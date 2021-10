Les Ulis, le 20 octobre 2021









 Lexibook® étoffe sa gamme Tablettes et Accessoires et présente un kit complet associé d’accessoires Super Mario Soucieux de proposer des jeux électroniques ludiques et pratiques, Lexibook® dévoile trois nouveautés autour des tablettes éducatives pour les 5-12 ans. Les enfants peuvent désormais jouer et apprendre sur leur nouvelle tablette Lexibook®, et disposer en plus de superbes accessoires Super Mario® : la coque de protection, la batterie portable pour une charge rapide et la sacoche de transport pour une protection renforcée.

La LexiTab MASTER

Une Tablette Lexibook® 7’’ avec pochette pour apprendre et s’amuser grâce à une multitude d’activités !

Référence Lexibook : TL70FR (Pochette Lexibook)

La Tablette Bluetooth 7’’ HD offre un large contenu ludique pour toute la famille, ainsi qu’un accès à des milliers de jeux et applications AndroidTM via Google PlayTM. Les enfants peuvent apprendre jusqu’à 15 langues grâce au traducteur intégré, et renforcer leur orthographe avec l’application de dictées intégrée ! Cette tablette se gère facilement grâce à des profils personnalisables et un contrôle parental, et protège les yeux des enfants grâce à son filtre contre la lumière bleue. Offerte avec une pochette de protection antichoc, elle s’emporte partout facilement !

LES ACCESSOIRES SUPER MARIO Une Sacoche de Transport Super Mario pratique et protectrice pour emporter sa console partout avec style ! Référence Lexibook : MFA50NI La Sacoche de Transport Super Mario est adaptée au transport des tablettes et consoles portables allant jusqu’à 10 pouces ! Elle protège des chocs et rayures grâce à une poche rembourrée, des coins renforcés et un filet pour ranger les accessoires. Sa poignée, idéale pour les voyages, offre aux enfants des heures de jeux ludiques en continu ! Une Batterie portable Super Mario pour recharger ses appareils jusqu’à 70% plus vite qu’avec un chargeur classique ! Référence Lexibook : PB10000NI La batterie portable rechargeable Super Mario compatible avec la plupart des smartphones et appareils électroniques dispose d’une grande autonomie et permet de recharger jusqu’à 5 fois un smartphone, 2 fois une tablette et 1,5 fois une Nintendo Switch avec une seule charge! Compacte et légère, elle se glisse et s’emporte partout facilement ! TL70FR, MFA50NI et PB10000NI seront disponibles dans les magasins spécialisés et en ligne à partir d’octobre 2021, au PVPC respectifs 129.99€, 39.99€ et 49.99€.

A propos de Lexibook® Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®,Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !







