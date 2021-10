Mandalay Resources Corporation tillkännager produktions- och försäljningsresultaten för tredje kvartalet 2021

TORONTO, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mandalay Resources Corporation (”Mandalay” eller ”bolaget”) (TSX: MND, OTCQB: MNDJF) tillkännagav idag sina produktions- och försäljningsresultat för tredje kvartalet 2021.



Produktionshöjdpunkter för tredje kvartalet 2021:

Konsoliderad produktion av säljbara guldekvivalenter på 33 121 uns – högsta kvartalsresultat sedan fjärde kvartalet 2017;



Konsoliderad försäljning på 29 752 uns guldekvivalent – högsta kvartalsbeloppet på fyra år;



Costerfields högsta kvartalsvisa produktion någonsin av säljbara guldekvivalenter på 18 946 uns; och



Cerro Bayo producerade 2 925 uns guldekvivalent. Bolaget förväntar sig att Cerro Bayos totala bidrag kommer att uppgå till 9 000–10 000 uns guldekvivalent i slutet av året.



Baserat på de årliga produktionsresultaten förväntar sig Mandalay att den konsoliderade säljbara produktionen 2021 (exklusive produktionen från Cerro Bayo) kommer att ligga i den högre delen av den tidigare tillhandahållna produktionsprognosen på 105 000–117 000 uns guldekvivalent.

Dominic Duffy, President och CEO på Mandalay, kommenterar:

”Mandalay fortsatte att leverera starka resultat under tredje kvartalet. Produktionen av 33 121 säljbara uns guldekvivalent var bolagets bästa resultat sedan fjärde kvartalet 2017 och utgjorde vårt femte kvartal i följd med ökad produktion. De konsoliderade 90 640 uns guldekvivalent som producerades under de första nio månaderna visar inte bara stabilitet i vår verksamhet, utan positionerar också bolaget för att nå de övre gränserna i vår kombinerade produktionsprognos för 2021 från Costerfield och Björkdal. De främsta skälen till detta är överprestationen vid Costerfield och det ökade antimonpriset.”

Duffy fortsätter, ”Costerfield uppnådde ännu ett enastående kvartal och producerade 18 946 uns säljbar guldekvivalent – den högsta produktionen i bolagets historia. På grund av de nuvarande globala logistikutmaningarna försenades dock transporten av september månads flotationskoncentrat till början av oktober, vilket resulterade i att intäkterna från denna del av produktionen försenades till fjärde kvartalet.”

”Om vi blickar framåt kommer vi att fortsätta med de planerade utgrävningarna av de högre halterna i Youle-fyndigheten. Vi räknar också med att komma in i Shepherd-zonen under fjärde kvartalet 2021, eftersom den lägsta nivån som för närvarande prospekteras kommer att gå in i Shepherd-zonen i södra delen.”

Duffy tillägger, ”Vid Björkdal var produktionen för tredje kvartalet på 11 250 säljbara gulduns en liten förbättring jämfört med föregående kvartal, men den ligger fortfarande under den planerade produktionstakten. Det positiva för kvartalet var att vi i september började se förbättrade halter då den underjordiska verksamheten kunde minska den alltför stora utspädningen vid viktiga strossar. Vi testar för närvarande bultning av de övre delarna av strossarna för att bättre kunna kontrollera utspädningen och de initiala resultaten har varit positiva. Denna justering tillsammans med andra utspädningsåtgärder som genomförs bör leda till att brytningshalterna fortsätter att förbättras under resten av 2021.”

Duffy avslutar, ”Cerro Bayo fortsatte med sin bearbetning av låghaltigt mineraliserat avfall under hela tredje kvartalet och producerade 2 925 uns säljbart guld ekvivalent. På grund av den ekonomiska ovissheten kring denna process tillhandahölls ingen produktionsprognos för Cerro Bayo i början av året. Med något högre halter än väntat i kombination med ett starkt silverpris har projektet dock varit lönsamt sedan starten i mars 2021. Bearbetningen fortsätter fram till den 1 december 2021 då Equus Mining förvärvar äganderätten till verksamheten.”

Säljbar produktion för kvartalet som slutade 30 september 2021:

Under tredje kvartalet 2021 producerade bolaget totalt 26 328 uns guld och 860 ton antimon och 85 279 uns silver, vilket representerar en produktion på totalt 33 121 uns guldekvivalent jämfört med 22 793 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020, vilket representerar totalt 25 664 uns guldekvivalent.



