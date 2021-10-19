Adagio Therapeutics 宣佈新的 ADG20 體外數據，突出對所有已知 SARS-CoV-2 變種的廣泛有效中和反應

Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Chinese (Simplified)

麻省沃爾瑟姆, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adagio Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，專於用於治療具有疫情潛力傳染病的抗體解決方案的發現、開發和商業化，今天宣佈新的體外數據研究發現，展示其單克隆抗體 (mAb) ADG20 針對多樣化的流通 SARS-CoV-2 變種（包括新出現的 Lambda 和 Mu 變種）具有中和活性。值得注意的是，研究發現顯示，ADG20 對所有測試的關注 SARS-CoV-2 變種展示強力的體外中和反應活性，包括對根據緊急使用授權 (EUA) 供應或處於後期開發階段的敏感性降低的 mAb 產品。這些數據將在 2021 年 10 月 19 日至 21 日舉行的 2021 年 ISIRV-WHO 虛擬會議中的海報環節展示。此外，Adagio 也將發表一份特別海報，突出公司在健康參與者中持續進行 ADG20 第 1 期試驗 最近宣佈的 數據。



Adagio 聯合創始人兼科學總監 Laura Walker 博士說：「這些新的變種數據進一步突出 ADG20 有潛力可解決現正發生的 2019 冠狀病毒病疫情，以及其他類似 SARS 病毒的未來疫情。我們特意設計這種 mAb 產品，以具備廣泛而有效的抗化活性並延長其潛在保護半衰窗口期，而這些關鍵功能可能使該產品與 EUA 供應或現今正在開發的其他治療方法不同。隨著全球第 2/3 期預防和治療試驗正在進行，我們期待可繼續評估 ADG20，以評定它在 2019 冠狀病毒病治療方案中可能擔當的重要角色。ADG20 在臨床試驗中作為單次肌肉注射給藥，經設計在預防環境中提供長達一年的保護，並正在探索作為高危患者的治療和/或疫苗補充劑，包括免疫功能低下的個別人士。」

除了第 1 期健康參與者試驗外，Adagio 目前亦進行兩項持續的全球第 2/3 期試驗、一項治療試驗 (STAMP) 和一項預防試驗 (EVADE)。公司預計將於 2022 年第一季將 ADG20 向美國食品藥品監督管理局提交 EUA 申請。

簡報詳情

海報標題：(130) ADG20 作為一種半衰期延長的單克隆抗體，用於預防和治療 2019 冠狀病毒病，可廣泛而有效地在體外中和 SARS-CoV-2 變種

海報標題：(131) 評估 ADG20 的安全性、耐受性和藥代動力學，而該藥是一種延長半衰期的單克隆抗體 (mAb)，用於預防和治療 2019 冠狀病毒病：隨機第 1 期研究的初步分析

關於 ADG20

ADG20 是一種針對 SARS-CoV-2 和相關冠狀病毒刺突蛋白的單克隆抗體，目前被開發用於預防和治療由 SARS-CoV-2 引起的 2019 冠狀病毒病。ADG20 的設計和工程旨在透過標靶受體結合領域中的高度保守表位，對 SARS-CoV-2 和其他 1 型乙型冠狀病毒支系 B 具有高效力和廣泛的中和作用。ADG20 顯示出體外針對原始 SARS-CoV-2 菌株及所有已知關注變種的有效中和活性作用。ADG20 有可能透過過多種作用機制影響病毒複製和隨後的疾病，包括直接阻止病毒進入宿主細胞（中和），並透過 Fc 介導的先天免疫效應活性來消除受感染的宿主細胞。ADG20 透單次肌肉注射用藥，工程設計具備較長的半衰期，旨在提供快速而持久的保護。Adagio 正在全球中透過多項臨床試驗推進 ADG20。

關於 Adagio Therapeutics

Adagio (Nasdaq: ADGI) 是一家臨床階段的生物製藥公司，專注在研究、開發及將具有疫情潛力的傳染病抗體解決方案商業化。公司的抗體產品組合運用 Adimab 行業領先的抗體工程功能進行優化，旨在為患者和臨床醫生提供效力、廣度、持久保護（透過延長半衰期）、可製造及可負擔的強大組合。Adagio 的 SARS-CoV-2 抗體組合包括由 ADG20 領導的多項非競爭廣泛中和抗體。Adagio 已與第三方合約製造商確保生產 ADG20 的製造能力，以支持完成臨床試驗和初步商業發佈，確保向全球人士廣泛供應。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.adagiotx.com 。

前瞻性陳述

本新聞稿包含《1995 年私人證券訴訟改革法》(「PSLRA」) 所定義的「前瞻性陳述」。例如「預期」、「相信」、「期望」、「打算」、「預測」及「未來」或類似表達等詞語旨在識別前瞻性陳述。前瞻性陳述包括關於 ADG20 臨床前研究和臨床試驗的時間、進展和結果的陳述，包括我們計劃的緊急使用授權提交的時間、研究或試驗的開始、完成和相關準備工作、提供試驗結果和我們的研發計劃時期；我們獲得和維持對我們候選產品進行監管批准的能力；我們能夠識別患有我們的候選產品所治療疾病的患者並將這些患者納入我們的臨床試驗的能力；我們的製造能力和策略；以及我們成功將候選產品商業化的能力。 我們實際可能無法實現前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，您亦不應過分依賴我們的前瞻性陳述。successfully commercialize our product candidates. 這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致我們的實際結果與前瞻性陳述所描述或暗示的結果產生重大差異，包括但不限於 Adagio 在截至 2021 年 6 月 30 日止季度的 10-Q 表格季度報告和 Adagio 未來將向 SEC 提交報告中「風險因素」標題下描述的各項風險。這種風險可能會因 2019 冠狀病毒病疫情的影響而擴大。本新聞稿中包含的前瞻性陳述截至目前為止，除非適用法律要求，否則 Adagio 不承擔更新此類資訊的義務。

聯絡人：

傳媒聯絡人：

Dan Budwick，1AB |

電郵：Dan@1abmedia.com