ACPSER lance des ressources pour soutenir la deuxième Décennie d’action pour la sécurité routière des Nations Unies

ST. CATHARINES, Ontario, 19 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association canadienne des professionnels de la sécurité routière (ACPSER) est heureuse d’annoncer la publication de sa plus récente ressource en ligne intitulée Informations sur la sécurité routière.



Le 28 octobre 2021, les Nations Unies et l'Organisation mondiale de la Santé lanceront la deuxième Décennie d'action pour la sécurité routière, qui vise à réduire de 50 % le nombre de morts et de blessés sur les routes, d’ici 2030. En préparation pour ce lancement, cette page Web présentera du contenu afin que les médias et le public puissent tirer profit d’informations fiables sur la sécurité routière et des réponses à des questions fréquemment posées.

Cette ressource couvre 13 sujets importants en matière de sécurité routière, notamment la « Stratégie de sécurité routière du Canada 2025 », la Vision zéro et l’approche du Système Sûr, les vitesses sécuritaires, les véhicules autonomes et la sécurité routière en temps de COVID-19. La page « Informations sur la sécurité routière » sera mise à jour au moins une fois par an en anglais et en français.

« Les professionnels de la sécurité routière ou quiconque souhaiterait approfondir le sujet, apprécieront les liens vers des ressources supplémentaires et des listes de références détaillées », a déclaré la directrice exécutive de l’ACPSER, Brenda Suggett. « Cette ressource est parrainée par Transports Canada et élaborée par une équipe d'experts en sécurité routière au sein de l’ACPSER. Les différents éléments de la ressource sont destinés à des publics différents, de sorte qu’il y aura du contenu pour divers intervenants en sécurité routière. »

L’ACPSER prévoit que cette page d’informations sera utilisée pour faire avancer le programme de sécurité routière auprès de plusieurs intervenants canadiens, y compris les différentes instances gouvernementales (fédéral, provincial ou territorial, municipal), les organisations non gouvernementales et le secteur privé.

Partout au Canada, les gens sont conscients des conséquences que les collisions routières ont sur les familles et les communautés. En réaction, les autorités routières et leurs partenaires élaborent des plans et des programmes visant à réduire les collisions. Certaines communautés adoptent la Vision Zéro, une philosophie selon laquelle aucune perte de vie sur nos routes n'est acceptable et qui comprend des politiques qui soutiennent cette orientation. Par conséquent, il existe une demande croissante pour une ressource en ligne sur la sécurité routière pour les médias et le public. Bien que le Canada dispose de la Stratégie de sécurité routière du Canada 2025 et que certains progrès aient été réalisés, il reste beaucoup de travail à faire par les multiples intervenants canadiens.

À propos de l’ACPSER

L’ACPSER est une organisation nationale avec le mandat d’améliorer la sécurité de tous les usagers de la route du Canada.



L’ACPSER soutient la communauté canadienne en sécurité routière en offrant un accès à des informations multidisciplinaires, à la recherche et à des possibilités de réseautage.

L’ACPSER est un groupe diversifié de professionnel-le-s qui participent à des activités de recherche, de gestion et d’exécution de programme de sécurité routière au Canada.

