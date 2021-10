VoltH2 agrandit son équipe de direction

Dutch French German Italian Spanish

JERSEY CITY, New Jersey, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Vision Hydrogen Corporation (OTCQB : VIHD) (la « Société ») a le plaisir d'annoncer que VoltH2, développeur européen de projets d'infrastructure pour la production d'hydrogène vert détenus à 15,9 % par la Société, a étendu son équipe de direction.



VoltH2 continue d'accomplir des progrès significatifs dans la réalisation de ses objectifs et a effectué un certain nombre de recrutements stratégiques, étendant son équipe centrale composée de professionnels du commerce et de l'ingénierie hautement expérimentés pour atteindre 10 personnes, avec le projet de doubler l'effectif de l'équipe d'ici au 2e trimestre 2022 alors que le rythme des affaires continue de croître. Depuis son lancement au début de l'année 2020, VoltH2 s'est acquittée avec succès de sa mission consistant à concevoir, développer et construire des installations de production d'hydrogène évolutives dans plusieurs sites stratégiques d'Europe occidentale. Déployant uniquement des technologies commerciales et éprouvées en partenariat avec des participants établis de l'industrie de l'énergie, VoltH2 a obtenu des permis pour son usine initiale d'électrolyse à Flessingue, aux Pays-Bas.

Parmi les nouvelles recrues figurent Paul Spoeltman, directeur de l'ingénierie électrique ; Bas Lavalaye, directeur commercial axé sur le développement commercial et les partenariats d'exploitation ; et Chris de Borst, contrôleur financier. M. Spoeltman apporte plus de 40 ans d'expérience dans des organisations telles que Engie Belgique et RWE Generation NL dans les domaines de la production, du stockage et de la distribution d'énergie, avec des compétences fondamentales en matière d'énergie renouvelable, de gaz liquéfié et de systèmes cryogéniques tels que le GNL, le GPL et l'hydrogène. M. Lavalaye a travaillé pendant 15 ans sur les marchés néerlandais et belge de l'énergie et a conseillé des clients nationaux et internationaux sur l'achat et la consommation d'énergie renouvelable. Il possède une vaste expérience dans la préparation d'accords d'achat d'électricité et était auparavant responsable du lancement du portefeuille de gaz pour Eneco en Belgique. M. de Borst rejoint VoltH2 après avoir quitté Orsted Netherlands où il était responsable des finances, de l'informatique et de la trésorerie et membre du conseil d'administration de la ferme éolienne offshore Borssele 1&2. Il a supervisé la croissance de l'organisation de 6 à 60 employés en 24 mois et a aidé à la cession réussie de 50 % du portefeuille de Borssele pour 1,5 milliard d'euros.

Gerwin Hament, directeur de la gestion de projet, et Hans Brinkhof, chef de projet couvrant l'Allemagne, ont également été recrutés récemment. M. Hament possède 20 ans d'expérience sur les marchés de l'énergie, et a passé les 10 dernières années à superviser des projets sur le marché des énergies renouvelables. Auparavant, il a travaillé pour Focus ON, Euroloop B.V. et E-On Benelux. M. Brinkhof est un ingénieur civil ayant plus de 30 ans d'expérience en tant que directeur technique dans les secteurs de la construction et des télécommunications. Il a travaillé pendant 25 ans au sein du ministère néerlandais de l'Infrastructure (RWS). L'équipe centrale a développé et construit des projets d'énergie éolienne, solaire, biogazière, de biomasse et CCGT, d'une valeur collective de plus de 4 milliards d'euros, et continuera de travailler en étroite collaboration avec les partenaires externes d'ingénierie, techniques et commerciaux de VoltH2 afin de poursuivre le développement et la livraison fructueux des projets pionniers de production d'hydrogène propre VoltH2.

Afin d'accueillir l'équipe en plein essor et de soutenir la couverture opérationnelle d'un inventaire en rapide expansion sur les sites de projet à travers le Benelux, la France et l'Allemagne, VoltH2 a récemment déménagé pour un nouveau siège social situé à Berg-op-Zoom, aux Pays-Bas. Cet emplacement est idéal en raison de sa proximité avec la frontière belge et de l'accès routier majeur aux frontières occidentales de l'Allemagne. VoltH2 publiera de nouvelles mises à jour sur le développement d'entreprise et de projets reflétant les progrès les plus récents de VoltH2 alors que celle-ci continuera d'accroître son empreinte de projets d'hydrogène propre en Europe occidentale.

À propos de VoltH2 :

VoltH2 opère dans le secteur de la conception, du développement, de la construction et de l'exploitation d'usines à hydrogène vert en Europe. Avec deux sites de production actuellement développés aux Pays-Bas, les deux usines devraient être lancées au 1er trimestre 2023, avec la capacité pour chacune de produire 3,5 millions de kilogrammes d'hydrogène vert par an, évolutif à un total de 24,5 millions de kilogrammes par an. L'emplacement stratégique européen permettra de transporter l'hydrogène vert par route, par chemin de fer et par voie navigable. Les industries locales pourront acheter de l'hydrogène vert pour atteindre leurs objectifs environnementaux. Veuillez consulter le site www.volth2.com pour plus d'informations, y compris la présentation d'entreprise de VoltH2.

À propos de Vision Hydrogen :

Vision Hydrogen Corporation se concentre sur la production d'hydrogène pour les besoins en transport et en énergie, dans le but de contribuer à un environnement énergétique propre. Notre engagement consiste à fournir des services de production, de stockage et de distribution d'hydrogène de la plus haute qualité pour la chaîne d'approvisionnement de l'économie de l'hydrogène, au service des secteurs résidentiel, commercial et gouvernemental.

Contact :

Vision Hydrogen Corporation/Relations avec les investisseurs

95 Christopher Columbus Drive, 16th Floor

Jersey City, NJ 07302

551-298-3600 États-Unis

www.visionh2.com

Communications institutionnelles :

InvestorBrandNetwork (IBN)

Los Angeles, Californie

www.InvestorBrandNetwork.com

310.299.1717 - Bureau

Editor@InvestorBrandNetwork.com

Énoncés prospectifs :

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform (Réforme sur la résolution des litiges portant sur des titres privés) de 1995. Ces énoncés peuvent être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « croire », « prévoir », « estimer », « s'attendre à » et « avoir l'intention de », entre autres. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes actuelles et les résultats réels pourraient différer sensiblement. La Société décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs. Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes.