Samsung et Maison Kitsuné dévoilent une édition spéciale de la Galaxy Watch4 et des Buds2

MISSISSAUGA, Ontario, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada Inc. a annoncé aujourd'hui sa collaboration avec Maison Kitsuné, une marque de style de vie aux multiples facettes où Paris rencontre Tokyo, pour la création de deux nouveaux appareils connectés en édition spéciale : la Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné et les Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné.



Le partenariat fait entrer l’esprit ludique de Maison Kitsuné dans la galaxie Samsung, donnant vie au logo emblématique du renard de façon amusante et créative sur la Galaxy Watch4 et les Galaxy Buds2. L’esthétique signature de Maison Kitsuné est intégrée à tous les aspects de l'édition spéciale des produits Galaxy, des bracelets et cadrans des montres aux écouteurs et à leur étui. Une nouvelle teinte raffinée, Beige Moonrock, a également été créée spécialement pour cette collaboration. Le partenariat s'inscrit dans le thème général de Galaxy tout en trouvant l'équilibre idéal entre tendance et chic.

« Nous sommes ravis d'apporter notre style distinct et notre logo emblématique du renard aux designs des objets connectés Samsung Galaxy », a déclaré Gildas Loaëc, cofondateur de Maison Kitsuné. « Nous avons adoré l'idée du renard de Maison Kitsuné traversant la galaxie et nous nous sommes beaucoup amusés à imaginer la nouvelle couleur Beige Moonrock et d'autres motifs et éléments de design subtils qui illustrent le voyage du renard à travers le temps et l'espace. »

Mode intemporelle et intelligente : Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné

La Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné est dotée de sangles Beige Moonrock dotées d’un charmant trou en forme de renard et de délicates gravures pour un look accrocheur. Elle est également livrée avec un bracelet supplémentaire Gris Stardust personnalisé avec le sigle Maison Kitsuné afin que les utilisateurs puissent alterner les looks et changer de style. La Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné comprend un ensemble complet de fonctionnalités de bien-être1 et One UI Watch, l'interface utilisateur la plus intuitive jamais proposée sur une montre Samsung.

Quand le style et le son se rencontrent : Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné

Les Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné sont aussi disponibles en Beige Moonrock et sont rangés dans un élégant étui en cuir Gris Stardust orné d’un logo Maison Kitsuné réimaginé en forme de tête de renard. L'écouteur droit présente la tête du renard, tandis que l'écouteur gauche met en avant sa queue, représentant un voyage ininterrompu dans la galaxie Samsung. Les utilisateurs peuvent apprécier un son riche et de qualité supérieure et s'immerger totalement dans des expériences audio claires et nettes, grâce aux haut-parleurs dynamiques bidirectionnels, à l’annulation active du bruit améliorée2 et à la forme confortable des Samsung Galaxy Buds2.

Afin d'étendre la collaboration au-delà des produits et de créer une expérience globale plus large et plus riche, une liste de lecture par le label musical de la marque, Kitsuné Musique, a également été créée spécialement pour ce partenariat. En plus de tout cela, les utilisateurs peuvent également installer un thème exclusif de Maison Kitsuné en identifiant une carte NFC qui se trouve dans la boîte de la Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné ou dans le boîtier des Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné.

« La Galaxy Watch4 et les Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné sont une fusion passionnante de la dernière technologie connectée de Samsung Galaxy et de l’Art de Vivre multi-facettes de Maison Kitsuné.», a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente principale et responsable du marketing mondial de Samsung Mobile. « Nous associons la technologie à la mode et à la musique pour permettre aux consommateurs de profiter d’une vie meilleure et du bien-être de manière ludique.»

Disponibilité canadienne

La Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné et les Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné seront disponibles au Samsung.ca à partir du 20 octobre 2021 en quantité limitée au Canada.

La Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné est disponible en 40 mm en version Bluetooth. Elle est offerte en Beige Moonrock à 529,99$ (prix régulier). Un bracelet supplémentaire de couleur Gris Stardust est inclus dans la boîte.

Les Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné sont disponibles en Beige Moonrock à 349,99$ (prix régulier)

Pour plus d’informations, visitez le Galaxy Watch4 Édition Maison Kitsuné et le Galaxy Buds2 Édition Maison Kitsuné.

Tranquillité d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d'un service de réparation complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou appareil portable Galaxy. Les utilisateurs seront protégés jusqu'à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d'experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à se remettre sur pied.3

Service de réparation porte à porte partout au Canada

Profitez d'un ramassage pratique, d'une réparation rapide et d'une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d'un service d'assistance pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un ramassage pratique à domicile par le biais du 1-800-SAMSUNG, du clavardage en direct ou d'un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Votre Service disponible en ligne à l'adresse www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour organiser un ramassage pratique de l'appareil à domicile. La collecte et le retour de l'appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d'informations sur le service de réparation porte à porte, veuillez consulter le site http://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair.

Pour plus d'informations sur les derniers appareils Samsung Galaxy, y compris les spécifications : http://www.samsung.com/ca_fr.

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils vestimentaires, des tablettes et des appareils électroménagers numériques. Samsung est déterminée à améliorer la vie des Canadiens et, par l’intermédiaire des initiatives de son programme de bienfaisance primé, elle soutient des causes liées à l’éducation publique et à la santé dans des collectivités à l’échelle du pays. Pour en savoir davantage, veuillez visiter le site www.samsung.ca.

À propos de Maison Kitsuné

Fondée en 2002 par Gildas Loaëc et Masaya Kuroki, Maison Kitsuné propose un Art de Vivre unique à travers ses collections de prêt-à-porter (Maison Kitsuné), son label de musique (Kitsuné Musique) et ses cafés (Café Kitsuné). Au cours des seize dernières années, la marque franco-japonaise n’a cessé de croître et d’étendre son influence internationale de manière organique, se constituant ainsi une communauté de fans à travers le monde.

1 Destiné uniquement à des fins de bien-être général et de mise en forme. Il n'est pas destiné à être utilisé pour la détection, le diagnostic ou le traitement d'un état pathologique ou d'une maladie. Les mesures sont données à titre indicatif uniquement. Veuillez consulter un professionnel de la santé pour obtenir des conseils.

2 Les fonctions telles que la réduction active du bruit et le son ambiant nécessitent une connexion Bluetooth®. Les paramètres et fonctionnalités avancés, y compris le volume du son ambiant, sont activés via l'application Galaxy Wearable sur Android et l'application Galaxy Buds PC sur Windows. L'application Galaxy Wearable sur Android nécessite Android 7.0 ou plus et 1,5 Go de RAM ou plus, disponible sur Galaxy Store ou Google Play Store. L'application Galaxy Buds PC requiert Window 10 ou plus, disponible sur Microsoft App Store.

3 Des conditions générales s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms



