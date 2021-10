VoltH2 breidt managementteam uit

Dutch French German Italian Spanish

JERSEY CITY, N.J., Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- via InvestorWire -- Vision Hydrogen Corporation (OTCQB:VIHD) (het "Bedrijf") kondigt met genoegen aan dat VoltH2, een in Europa gevestigde ontwikkelaar van infrastructuurprojecten voor de productie van groene waterstof die voor 15,9% eigendom is van het Bedrijf, zijn managementteam heeft uitgebreid.



VoltH2 blijft aanzienlijke vooruitgang boeken in het realiseren van zijn doelstellingen en heeft voor strategische doeleinden een aantal medewerkers aangenomen, waardoor het kernteam van zeer ervaren commerciële en technische professionals is uitgebreid tot 10 personen. Het plan is om het aantal medewerkers in het tweede kwartaal van 2022 te verdubbelen naarmate het tempo van het bedrijf blijft toenemen. Sinds de oprichting begin 2020 heeft VoltH2 met succes zijn missie op het gebied van het ontwerpen, ontwikkelen en bouwen van schaalbare waterstofproductiefaciliteiten op meerdere strategische locaties in West-Europa uitgevoerd. VoltH2 heeft alleen bewezen en commerciële technologieën geïmplementeerd in samenwerking met gevestigde deelnemers uit de energiesector en heeft vergunningen gekregen voor de eerste elektrolysefabriek in Vlissingen.

Tot de nieuwe medewerkers behoren Paul Spoeltman, Head of Electrical Engineering, Bas Lavalaye, Commercial Manager, die zich richt op zakelijke ontwikkeling en offtake-partnerschappen, en Chris de Borst, Financial Controller. Dhr. Spoeltman heeft meer dan 40 jaar ervaring in het werken voor organisaties zoals Engie Belgium en RWE Generation NL op het gebied van energieopwekking, -opslag en -distributie, met kerncompetenties op het gebied van duurzame energie, vloeibaar gas en cryogene systemen, waaronder LNG, LPG en waterstof. Dhr. Lavalaye heeft 15 jaar gewerkt in de Nederlandse en Belgische energiemarkt en heeft binnenlandse en internationale klanten geadviseerd over hun aankoop en verbruik van duurzame energie. Hij heeft uitgebreide ervaring met het opstellen van Power Purchase Agreements en was voorheen verantwoordelijk voor het opstarten van de gasportefeuille voor Eneco in België. Dhr. de Borst voegt zich bij VoltH2 vanuit Orsted Nederland, waar hij verantwoordelijk was voor financiën, IT en treasury en bestuurslid was van het offshore windmolenpark Borssele 1&2. Hij hield toezicht op de groei van de organisatie van 6 naar 60 werknemers binnen 24 maanden en hielp bij de succesvolle afstoting van 50% van de Borssele-portefeuille voor € 1,5 miljard.

Ook recent aangenomen zijn Gerwin Hament, Head of Project Management en Hans Brinkhof, Project Manager voor Duitsland. Dhr. Hament heeft 20 jaar ervaring op de energiemarkten en hield de afgelopen 10 jaar toezicht op projecten op de markt voor duurzame energie. Voorheen werkte hij voor Focus ON, Euroloop B.V. en E-On Benelux. Dhr. Brinkhof is een civiele ingenieur met meer dan 30 jaar ervaring als technisch manager in de bouw- en telecomsector en heeft 25 jaar gewerkt voor Rijkswaterstaat (RWS). Het kernteam heeft wind-, zonne-, biogas-, biomassa- en CCGT-energieprojecten ontwikkeld en gebouwd, samen meer dan € 4 miljard waard, en zal nauw blijven samenwerken met de externe engineering, technische en commerciële partners van VoltH2 om de succesvolle ontwikkeling en levering van de baanbrekende VoltH2-productieprojecten voor schone waterstof voort te zetten.

Om het groeiende team te ondersteunen en de operationele dekking van een snel groeiende voorraad projectlocaties in de Benelux, Frankrijk en Duitsland te ondersteunen, is VoltH2 onlangs verhuisd naar nieuwe hoofdkantoren in Bergen-op-Zoom, Nederland. Deze locatie is ideaal vanwege de nabijheid van de Belgische grens en de grote wegtoegang tot de westelijke grens van Duitsland. VoltH2 zal de ontwikkelingen op het gebied van bedrijfs- en projectontwikkeling blijven bijwerken, waarbij de meest recente vooruitgang van VoltH2 wordt weerspiegeld in de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van schone-waterstofprojecten in West-Europa.

Over VoltH2:

VoltH2 is actief in het ontwerpen, ontwikkelen, bouwen en exploiteren van groene-waterstofinstallaties in Europa. Er worden momenteel twee productiefaciliteiten ontwikkeld in Nederland. Er wordt voorspeld dat beide fabrieken in het eerste kwartaal van 2023 in productie zullen zijn, met de capaciteit om elk 3,5 miljoen kg groene waterstof per jaar te produceren, schaalbaar tot een gecombineerde 24,5 miljoen kg per jaar. Op de strategische Europese locatie kan de groene waterstof worden vervoerd over de weg, per spoor en via het water. Lokale industrieën kunnen groene waterstof aanschaffen om aan hun milieudoelstellingen te voldoen. Ga naar www.volth2.com voor meer informatie, waaronder de bedrijfspresentatie van VoltH2.

Over Vision Hydrogen:

Vision Hydrogen Corporation richt zich op waterstofproductie voor transport- en stroomvereisten, met als doel een bijdrage te leveren aan een omgeving met schone energie. Wij streven ernaar productie-, opslag- en distributiediensten voor waterstof van de hoogste kwaliteit te leveren voor de toeleveringsketen van de waterstofeconomie, woningen, bedrijven en overheden.

