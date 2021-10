Le CN annonce le départ à la retraite planifié de son PDG Jean-Jacques Ruest

English French

MONTRÉAL, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que M. Jean-Jacques Ruest quittera son poste de président-directeur général et de membre du conseil d’administration de la Compagnie pour prendre sa retraite, avec prise d’effet à la fin de janvier 2022 ou, afin d’assurer une transition sans heurts, au moment où un remplaçant aura été nommé.



« Au nom du conseil, je tiens à remercier M. Ruest pour son dévouement envers le CN pendant plus de 25 ans, notamment à titre de PDG depuis 2018. Il a exercé au sein de l’entreprise et de toutes nos parties prenantes un leadership fort et inspiré. M. Ruest a reporté ses plans de retraite afin de guider la Compagnie dans le cadre de sa fusion possible avec le KCS et de la clôture de l’opération, ainsi que dans la mise en œuvre du plan d’amélioration annoncé le 17 septembre 2021, dont nous pouvons déjà constater les résultats. Nous lui sommes reconnaissants pour son leadership et son engagement exemplaire envers la Compagnie et lui souhaitons la meilleure des chances pour sa retraite à venir. »

Robert Pace, président du conseil d’administration du CN



« J’ai eu l’honneur de diriger le CN pendant mon mandat à titre de président-directeur général, et je suis convaincu que la Compagnie est bien positionnée pour continuer à progresser après ma retraite. La solidité de l’équipe de direction et du conseil de la Compagnie me permet d’annoncer ma retraite planifiée en sachant que la Compagnie que nous avons bâtie continuera de prospérer. »

Jean-Jacques Ruest, président-directeur général, CN



Le conseil a nommé un comité de recrutement pour trouver un PDG. Composé des membres du conseil suivants, ce comité dirigera la recherche à l’échelle mondiale et fera des recommandations à l’ensemble du conseil.

Shauneen Bruder

Présidente du comité de recrutement et présidente du comité de gouvernance, du développement durable et de la sécurité

Ancienne vice-présidente directrice à la retraite, Exploitation de la Banque Royale du Canada Justin M. Howell Gestionnaire d’investissements senior, Cascade Asset Management Co., gestionnaire d’actifs de Cascade Investment L.L.C.

Robert L. Phillips, président du comité d’audit, des finances et du risque



Ancien chef de la direction à la retraite de la British Columbia Railway Company



L’honorable Kevin G. Lynch

Président du comité des ressources humaines et de la rémunération Ancien vice-président du conseil à la retraite de BMO Groupe financier et ancien greffier du Conseil privé, gouvernement du Canada

Le comité de recrutement travaille avec une société de recrutement de hauts dirigeants de premier plan, Korn Ferry, pour mener à bien la recherche du remplaçant de M. Ruest à l’échelle mondiale et examinera tous les candidats internes et externes compétents.



À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 19 500 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

Énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertudes lois canadiennes sur les valeurs mobilières, de même que les énoncés, fondés sur l’évaluation et les hypothèses de la direction et accessibles au public portant sur le CN. Ces énoncés, de par leurs caractères prospectifs impliquent des risques, des incertitudes et des hypothèses. Le CN prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective », « planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.

Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de rendement future et impliquent des risques, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les résultats, le rendement ou les réalisations réelles de CN par rapport aux perspectives ou aux résultats, au rendement ou aux réalisations futurs contenus implicitement dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur les énoncés prospectifs dans le présent communiqué comprennent, sans en exclure d’autres : la durée et les effets de la pandémie de COVID-19; la conjoncture économique et commerciale en général, particulièrement dans le contexte de la pandémie de COVID-19; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécurité connexes; les restrictions au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les barrages illégaux sur les réseaux ferroviaires et les événements naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre; les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque se rapportant au CN, dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice annuelle et le formulaire 40-F du CN, déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature prospective.

Sources: