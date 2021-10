Le Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s de Futurpreneur célèbre ses six mois d’existence

English French

La collaboration financière de RBC et un prêt supplémentaire de la BDC soutiennent la communauté des entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada

48 % des entrepreneur.e.s qui participent au Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s s’identifient comme des femmes

TORONTO, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Futurpreneur est heureux de célébrer les premiers succès de son Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s (BESP). Le programme a fourni du financement, du mentorat et des ressources commerciales à des entrepreneur.e.s noir.e.s du Canada, au cours de ses six premiers mois d’activités. Le programme, qui est le fruit d’une collaboration financière de la Banque Royale du Canada (RBC) et comporte l’offre d’un prêt de financement supplémentaire de la Banque de développement du Canada (BDC), a été lancé le 24 mars de cette année, soutenant son premier jeune client dès le lendemain, en lui accordant un prêt et du mentorat.

Futurpreneur a adapté son principal programme de démarrage d’entreprises pour répondre spécifiquement aux besoins des entrepreneur.e.s noir.e.s âgé.e.s de 18 à 39 ans. Le BESP est ainsi dispensé par une équipe ayant une expérience concrète. Il vise à éliminer les obstacles au financement et au mentorat auxquels sont confronté.e.s les jeunes entrepreneur.e.s noir.e.s au Canada. Grâce à ce programme, les jeunes entrepreneur.e.s peuvent accéder à des prêts pouvant atteindre 60 000 $, à une multitude de ressources, à du mentorat et à des possibilités de réseautage. Pour un impact durable, Futurpreneur offre aussi 40 000 $ en financement de suivi pour aider davantage de propriétaires d’entreprises noires dans leur croissance, alors que l’accès au financement constitue une entrave majeure. Le programme s’enorgueillit également d’avoir établi des critères de prêt plus inclusifs.

En tant que seul organisme national sans but lucratif au Canada à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes propriétaires d’entreprise âgé.e.s de 18 à 39 ans, Futurpreneur s’efforce de rendre l’entrepreneuriat accessible et inclusif, et est particulièrement fier des réalisations du BESP. À une époque où les femmes noires sont confrontées à d’importants obstacles , lorsqu’il s’agit d’accéder à du financement, le BESP a soutenu le démarrage de plus 60 entreprises dont près de 50 % sont dirigées par des femmes, au cours de ses six premiers mois d’existence seulement.

« Chez Futurpreneur, nous croyons fermement que la création d’un écosystème entrepreneurial plus inclusif aura une incidence positive directe sur la prospérité économique dans son ensemble, déclare Mona-Lisa Prosper, directrice du Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s. J’éprouve une grande fierté de voir ce que nous avons réalisé en seulement six mois dans le cadre de ce programme — comment celui-ci contribue au dynamisme et à la résilience du milieu d’affaires noir au Canada et, plus particulièrement, l’accès qu’il offre aux femmes noires. Ce n’est qu’un début, et nous nous réjouissons à la perspective d’élargir notre offre de programmes pour rejoindre davantage de futur.e.s entrepreneur.e.s dans tout le pays, et ce, pour encore très longtemps. »

Hilina Hitimana, jeune entrepreneure et hygiéniste dentaire de Montréal, a toujours rêvé de faire tomber les barrières liées à l’accès à des soins bucco-dentaires de qualité. Lorsque le Québec a annoncé que les hygiénistes dentaires pourraient travailler sans la supervision d’un dentiste à partir de septembre 2020, Hilina a saisi l’occasion de lancer sa propre entreprise, Clinique Belle Heritage, avec le soutien de Futurpreneur.

« Futurpreneur m’a vraiment appris ce que signifie le fait d’être une entrepreneure, affirme Hilina. N’ayant aucun antécédent dans le domaine des affaires, je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Futurpreneur m’a aidé à organiser mes idées en un plan d’affaires grâce auquel j’ai pu obtenir du financement, et j’ai été mise en relation avec une mentore expérimentée que je rencontre régulièrement. Je suis incroyablement reconnaissante pour tout ce que l’organisation a fait et continue de faire pour mon entreprise. »

Le BESP a permis de mettre en valeur et de soutenir le riche écosystème de l’entrepreneuriat noir au Canada. Au cours des six derniers mois, des entreprises appartenant à des entrepreneur.e.s noir.e.s ont ainsi été lancées en Alberta, en Colombie-Britannique, au Manitoba, en Nouvelle-Écosse, en Ontario, au Québec et en Saskatchewan, avec le soutien du programme BESP de Futurpreneur.

