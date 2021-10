PubMatic et Semasio s’allient et améliorent le reach d’Omnicom Media Group

English French German

PARIS, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, plateforme de publicité numérique, et Semasio, spécialiste du ciblage unifié (Unified Targeting), s’allient pour offrir aux acheteurs média une meilleure adressabilité de l’audience au niveau de l’utilisateur et de la page. Les segments d'audience et contextuels de Semasio peuvent désormais être activés directement dans la plateforme sell-side (SSP) de PubMatic pour un ciblage rapide et précis.

Sur un marché marqué par le déclin inexorable des cookies et la protection renforcée des données des consommateurs, il est crucial pour les agences de redéfinir leurs stratégies d'adressabilité. Plus le taux de matching des cookies lors du ciblage de segments de données s’affaiblit, plus le risque de ne pas avoir un reach suffisant augmente.

Pour comparer les performances de reach entre SSP et DSP, OMD Pays-Bas, OMG Allemagne et PubMatic ont testé la performance de campagnes sur mobile et in-app avec des segments Semasio activés à la fois sur la SSP PubMatic et sur une DSP. Les résultats d’OMD Pays-Bas sont unanimes : le reach via la SSP a augmenté de 205% par rapport à celui généré via la DSP. En outre, OMD Pays-Bas a constaté une augmentation de 16% de la visibilité publicitaire et de 21% du taux de clics (CTR) en activant les segments via la SSP de PubMatic.

"Dans l’avenir, les données continueront à jouer un rôle important dans les stratégies d'adressabilité et permettrons aux annonceurs d’atteindre leurs objectifs de campagne," a déclaré Kevin Donker, Product Lead Programmatic, OMD Pays-Bas. "Nous sommes ravis des résultats obtenus avec PubMatic et Semasio et nous avons hâte de bénéficier pleinement des capacités contextuelles et d'une stratégie de ciblage unifiée pour maximiser le reach et la performance des campagnes nos clients."

"OMG Allemagne a pour objectif de réduire la complexité de la publicité programmatique, d'accroître la transparence dans la chaîne de valeur et de trouver de nouveaux moyens de mieux engager les audiences.", a déclaré Can Zeybekler, Managing Partner Investment & Accountability, OMG Allemagne. "En intégrant les segments de données de Semasio, ainsi que des seuils de visibilité et des KPI côté SSP, nous avons été plus performants sur le ciblage des audiences et avons considérablement augmenter l'efficacité de nos campagnes OMG Marketplaces."

Le ciblage unifié de Semasio comble le fossé entre l'audience et le ciblage contextuel en tirant parti des avantages de ces deux techniques. Grâce à l’utilisation d’une approche sémantique, Semasio permet aux annonceurs de construire des audiences et des stratégies de ciblage contextuel exemptes de toute limitation taxonomique et d’alterner facilement entre une technologie et une autre. Les annonceurs peuvent également déployer des stratégies contextuelles basées sur des données en utilisant des données d'échantillons d’audience et en augmentant le pool d’utilisateurs connus sur la base de leur comportement commun.

"La puissance de telles approches de ciblage contextuel est fortement appréciée par les acheteurs, les plateformes technologiques et les fournisseurs de données, car elle constitue un tremplin pour une plus grande adressabilité dans un monde sans cookies. L'approche innovante de Semasio octroie aux annonceurs une flexibilité et une précision nécessaires à l’efficacité des campagnes dans un écosystème sans cookies, une solution qui convient parfaitement aux clients de PubMatic", a déclaré Emma Newman, CRO EMEA, PubMatic. "L'un des principaux atouts de la publicité contextuelle est qu'elle bénéficie de la confiance des annonceurs, de l'industrie et des consommateurs. De plus, le ciblage contextuel est respectueux de la vie privée, puisqu’il est basé sur le comportement de la page et non sur l'individu. Il offre ainsi aux marketers une alternative pérenne au ciblage basé sur les cookies-tiers."

Kasper Skou, PDG et cofondateur de Semasio, ajoute : "Le ciblage par les SSP est un développement très intéressant pour l'industrie du programmatique. En effet, grâce à l’information détenue par la SSP, les annonceurs peuvent "créer du trafic" avec des opportunités d'enchères intéressantes pour la campagne. Cela se traduit par une augmentation importante du reach et confirme la puissance du ciblage sell-side. Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de PubMatic et de rapprocher nos clients des éditeurs et des consommateurs pour une meilleure délivrabilité et flexibilité des campagnes."

À propos de Semasio

Semasio est le pionnier du ciblage, permettant aux professionnels du marketing digital de combiner de manière transparente les solutions Audience, Contextual et Brand Fit en une seule stratégie de ciblage, tant du côté de l'achat que de la vente. Fondée à Hambourg en 2010, la société est aujourd'hui active dans près de 30 pays et son moteur d'analyse sémantique supporte plus de 25 langues. Les dernières actualités de l’entreprise sont sur LinkedIn.

À propos d’OMD Worldwide

OMD Worldwide est le plus grand réseau de médias au monde avec plus de 13 000 personnes travaillant dans plus de 100 pays. Au fur et à mesure que le monde grandit avec les opportunités, la clé est de réagir à celles-ci, en prenant de meilleures décisions, plus rapidement, en combinant innovation, créativité, empathie et preuves pour obtenir de meilleurs résultats commerciaux. Nommée agence média mondiale de l'année 2019 par Adweek, OMD, une agence d'Omnicom Media Group, est classée par l'Effie Effectiveness Index comme le réseau d'agences média le plus efficace du monde.

À propos de PubMatic



PubMatic (NASDAQ : PUBM) s’emploie à générer des revenus supérieurs pour les éditeurs en s’affichant comme la plateforme Sell-Side de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme PubMatic permet aux développeurs d’applications et aux éditeurs de maximiser la monétisation de leur inventaire publicitaire en programmatique, tout en permettant aux annonceurs d’augmenter leur ROI en touchant et en engageant leurs audiences cibles dans des environnements premium, en affinité avec la marque, et ce quels que soient les formats ou les appareils utilisés. Depuis 2006, PubMatic a développé sa propre infrastructure à travers le monde, tout en restant à la pointe de l’innovation programmatique. Avec des collaborateurs répartis dans le monde entier et sans siège social, PubMatic exploite 15 bureaux et huit datacenters en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.