Yara leverer økt avkastning

Oslo, 20. oktober 2021: Yara rapporterer økt avkastning i tredje kvartal som følge av høyere priser, Nettoresultat var negativt USD 143 millioner sammenlignet med positivt USD 340 millioner ett år tidligere. Det negative nettoresultatet inkluderer en USD 355 millioner nedskrivning av Salitre-prosjektet med referanse til Yaras børsmelding 1. august 2021, og et valutatap på USD 148 millioner. Nettoresultat eksklusive valutaeffekter og spesielle poster, var USD 1,33 per aksje sammenlignet med USD 0,88 for tredje kvartal 2020.

Hovedelementene i resultatet for tredje kvartal er:

Økt avkastning som følge av høyere priser

8,3 % ROIC 1 , opp fra 7,9% ett år tidligere

, opp fra 7,9% ett år tidligere 40% midlertidig kutt i amoniakkproduksjon i Europa som følge av høy gasspris





«Yara leverer et solid resultat for tredje kvartal, med EBITDA1 eksklusive spesielle poster opp 37%, hovedsakelig som følge av økte marginer. Imidlertid har den høye gassprisen i Europa ført til at Yara har midlertidig kuttet ca 40% av sin europeiske ammoniakkproduksjon», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.

«Europeisk nitrogenproduksjon er avgjørende for global matsikkerhet, og vi er derfor bekymret for effekten av dagens europeiske gasspriser, spesielt for de fattigste regionene i verden. Yara vil imidlertid gjøre sitt ytterste for å forsyne bønder og støtte den globale matproduksjonen. Dagens situasjon understreker behovet for en mer robust og bærekraftig matforsyningskjede, og jeg oppfordrer myndigheter, internasjonale organisasjoner og hele matforsyningskjeden til å jobbe sammen for å sikre global matsikkerhet», sa Holsether.

Driftsresultatet for tredje kvartal var USD 121 millioner, sammenlignet med USD 384 millioner ett år tidligere. Nettoresultatet eksklusive valutaeffekter og spesielle poster var USD 1,33 per aksje, sammenlignet med USD 0,88 for tredje kvartal 2020.

Yaras ledende virksomheter innen matvareløsninger og ammoniakk er godt posisjonert til å adressere og skape nye forretningsmuligheter basert på globale utfordringer, ettersom økte krav til ressurseffektivitet og miljøavtrykk krever betydelige omstillinger innen både landbruk og hydrogenøkonomien.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

