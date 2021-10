マソリ・セラピューティックスとビヤント・バイオ、新たな提携を発表

本契約は、マソリ (MASORI) のグローバルプラットフォームと日本における商業経験を組み合わせて、ビヤント・バイオ (Vyant Bio) の高度な分析と人間由来の複雑な生物学を活用し、創薬を促進するパートナーシップを特定する

