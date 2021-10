WENDEL : Wendel accorde à DuluxGroup une exclusivité en vue de la cession de Cromology

English French

COMMUNIQUE – 20 OCTOBRE 2021

Wendel accorde à DuluxGroup

une exclusivité en vue de la cession de Cromology

Wendel a reçu une offre ferme de DuluxGroup, en vue d’acquérir la totalité du capital de Cromology « la Société », un des leaders de la peinture décorative en Europe. Présent dans 8 pays du continent européen, Cromology conçoit, fabrique, vend et distribue une large gamme de peintures décoratives et de produits de décoration à destination des marchés professionnels et grand public. 65 % de son activité est en France, 35 % dans les pays d’Europe du Sud et du reste du monde.

Compte tenu de la qualité industrielle et financière de la proposition de DuluxGroup, Wendel a décidé d’entrer en négociations exclusives avec DuluxGroup en vue de finaliser la transaction.

DuluxGroup propose d’acquérir la totalité du capital de la Société pour une valeur d’entreprise de 1 262 M€, soit 13,2 fois l’EBITDA1 LTM au 30 juin 2021. Pour Wendel, le produit net de la cession2 s’élèverait à environ 907 M€. Il représenterait environ 1,6 fois l’investissement total de Wendel dans le Groupe Materis depuis 2006.

La réalisation définitive de l’opération devrait avoir lieu au cours du 1er semestre 2022, sous réserve des autorisations réglementaires nécessaires.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel déclare : « L’histoire de Cromology au sein du portefeuille de Wendel met en évidence la validité de notre modèle d’investisseur de long terme, qui nous a permis d’accompagner la Société dans des moments critiques. Lorsque nous avons pris la décision début 2019 de réinvestir 125 millions d’euros dans la Société, nous avions la conviction que la nouvelle équipe de management que nous avions mise en place en 2018 était en mesure de créer de la valeur durable pour ses actionnaires et ses parties prenantes. Toutes les équipes de Cromology ont de surcroît démontré leur engagement et leur résilience lors de la crise du Covid-19, permettant ainsi à la Société de délivrer une performance opérationnelle, financière et extra-financière remarquable. »

Pierre Pouletty, Président de Cromology déclare : « L’offre de DuluxGroup est pour moi l’occasion de remercier Wendel au nom de toute l’équipe Cromology : lors des difficultés significatives rencontrées par le groupe Cromology en 2018, Wendel avait décidé de refinancer complètement la Société au vu du plan de retournement prévu. Cette étape a permis à Loïc Derrien, le Directeur général du groupe, et à toute l’équipe Cromology de réaliser un travail exceptionnel depuis 3 ans. Cette nouvelle étape actionnariale avec DuluxGroup permettrait à Cromology de poursuivre sa transformation et son développement. »

Loïc Derrien, Directeur Général de Cromology déclare : « Au cours de ces 3 dernières années, les équipes Cromology ont révélé le potentiel de l’entreprise, de ses produits et de ses marques. Rejoindre DuluxGroup permettrait à Cromology de poursuivre son développement en Europe, en s’appuyant sur les technologies et les savoir-faire de DuluxGroup, en parfait accord avec sa stratégie RSE. »

Historique de l’investissement de Wendel dans Cromology:

En 2006, Wendel a acquis le groupe Materis qui comptait alors quatre divisions : Aluminates (Kerneos), Mortiers (ParexGroup), Adjuvants (Chryso) et Peintures (Materis Paints). En 2014, le groupe Materis a intégralement recentré son activité sur l’activité peintures avec les cessions de Kerneos en mars, de ParexGroup en juin et de Chryso en octobre pour un produit net de cession total de 1,7 Md€, dévolu à la réduction de la dette de la société. Le 7 juillet 2015, Materis Paints, la dernière division du Groupe, devient Cromology et affiche de nouvelles ambitions.

Le 13 mai 2019, Wendel a annoncé la signature d’un accord sur la renégociation de la dette financière de Cromology. Fin mai 2019, Wendel a investi 125 M€ en fonds propres aux côtés de la nouvelle équipe de management, dirigée par Pierre Pouletty, nouveau Président de la Société nommé en juin 2018, et Loïc Derrien, nommé Directeur Général en août de la même année. Les nouveaux fonds propres apportés par Wendel ont servi à renforcer la structure financière de la Société, notamment avec un allégement de son endettement. Ils ont également permis à la Société de mettre en œuvre son plan de transformation et de financer ses investissements.

Au total, Wendel a investi 550 M€ capitaux propres dans le Groupe Materis, dont 125 M€ en 2019 dans Cromology. Avec le soutien de Wendel, la nouvelle équipe dirigeante a ainsi conduit depuis fin 2018 le recentrage stratégique et opérationnel de la Société avec succès, lui permettant notamment de traverser la crise du Covid de manière remarquable. Ainsi, la marge d’EBITDA a atteint un niveau record de 19,7%3, et le levier financier a été réduit à 0,05x4 à fin juin 2021.

Réalisations ESG depuis 2006

Depuis l’acquisition du Groupe Materis par Wendel en 2006, Cromology a mené une politique volontariste pour promouvoir la performance environnementale et sociale de l’entreprise et de ses produits . Cromology place ainsi l’ESG au cœur de sa stratégie, au même niveau que la croissance rentable et l’excellence opérationnelle. Dans sa feuille de route ESG publiée en 2020, Cromology s’est engagé sur cinq thématiques prioritaires : les ressources humaines, l’éthique des affaires, la santé et la sécurité, le respect de l’environnement, et la qualité des peintures proposées.

Ainsi, 100%5 des sites industriels du Groupe détiennent une certification en matière de santé et sécurité des équipes6, et 70% des sites détiennent une certification en matière de management environnemental7, avec un objectif de 100% fixé en 2023. Cromology travaille à engager l’ensemble de sa chaîne de valeur dans sa démarche de responsabilité sociétale : 80% du volume d’achats de matières premières provient de fournisseurs ayant signé la charte d’achats responsables de l’entreprise et s’engageant à en respecter les principes. Enfin, Cromology veille à proposer continuellement des peintures et des couleurs plus respectueuses de l’environnement et des utilisateurs : en 2020, près de la moitié des revenus issus de la peinture étaient générés grâce à la vente de peinture détentrices d’un label environnemental européen.







1 Valeur d’entreprise et EBITDA excluent l’impact de la norme IFRS 16

2 Produit net de cession après dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes

3 Incluant l’impact de la norme IFRS 16

4 Selon la définition bancaire

5 Valeurs au 31 décembre 2020

6 Certification OHSAS 18001 ou ISO 45001

7 Certification ISO 14001





