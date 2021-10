Adagio Therapeutics 宣佈新的 ADG20 體外數據,突出對所有已知 SARS-CoV-2 變種的廣泛有效中和反應

數據將在 2021 年的 ISIRV-WHO 虛擬會議上展示

October 19, 2021 16:19 ET | Source: Adagio Therapeutics, Inc. Adagio Therapeutics, Inc.

Waltham, Massachusetts, UNITED STATES