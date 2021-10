アダジオ･セラピューティクス、既知のSARS-CoV-2変異株すべてに広域かつ強力に中和活性を示すADG20の効果を示す新しいin vitroデータを発表

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

マサチューセッツ州ウォルサム発, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- パンデミックの可能性がある感染症を対象に抗体ベースのソリューションの創薬、開発、販売を主な事業とする臨床用バイオ医薬品企業であるアダジオ・セラピューティクス (Adagio Therapeutics, Inc.) (Nasdaq: ADGI) は本日、新しいin vitroデータを発表した。このデータは、新たに出現したラムダおよびミュー変異株などのSARS-CoV-2変異株の多様なパネルに対して、モノクローナル抗体 (mAb) ADG20の中和活性が保持されたことを示している。試験結果では、試験対象となった懸念されるSARS-CoV-2変異株すべてに対して、ADG20の強力な中和活性がin vitroで示されており、特筆に値する。また、現在緊急使用許可 (EUA) として販売されているか、後期開発段階にあるmAb製品に対して、感受性が低下するものも含まれている。これらのデータは、2021 ISIRV-WHOバーチャルカンファレンス (2021年10月19日~21日開催) のポスターセッションで発表される。さらにアダジオは、現在行っている健康被験者を対象としたADG20の第1相試験より、 最近発表された データをアンコールポスターで発表する。



アダジオの共同設立者兼最高科学責任者のローラ・ウォーカー博士 (Laura Walker, Ph.D.) は次のように述べている。「変異株に関する新しいデータより、ADG20が新型コロナウイルスパンデミックに対処するとともに、その他のSARS様ウイルスが原因の将来的な大流行にも対処できる可能性がさらに明確に示されました。このmAbは、広範で強力な中和活性、予防効果の持続期間を延長する半減期、EUAまたは現在開発中のその他の治療法と差別化できる重要な機能を実現することを目指して設計されました。現在世界的に実施されている第2/3相予防および治療試験でもADG20の評価を継続して、新型コロナウイルス治療の有効な選択肢としての有効性を評価できるものと期待しています。ADG20は、臨床試験で単回の筋肉内注射として投与されており、予防設定で最長1年の予防効果を発揮するよう設計されており、免疫不全患者などの高リスク患者の治療やワクチンの補完として検討されています。」

健康被験者を対象とした第1相試験のほか、アダジオはADG20の第2/3相試験で治療試験 (STAMP) と予防試験 (EVADE) を進めている。同社は、2022年第1四半期に米国食品医薬品局へADG20のEUA申請提出を予定している。

発表の詳細

ポスターのタイトル: (130) Broad and Potent In Vitro Neutralization of SARS-CoV-2 Variants by ADG20, a Half-Life Extended Monoclonal Antibody in Development for the Prevention and Treatment of COVID-19 (ADG20のin vitro試験で示されたSARS-CoV-2に対する広範で強力な中和活性、開発中のモノクローナル抗体が示した半減期延長による新型コロナウイルスの予防および治療効果)

ポスターのタイトル: (131) Evaluating the Safety, Tolerability, and Pharmacokinetics of ADG20, a Half-Life–Extended Monoclonal Antibody (mAb) in Development for the Prevention and Treatment of COVID-19: a Preliminary Analysis of a Randomized Phase 1 Study (ADG20の安全性、忍容性、薬物動態の評価、開発中のモノクローナル抗体 (mAb) が示した半減期延長による新型コロナウイルスの予防と治療効果、第1相無作為試験の予備分析)

ADG20について

ADG20は、SARS-CoV-2および関連コロナウイルスのスパイクタンパク質を標的とするモノクローナル抗体で、SARS-CoV-2が原因の新型コロナウイルス感染症予防と治療用に開発された。受容体結合ドメインで高度に保存されたエピトープを標的として、SARS-CoV-2およびclade 1サルベコバイルスに対して高い効能と広域の中和性を獲得することを目的として開発された。ADG20は、当初のSARS-CoV-2株および懸念される既知の変異株に対してin vivoで強力な中和活性を示す。ADG20には、宿主細胞へのウイルス侵入の直接阻害 (中和)、Fcを介した固有の免疫エフェクター活性による、感染した宿主細胞の除去など、複数の作用機序により、ウイルス複製と発症に影響を与える能力がある。ADG20は単回筋内注射で投与され、半減期が長く、迅速に、高い忍容性で保護することを目的としている。アダジオは、世界各地の複数の臨床試験を通じて、ADG20試験を進めている。

アダジオ・セラピューティクスについて

アダジオ (Adagio、Nasdaq: ADGI) は臨床用バイオ医薬品企業で、パンデミックの可能性がある感染症用に抗体ベースのソリューションの創薬、開発、販売を主な事業としている。同社の抗体ポートフォリオは、Adimabの業界をリードする抗体工学機能を使用して最適化されている。患者と臨床医のために、効能、広域、(長い半減期による) 忍容性の高い保護、製造可能性、手頃な価格を同時に実現している。アダジオのSARS-CoV-2抗体ポートフォリオには、ADG20をはじめとして、固有の結合エピトープを持つ、競合しない広域の中和性を持つ抗体が多数ある。アダジオは、第三者の下請メーカーと契約して、ADG20の製造能力を確保し、体制を整えて、臨床試験の完了と最初の上市を支援しており、世界各地の人々が広くアクセスできるよう図っている。詳しくは、 www.adagiotx.com を閲覧されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、1995年米国証券民事訴訟改革法 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995) の意義の範囲内で、将来の見通しに関する記述が含まれている。「予測する」、「信じる」、「期待する」、「意図する」、「推定する」、「将来」、またはその他の同様の表現により、将来の見通しに関する記述を特定できる。将来の見通しに関する記述には、以下などの同社のADG20の臨床前試験および臨床試験のタイミング、進捗および結果に関する記述が含まれる: 同社が計画するEUA申請時期。試験、臨床試験および関連する準備作業の開始および完了。臨床試験結果が入手可能な時期と同社の研究開発プログラムの期間。同社の製品候補に対して規制承認を獲得し、維持する同社の能力。同社の製品候補により治療できる疾病の患者を特定し、かかる患者を臨床試験に登録する同社の能力。同社の製造能力と戦略。ならびに同社の製品候補を成功裡に上市する能力。同社は、将来見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、将来見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。これらの将来の見通しに関する記述には、実際の結果が将来の見通しに関する記述に記載または暗示される同社の予測とは大きく異なる原因となり得るリスクや不確実性を伴う。これには、2021年6月30日に終了した四半期のForm 10-Qによるアダジオの四半期報告書と今後アダジオがSECに提出する報告書などの「リスク要因」という見出しに記載されるリスクなどがあるが、これに限定されない。かかるリスクは、新型コロナウイルスパンデミックの影響により増幅する可能性がある。このプレスリリースに記載される将来の見通しに関する記述は、本ニュースリリースの発行日時点のもので、アダジオは適用法で義務付けられている場合を除いて、かかる情報を更新する義務を負わない。

問い合わせ先:

報道関係者向けの問い合わせ先:

ダン・バドウィック (Dan Budwick)、1AB

Dan@1abmedia.com