Adagio Therapeutics宣布新的体外数据，彰显出ADG20针对所有已知的新冠病毒变种具有广泛而有效的中和作用

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

马萨诸塞州沃尔瑟姆, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc.（纳斯达克股票代码：ADGI），一家临床阶段生物制药公司，专注于针对有可能大规模爆发的传染病探索、开发抗体解决方案并进行商业化，今日宣布新的体外数据，表明其单克隆抗体（mAb）ADG20对新出现的Lambda和Mu等新冠病毒变种具有留存中和活性。值得注意的是，研究结果表明，ADG20展现出针对所有经测试新冠病毒变种的有效体外中和活性，包括对目前在紧急使用授权（EUA）下或后期开发阶段中使用的mAb产品敏感性降低的变种。这些数据将在2021年10月19日至21日举行的2021年ISIRV-WHO虚拟大会的海报会议期间公布。此外，Adagio还将发布另一份海报，重点介绍公司正在健康参与者中实施的ADG20 1期试验 近期公布的 数据。



Adagio联合创始人兼首席科学官Laura Walker博士表示：“这些新的变种数据进一步凸显了ADG20在应对当前新冠肺炎疫情，以及应对由其他类SARS病毒引起的未来爆发趋势方面的潜力。我们有意设计了这种mAb，以实现广泛而有效的中和活性，以及延长其潜在保护窗口的半衰期，这些重要特性使其与紧急使用授权下或目前开发中的其他疗法相比尽显与众不同。随着全球2/3期预防和治疗试验的持续进行，我们期待着继续评估ADG20，以确定其在新冠肺炎治疗选项库中可能发挥的有意义作用。在临床试验中，ADG20采取单次肌内注射，以期在预防环境中提供最长一年的免疫防护。我们目前正在探索将ADG20用于高危患者（包括免疫受损患者）的治疗方法和/或疫苗补充药物。”

除了1期健康参与者试验之外，Adagio还在推进两项正在进行的ADG20全球2/3期试验、一项治疗试验（STAMP）和一项预防试验（EVADE）。公司预计将于2022年第一季度向美国食品药品监督管理局提交ADG20的EUA申请。

发布详情

海报标题：（130）ADG20是针对新冠肺炎预防和治疗而开发的延长半衰期单克隆抗体，对新冠病毒变种具有广泛而有效的体外中和作用

海报标题：（131）评估针对新冠肺炎预防和治疗而开发的延长半衰期单克隆抗体（mAb）ADG20的安全性、耐受性和药代动力学：随机1期研究的初步分析

关于ADG20

ADG20是一种单克隆抗体，靶向新冠病毒和相关冠状病毒的刺突蛋白，目前正在开发用于新冠肺炎（由新冠病毒引起的疾病）的预防和治疗。ADG20的设计和工程旨在通过靶向受体结合区域中高度保守性的表位，从而使其具有针对新冠病毒和其他变种的高功效和广泛的中和作用。ADG20显示出针对新冠病毒原型和已知变种的强有力的体外中和活性。ADG20有望通过多种作用机制影响病毒复制及后续疾病，包括直接阻止病毒进入宿主细胞（中和），以及通过Fc介导的先天免疫效应活性来消除被感染的宿主细胞。ADG20可通过单次肌内注射给药，经过精心设计，具有较长的半衰期，可提供快速且持久的保护。Adagio正在全球范围内通过多项临床试验推进ADG20研发。

关于Adagio Therapeutics

Adagio（纳斯达克股票代码: ADGI）是一家临床阶段生物制药公司，专注于针对有可能大规模爆发的传染病探索、开发抗体解决方案并进行商业化。公司的抗体产品组合采用Adimab业界领先的抗体工程技术进行了优化，旨在为患者和临床医生提供具有强效、广谱、持久保护（通过延长半衰期）、可大规模生产和负担得起等多种优势的强效药物。Adagio的新冠病毒抗体产品组合包括以ADG20为代表的多种具有无可比拟的广泛中和性抗体，这些抗体具有独特的结合表位。Adagio已获得与第三方合同制造商共同生产ADG20的生产能力，以支持完成临床试验和进行首次商业启动，确保向全世界广泛供应。如需了解更多信息，请访问： www.adagiotx.com 。

前瞻性声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》所定义的“前瞻性声明”。“预计”、“相信”、“预期”、“打算”、“计划”、“将会”等词和类似表达旨在表明前瞻性声明。除其他事项外，前瞻性声明还涉及诸多相关声明，如有关我们ADG20临床前研究和临床试验的时间、进展和结果，包括我们计划提交EUA申请的时间、启动和完成研究或试验以及相关准备工作的时间、试验结果公布的时间以及我们的研究和开发计划时间；获得和维持候选产品监管批准的能力；我们能否识别可采用我们的候选产品进行治疗的患者和在我们的临床试验中招募这些患者的能力；以及我们成功将候选产品商业化的能力。我们实际上可能无法实现前瞻性声明中披露的计划、意图或期望，读者不应过度依赖我们的前瞻性声明。这些前瞻性声明涉及风险和不确定性，可能导致我们的实际结果与前瞻性声明中描述或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于在Adagio截至2021年6月30日的10-Q表格季度报告以及在Adagio未来向SEC提交的报告中“风险因素”标题下描述的风险和不确定性。这些风险可能因新冠疫情的影响而加剧。本新闻稿中包含的前瞻性声明于此日期做出，除适用法律要求的情况外，Adagio无义务更新此类信息。

联系方式：

媒体联系人：

Dan Budwick，1AB

Dan@1abmedia.com