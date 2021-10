Investissements Purpose dépose un prospectus préliminaire pour les premiers nouveaux FNB de crypto-monnaies à gestion active et à rendement de stratégie d’option au monde et annonce le lancement prochain du fonds d’opportunité privé DeFi

TORONTO, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Investissements Purpose » ou « Purpose ») a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un prospectus simplifié provisoire et d'une notice annuelle auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières dans le cadre du lancement proposé du premier FNB de crypto-monnaie gérés : Opportunités de cryptographie FNB, Purpose Bitcoin Rendement FNB, et Rendement en Ether FNB (collectivement, les « FNB de crypto-monnaie »). Ce dépôt fait suite au lancement par Purpose du FNB Bitcoin Purpose et du FNB Éther Purpose, les premiers FNB Bitcoin et Ether au monde, respectivement, plus tôt dans l'année.



« Nous voyons beaucoup de valeur potentielle dans une approche de gestion active des investissements en crypto-monnaie, et nous sommes ravis de faire le premier pas à l'échelle mondiale pour fournir un accès aux investisseurs par le biais du public FNB véhicules », déclare Vlad Tasevski, directeur de l'exploitation et responsable des produits chez Investissements Purpose. « Nous nous sommes attachés à démocratiser l’accès à l’investissement en crypto-monnaies afin que chacun puisse bénéficier du potentiel de cette classe d’actifs émergente. Nous continuerons à assumer un rôle de leader et à nous assurer que nous fournissons aux investisseurs les solutions les plus pratiques et de la plus haute qualité dont ils ont besoin. »

Le FNB d’Opportunités de cryptographie cherche à offrir aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres qui offrent exposition aux actifs numériques. Pour atteindre ses objectifs d'investissement, le fonds investira principalement dans des titres cotés en bourse (y compris des fonds d'investissement) et des instruments dérivés qui offrent exposition aux actifs numériques (y compris Bitcoin et/ou Éther).

Le FNB de Rendement Bitcoin cherche à offrir aux porteurs de parts (a) des distributions mensuelles et (b) une plus-value du capital à long terme. Le fonds atteindra ses objectifs de placement principalement en obtenant des et/ou indirect exposition à Bitcoin et en mettant en œuvre une stratégie basée sur les produits dérivés en ce qui concerne les titres en portefeuille.

Le FNB de rendement Éther cherche à offrir aux porteurs de parts (a) des distributions mensuelles et (b) une plus-value du capital à long terme. Le fonds atteindra ses objectifs de placement principalement en obtenant des et/ou indirect exposition à l'Ether et en mettant en œuvre une stratégie basée sur les produits dérivés en ce qui concerne les titres en portefeuille.

« Les marchés des crypto-monnaies sont connus pour leur volatilité. Nous avons déposé pour lancer ces FNB de crypto-monnaie gérés activement afin d’aider les investisseurs à bénéficier d’une gestion active par des professionnels de l’investissement chevronnés qui seront bien positionnés pour générer des revenus et gérer le risque et la volatilité pour les investisseurs", déclare Greg Taylor, Chef des investissements chez Purpose.

Purpose agira en tant que gestionnaire des FNB de crypto-monnaie et gestionnaire de portefeuille pour Le FNB de Rendement Bitcoin et Le FNB de rendement Éther. Neuberger Berman Breton Hill ULC (« Neuberger Berman ») agira en tant que sous-conseiller en investissement pour le FNB d’opportunité de Crypto Purpose.

Investissements Purpose est l’un des plus grands gestionnaires d’actifs numériques au monde, avec une suite de produits robustes et innovants. Le FNB de Bitcoin Purpose est disponible en trois séries, y compris libellées en dollars canadiens FNB parts couvertes en devises (TSX : BTCC), libellé en dollars canadiens FNB parts non couvertes en devises (TSX : BTCC.B), libellé en dollars américains FNB parts non couvertes en devises (TSX : BTCC.U), et des parts de fonds communs de placement. De même, le FNB Ether Purpose est disponible en unités de fonds communs de placement et les mêmes trois FNB série, s'échangeant sous les tickers : ETHH, ETHH.B et ETHH.U.

Purpose lancera également le fonds DeFi d’opportunité Purpose en tant que fonds privé axé sur la fourniture exposition aux opportunités croissantes de la finance décentralisée et à l'univers d'investissement unique de DeFi.

À propos d’investissements Purpose.

Investissements Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 12 milliards de dollars. Elle se concentre sans relâche sur l’innovation centrée sur le client et offre une gamme de produits de placement quantitatifs gérés. Purpose Investments est dirigée par Som Seif, entrepreneur reconnu, et la société est une division de Financière Purpose, une entreprise de services financiers indépendante axée sur la technologie.

À propos de Neuberger Berman

Neuberger Berman, fondée en 1939, est un gestionnaire de placements privé indépendant appartenant à ses employés. La société gère une gamme de stratégies - y compris des fonds d’actions, des fonds à revenu fixe, des fonds quantitatifs et à classes d’actifs multiples, des fonds de capital-investissement, des fonds immobiliers et des fonds spéculatifs - pour le compte d’institutions, de conseillers et d’investisseurs individuels dans le monde entier. Avec des bureaux dans 25 pays, l’équipe diversifiée de Neuberger Berman compte plus de 2 400 professionnels. Depuis sept années consécutives, l’entreprise a été nommée première ou deuxième dans le sondage sur les meilleurs employeurs en gestion financière (parmi ceux qui comptent 1 000 employés ou plus). En 2020, les Principes pour l’investissement responsable (PRI) ont nommé Neuberger Berman Leader, une désignation accordée à moins de 1 % des sociétés d’investissement pour l’excellence de leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Les PRI ont également décerné à Neuberger Berman un A+ dans chaque admissible catégorie pour son approche de l'intégration ESG dans toutes les classes d'actifs. Au 30 septembre 2021, la société gérait 437 milliards de dollars d’actifs de clients. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Web à l’adresse www.nb.com.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Un prospectus simplifié provisoire et une notice annuelle provisoire relatifs aux FNB de cryptomonnaie (collectivement, le « prospectus provisoire ») ont été déposés auprès des commissions des valeurs mobilières canadiennes ou d’autorités analogues. Vous ne pouvez acheter des titres des FNB de cryptomonnaie avant que les commissions des valeurs mobilières ou autorités similaires compétentes n’aient délivré un visa pour le prospectus simplifié et la notice annuelle définitifs des FNB de cryptomonnaie. Des informations importantes sur les FNB de Cryptomonnaies sont contenues dans le Prospectus préliminaire. Des copies du prospectus préliminaire peuvent être obtenues auprès de Purpose, ou sur www.purposeinvest.com.

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Veuillez lire le prospectus et les autres documents d’information avant d’investir. Les fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance dépôts gouvernemental. Rien ne garantit que le montant intégral de votre placement dans le fonds vous sera rendu. Si les titres sont achetés ou vendus sur un marché boursier, vous pourriez payer plus ou recevoir moins que leur valeur liquidative courante. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire.