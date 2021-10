Bast Fibre Technologies acquiert une usine allemande de transformation des textiles pour répondre à la demande des clients

French German

VICTORIA, Colombie-Britannique, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bast Fibre Technologies (BFT), fabricant de fibres naturelles spécialisées pour le secteur mondial des non-tissés, annonce l'acquisition de Faser Veredlung Tönisvorst (FVT), une usine de transformation des textiles certifiée ISO 9001 située à Tönisvorst, en Allemagne. Cet achat permet à BFT d'augmenter immédiatement sa capacité à répondre à la demande de fibres libériennes durables et fournit une plateforme solide en vue d'une expansion et une croissance continue.



Fort de plus de vingt ans d'expérience dans la transformation de fibres, FVT se trouve à proximité de grands centres européens de culture du liber et de fabrication de tissus non tissés. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie de BFT consistant à mettre en place des chaînes d'approvisionnement régionales à faible émission de carbone en s'approvisionnant, en produisant et en vendant dans des régions spécifiques. L'usine est actuellement en cours d'expansion avec l'installation d'équipements de raffinage spécialisés, conçus spécifiquement en vue d'optimiser les fibres libériennes naturelles qui seront utilisées dans toutes sortes d'applications non tissées.

« Nous sommes ravis que FVT fasse partie de notre société », a déclaré Jim Posa, président de BFT. « FVT travaille depuis longtemps avec les fibres naturelles. Cette acquisition accélère notre transformation en une société de fabrication entièrement intégrée. FVT a toujours produit les fibres libériennes de la plus haute qualité pour BFT, c'était donc une étape logique de proposer cette capacité en interne. L'Europe montre la voie en ce qui concerne les stratégies visant à réduire les plastiques à usage unique. La capacité à produire ces fibres en Europe va jouer un rôle croissant dans la fabrication de non-tissés véritablement durables dans les lingettes, les produits d'hygiène et autres. »

L'opération Tönisvorst est située au cœur de la ceinture du non-tissé de l'UE, dans un complexe textile historique créé il y a plus de 140 ans. Fort d'une riche tradition de transformation textile, ce campus a été rénové et modernisé ces dernières années et il accueille désormais toutes sortes d'industries de fabrication et de services. Au cours des prochains mois, l'usine sera modernisée afin d'optimiser la production de fibres de liber naturelles à haute performance et rentables. Cela répond à la demande des clients qui privilégient les alternatives sans plastique et sans cellulose de BFT en vue d'atteindre rapidement leurs objectifs en matière de durabilité. L'usine est par ailleurs idéalement équipée pour le prototypage rapide et le développement de nouvelles modifications de fibres afin de mettre au point des solutions de fibres naturelles qui répondent aux exigences spécifiques des clients.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l'équipe des entreprises BFT », a déclaré Thomas Krah, directeur général et ancien propriétaire. « Au cœur de nos deux activités se trouvent les valeurs partagées de la protection de l'environnement et de la qualité. Nous sommes de fervents défenseurs du chanvre naturel et des fibres de lin et nous apprécions l'opportunité de renforcer ces offres. BFT est un leader du secteur dans la production de ces fibres pour le marché non tissé haut de gamme, et nous sommes impatients de contribuer à accélérer l'abandon de la fibre plastique dans le secteur. »

Les produits fibreux de BFT seront exposés sur le stand 1157 du prochain salon Index qui aura lieu du 19 au 22 octobre au Palexpo de Genève.

À PROPOS DE BAST FIBRE TECHNOLOGIES INC. - www.bastfibretech.com

Bast Fibre Technologies Inc. (BFT) est une société d'ingénierie des fibres de technologies propres à triple résultat net qui fabrique des fibres naturelles spécialisées pour des applications dans l'ensemble du secteur des produits non tissés. Grâce à la technologie avancée de transformation des fibres, BFT transforme les fibres de liber brutes provenant des usines de chanvre et de lin afin de satisfaire les normes exigeantes des clients du secteur du non-tissé. Les cultures de liber sont une culture annuelle à forte biomasse qui peut atténuer la pression croissante exercée sur les ressources forestières mondiales tout en absorbant le carbone, en revitalisant les sols et en préservant la biodiversité.

À PROPOS DE FASER VEREDLUNG TÖNISVORST

Faser Veredlung Tönisvorst (FVT GmbH) FVT est un fournisseur expérimenté et de qualité pour la teinture, la finition et le mélange de fibres, qui utilise des produits auxiliaires respectueux de l'environnement. L'accent mis sur la durabilité dans la production et la conception de produit a permis à FVT de se positionner avec succès sur le marché et constitue un fondement important de sa réussite.

POUR TOUT COMPLÉMENT D'INFORMATION, VEUILLEZ CONTACTER :

Larisa Harrison

Directrice de l'administration d'entreprise et de la durabilité

Bast Fibre Technologies

larisa.harrison@bastfibretech.com

Ligne directe : +1 (778) 600-1501

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98900477-d9c0-451d-9c56-2487ca6a214f/fr