Chiffre d’affaires travaux des filiales concessionnaires confié à des entreprises extérieures au Groupe : cet indicateur correspond à la prestation de construction remplie par les sociétés concessionnaires en tant que maitre d’ouvrage pour le compte des concédants. La contrepartie de ces travaux est comptabilisée en actif incorporel ou en créance financière selon le modèle comptable appliqué au contrat de concession, conformément aux dispositions de l’interprétation IFRIC 12 « Accords de concession de services ». Il s’entend après éliminations des prestations réalisées par les pôles VINCI Energies et VINCI Construction.

Evolution du chiffre d’affaires à structure comparable : il s’agit de mesurer la variation du chiffre d’affaires à périmètre et change constants.

Périmètre constant : l’effet périmètre est neutralisé avec la méthodologie suivante : Le chiffre d’affaires de l’année N est retraité des sociétés entrantes au cours de l’année N. Le chiffre d’affaires de l’année N-1 est calculé en intégrant le chiffre d’affaires en année pleine des sociétés entrantes en N-1, et en excluant les contributions des sociétés sortantes de l’année N et N-1.

Change constant : l’effet change est neutralisé en appliquant les taux de change utilisé en N au chiffre d’affaires en devises de l’année N-1.

Excédent/Endettement financier net : cet indicateur correspond à la différence entre les actifs financiers et les dettes financières. Selon que ce solde soit débiteur ou créditeur, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier net. Les dettes financières comprennent les emprunts obligataires et les autres emprunts et dettes financières (y compris dérivés et autres instruments de couverture passifs). Les actifs financiers comprennent les disponibilités et équivalents de trésorerie, ainsi que les instruments dérivés actifs.

Au 1er janvier 2019, la norme IAS 17 a été remplacée par la norme IFRS 16, qui prévoit un mode de comptabilisation unique des contrats de location. Désormais, le Groupe comptabilise, en actifs non courants un droit d’usage, en contrepartie d’un passif correspondant à la valeur actualisée des loyers restant à payer. Celui-ci n’est pas inclus dans l’Excédent/Endettement financier net, tel que défini par le Groupe, il est présenté en lecture directe dans le bilan.

Prise de commandes :

Dans les métiers de VINCI Energies et de VINCI Construction, une prise de commande est reconnue dès lors que le contrat est non seulement signé mais aussi entré en vigueur (par exemple, après obtention de l'ordre de service ou levée de l'ensemble des conditions suspensives) et que le financement du projet est mis en place. Le montant enregistré en prise de commande correspond au chiffre d’affaires contractualisé.

Chez VINCI Immobilier : une prise de commande correspond à la valeur des biens immobiliers vendus en l’état futur d’achèvement ou vendus après achèvement conformément à un acte définitif notarié ou au chiffre d’affaires des contrats de promotion immobilière dont l’ordre de service a été donné par le maître d’ouvrage.

Pour les opérations immobilières réalisées en co-promotion :

Si VINCI Immobilier détient le contrôle exclusif de la société support du programme, celle-ci est comptabilisée par intégration globale. Dans ce cas, 100 % de la valeur du contrat est incluse dans le montant de la prise de commandes ;

Si la société support du programme est co-contrôlée, elle est consolidée par mise en équivalence sans prise en compte du montant de la prise commande de la société co-contrôlée.

Trafic autoroutier chez VINCI Autoroutes : il représente le nombre de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier géré par VINCI Autoroutes sur une période définie, par les véhicules légers (VL) et les poids lourds (PL).

Trafic passager (PAX) chez VINCI Airports : il représente le nombre de passagers ayant effectué un vol commercial à partir ou vers une plateforme aéroportuaire de VINCI Airports sur une période définie, indicateur pertinent pour estimer les revenus d'un aéroport, tant aéronautiques que non-aéronautiques.