Produktionen vid Björkdal uppgick till 11 250 uns guld under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 044 uns guld under tredje kvartalet 2020.



Produktionen i Costerfield uppgick till 13 315 uns guld och 860 ton antimon under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 749 uns guld och 991 ton antimon under tredje kvartalet 2020.



Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 1 763 uns guld och 85 279 uns silver under tredje kvartalet 2021 jämfört med ingen produktion under tredje kvartalet 2020.



Säljbar produktion för de nio månaderna som slutade 30 september 2021:

Bolaget producerade totalt 72 696 uns guld, 2 550 ton antimon och 216 040 uns silver, vilket motsvarar en produktion på totalt 90 640 uns guldekvivalent, jämfört med 65 766 uns guld och 3 045 ton antimon under motsvarande nio månader 2020, vilket representerar totalt 76 093 uns guldekvivalent.



Produktionen vid Björkdal uppgick till 34 046 uns guld.



Produktionen vid Costerfield uppgick till 34 356 uns guld och 2 550 ton antimon.



Produktionen vid Cerro Bayo uppgick till 4 294 uns guld och 216 040 uns silver.



Tabell 1 – Säljbar produktion för tredje kvartalet och nio månader av 2021 och 2020

Metal Source Three months ended

September 30

2021 Three months ended

September 30

2020 Nine months ended

September 30

2021 Nine months ended

September 30

2020 Gold (oz) Björkdal 11,250 11,044 34,046 33,044 Costerfield 13,315 11,749 34,356 32,722 Cerro Bayo 1,763 - 4,294 - Total 26,328 22,793 72,696 65,766 Antimony (t) Costerfield 860 991 2,550 3,045 Silver (oz) Cerro Bayo 85,279 - 216,040 - Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,790 1,907 Antimony US$/t 11,720 5,524 Silver US$/oz 24.38 24.00 Total Gold Eq. (oz)(1) Björkdal 11,250 11,044 34,046 33,044 Costerfield 18,946 14,620 49,222 43,049 Cerro Bayo 2,925 - 7,372 - Total 33,121 25,664 90,640 76,093

Kvartalsvis produktion av uns guldekvivalent (”Au Eq. oz”) beräknas genom att säljbar kvantitet av guld (”Au”), silver (”Ag”) och antimon (”Sb”) under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. De två beloppen adderas sedan till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Guldets och silvrets genomsnittspris under perioderna beräknas som genomsnittet av dagliga stängningskurser på London Metal Exchange under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Antimonets genomsnittspris under perioden beräknas som genomsnittet av det dagliga genomsnittet av högsta och lägsta lagerpriser på Rotterdambörsen under perioden, där priset på veckoslut och helgdagar tas från den senaste bankdagen. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset www.metalbulletin.com.



Försäljning för tredje kvartalet som slutade 30 september 2021:

Under tredje kvartalet 2021 sålde bolaget totalt 24 022 uns guld, 677 ton antimon och 95 198 uns silver, vilket representerar totalt 29 752 uns guldekvivalent jämfört med 23 000 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020, vilket representerar totalt 26 001 uns guldekvivalent.



Björkdal sålde 11 297 uns guld under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 511 uns guld under tredje kvartalet 2020.



Costerfield sålde 10 717 uns guld och 677 ton antimon under tredje kvartalet 2021, jämfört med 11 489 uns guld och 1 036 ton antimon under tredje kvartalet 2020.



Cerro Bayo sålde 2 008 uns guld och 95 198 uns silver under tredje kvartalet 2021 jämfört med ingen försäljning under tredje kvartalet 2020.



Försäljning för de nio månader som slutade 30 september 2021:

Bolaget sålde 71 769 uns guld, 2 293 ton antimon och 185 222 uns silver, vilket motsvarar totalt 87 580 uns guldekvivalent jämfört med 65 743 uns guld och 2 829 ton antimon under de första nio månaderna 2020, vilket motsvarar totalt 75 193 uns guldekvivalent.



Björkdal sålde 35 505 uns guld.



Costerfield sålde 32 528 uns guld och 2 293 ton antimon.



Cerro Bayo sålde 3 736 uns guld och 185 222 uns silver under de första nio månaderna 2021 jämfört med ingen försäljning under motsvarande period 2020.



