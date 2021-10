Les Vêtements de Sport Gildan annonce la date de publication de ses résultats du troisième trimestre de 2021

English French

MONTRÉAL, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (TSX et NYSE : GIL) publiera ses résultats du troisième trimestre de 2021 le jeudi 4 novembre, 2021. Un communiqué de presse sera émis avant l'ouverture des marchés et une conférence téléphonique aura lieu le jour même à 8 h 30, HE pour discuter des résultats de la Société. Pour accéder à la conférence téléphonique, composez sans frais le (877) 282-2924 (Canada et États-Unis) ou le (470) 495-9480 (international), suivi du code 5930699#. Une retransmission sera disponible pendant 7 jours à compter de 11 h 30, HE, en composant sans frais le (855) 859-2056 (Canada et États-Unis) ou le (404) 537-3406 (international), suivi du même code. Une webdiffusion audio en direct, ainsi qu’une rediffusion de la conférence téléphonique seront disponibles sur le site Web corporatif de Gildan au lien suivant : Gildan T3 2021 webdiffusion audio.