Considérant la diversité et l’inclusion comme des valeurs fondamentales, Futurpreneur s’engage à soutenir la prochaine vague d’entrepreneur.e.s noir.e.s du Canada et à les accompagner sur la voie du succès. L’organisme national sans but lucratif encourage tous les jeunes entrepreneur.e.s noir.e.s en herbe à faire appel à lui pour obtenir son appui, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle se trouve leur idée d’entreprise. Plusieurs ressources gratuites sont également offertes à tous les entrepreneur.e.s, sur le site Web de Futurpreneur.

À PROPOS DE FUTURPRENEUR

Futurpreneur Canada alimente les passions entrepreneuriales des jeunes depuis plus de 25 ans. Il est le seul organisme national sans but lucratif à offrir du financement, du mentorat et des ressources aux jeunes et nouveaux propriétaires d’entreprise de 18 à 39 ans. Dans toutes les provinces et tous les territoires, plus de 14 400 jeunes entrepreneur.e.s ont réussi à lancer leur entreprise avec l’aide de Futurpreneur Canada. Leurs petites entreprises contribuent à la prospérité économique inclusive des collectivités réparties d’un océan à l’autre du pays.

Futurpreneur Canada est membre fondateur de l’Alliance des jeunes entrepreneur.e.s du G20, représentant du Canada au réseau Youth Business International et hôte officiel de la Semaine mondiale de l’entrepreneuriat au Canada.

www.futurpreneur.ca | Facebook : Futurpreneur | Twitter : @Futurpreneur

À PROPOS DU PROGRAMME DE DÉMARRAGE POUR LES ENTREPRENEUR.ES NOIR.ES

Financé par la Banque Royale du Canada (RBC) et comportant l’offre d’un prêt de financement supplémentaire de BDC, le Programme de démarrage pour les entrepreneur.e.s noir.e.s fournit aux futur.e.s entrepreneur.e.s de 18 à 39 ans du financement et du mentorat, ainsi qu’un accès à des ressources et à des possibilités de réseautage avec d’autres entrepreneur.e.s, dans tout le Canada. Le programme comprend un prêt de démarrage de 5 000 $ à 60 000 $ (jusqu’à 40 000 $ sont accordés par Futurpreneur, grâce au financement de la RBC, et jusqu’à 20 000 $ par BDC). Le BESP prévoit : des critères de financement inclusifs; jusqu’à deux ans d’encadrement par un.e mentor.e expérimenté.e; l’accès à un réseau national entrepreneur.e.s, de leaders et de groupes dirigés par des membres de la communauté noire; des ressources, notamment le Rédacteur de plan d’affaires et le Modèle de flux de trésorerie interactifs de Futurpreneur; une série de vidéos d’information sur le crédit et un guide de ressources récemment lancé. De plus, en fonction du rendement de l’entreprise au cours des deux premières années, les entrepreneur.e.s ont la possibilité d’obtenir jusqu’à 40 000 $ en financement complémentaire de RBC.

À PROPOS DE LA CLINIQUE BELLE HERITAGE

Belle Heritage est une clinique d’hygiène dentaire établie à Montréal qui s’engage à fournir à ses clients des soins accessibles, abordables et de qualité. Pour trouver le nom de son entreprise, l’hygiéniste dentaire et fondatrice Hilina Hitimana s’est inspirée du fait que les dents constituent un héritage qu’il faut protéger afin de pouvoir pleinement profiter d’une qualité de vie optimale, conférée par une saine dentition. Son entreprise vise à éliminer les obstacles à l’accès à des soins bucco-dentaires de qualité, en proposant des services d’hygiène dentaire abordables.

https://www.cliniquebelleheritage.com/ | Facebook : Clinique Belle Heritage