Tabell 2 – Försäljning för tredje kvartalet och nio månader av 2021 och 2020

Metal Source Three months ended

September 30

2021 Three months ended

September 30

2020 Nine months ended

September 30

2021 Nine months ended

September 30

2020 Gold (oz) Björkdal 11,297 11,511 35,505 34,566 Costerfield 10,717 11,489 32,528 31,177 Cerro Bayo 2,008 - 3,736 - Total 24,022 23,000 71,769 65,743 Antimony (t) Costerfield 677 1,036 2,293 2,829 Silver (oz) Cerro Bayo 95,198 - 185,222 - Average quarterly prices: Gold US$/oz 1,790 1,907 Antimony US$/t 11,720 5,524 Silver US$/oz 24.38 24.00 Total Gold Eq. (oz)1 Björkdal 11,297 11,511 35,505 34,566 Costerfield 15,150 14,490 45,721 40,627 Cerro Bayo 3,305 - 6,354 - Total 29,752 26,001 87,580 75,193

Kvartalsvis såld guldekvivalent beräknas genom att säljbar kvantitet av guld och antimon under perioden multipliceras med respektive genomsnittligt marknadspris för råvaran under perioden. Sedan adderas de två beloppen till ett ”totalvärde baserat på marknadspris” som sedan delas med guldets genomsnittliga marknadspris under perioden. Källa för Au- och Ag-priser är www.transamine.com, och för Sb-priset är www.metalbulletin.com. Priser under veckoslut och helgdagar är hämtade från närmaste föregående arbetsdag.



Om Mandalay Resources Corporation:

Mandalay Resources är ett kanadensiskt bolag verksamt inom naturresurser som har produktionstillgångar i Australien (Costerfield guld-antimongruva) och Sverige (Björkdalsgruvan), samt underhålls-, avvecklings- och utvecklingsprojekt i Chile och Kanada. Bolaget fokuserar på ökad produktionsprofil och minskade kostnader för att generera signifikant positivt kassaflöde.

Mandalays uppdrag är att skapa värde för aktieinnehavare genom den vinstgivande driften i både Costerfield- och Björkdalsgruvan. För närvarande är bolagets främsta mål att fortsätta utvinningen av den höggradiga ådern Youle i Costerfield, som fortsätter att leverera höggradig malm, samt att även fokusera på att utöka Youles mineralreserver på djupet. I Björkdal siktar bolaget på att under kommande år öka produktionen i Aurora-zonen för att maximera gruvans vinstmarginaler.

Framåtblickande uttalanden:

Detta nyhetsmeddelande innehåller ”framåtblickande uttalanden” enligt definitionen i gällande värdepapperslagar, inklusive uttalanden om bolagets produktion av guld, antimon och silver under räkenskapsåret 2021. Läsarna ska inte förlita sig på framåtblickande uttalanden. Faktiska resultat och händelseutvecklingen kan skilja sig väsentligt från vad som anges i dessa uttalanden, bland annat beroende på variationer i råvarupriser, allmänna marknadsförhållanden och ekonomiska förhållanden. De faktorer som anges ovan är inte avsedda att motsvara en uttömmande förteckning av de faktorer som kan påverka Mandalay. En beskrivning av ytterligare risker som kan leda till att faktiska resultat och händelseutvecklingen skiljer sig från vad som anges i framåtblickande uttalanden i detta nyhetsmeddelande finns under rubriken ”Riskfaktorer” i Mandalays årsinformationsblankett daterad den 30 mars 2021. En kopia finns att tillgå under Mandalays profil på www.sedar.com. Det kan dessutom inte garanteras att antagna resurser som upptäcks till följd av ytterligare borrningar någonsin kommer att uppgraderas till bevisade eller sannolika reserver. Mandalay har försökt identifiera viktiga faktorer som kan leda till att faktiska åtgärder, händelser eller resultat skiljer sig väsentligt från vad som beskrivs i dessa framåtblickande uttalanden, men det kan finnas andra faktorer som leder till att åtgärder, händelser eller resultat inte blir som förväntat, beräknat eller avsett. Det finns inga garantier för att framåtblickande uttalanden kommer att visa sig vara korrekta, eftersom faktiska resultat och framtida händelser kan skilja sig väsentligt från vad som förväntas vid tiden för sådana uttalanden. Följaktligen ska läsarna inte förlita sig på framåtblickande uttalanden.