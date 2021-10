IBA lance Campus : la première plateforme en ligne de protonthérapie au monde

English French

Campus, la nouvelle plateforme interactive d'IBA dédiée à la protonthérapie,

dévoilée à l’ASTRO

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 20 octobre 2021 - IBA (Ion Beam Applications S.A.), le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules et le premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui le lancement de la première plateforme en ligne au monde dédiée à la protonthérapie. La nouvelle plateforme interactive appelée Campus a été dévoilée lors d'une série de webinaires les 19 et 20 octobre 2021. Elle sera également présentée lors du congrès annuel de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO), auquel IBA participe du 24 au 27 octobre 2021.

Campus permet aux utilisateurs de partager des ressources liées à la protonthérapie dans le but d'aider les cliniciens et les chercheurs en protonthérapie à améliorer et à acquérir de nouvelles compétences dans l’intérêt des patients. Cette plateforme comprend également des forums de discussion avec un service de messagerie directe avec les autres utilisateurs. Au sein de cette structure en ligne, les visiteurs auront également accès au vaste réseau d'experts d'IBA qui ont tous une connaissance et une expérience approfondies des systèmes de pointe Proteus® d'IBA et qui ont traité collectivement plus de 100 000 patients.

Le professeur Hans Langendijk, MD, PhD, de l'UMC Groningen (Pays-Bas), a indiqué : « Une plateforme en ligne dédiée uniquement à la protonthérapie permettra aux utilisateurs d'accéder et d'utiliser des ressources en un seul clic. Je suis impatient d'apprendre de nouvelles choses du réseau d'experts lorsqu'ils partagent leurs dernières découvertes en vue d'améliorer non seulement la qualité du traitement des patients, mais également l’ensemble des opérations sur nos centres de protonthérapie. »

Le professeur James Metz, M.D., Chaire du département de radiations oncologiques de l’Université de Pennsylvanie, a ajouté : « Campus sera un outil inestimable pour ceux qui travaillent dans le domaine de la protonthérapie et en particulier ceux qui débutent leur carrière dans ce domaine dynamique. L'accès à du matériel éducatif, à des événements ciblés et au soutien du réseau IBA de centres expérimentés, sera essentiel pour permettre aux utilisateurs d'apprendre et de contribuer à l'avancement de cette importante technologie. »

Avant son lancement, Campus a été présenté à la communauté de protonthérapie d'IBA via une série de webinaires organisés les 19 et 20 octobre. Des démonstrations de la plateforme seront également réalisées sur le stand d'IBA lors du congrès annuel de l’ASTRO.

Pour plus d'informations ou pour rejoindre Campus, veuillez visiter : campus-iba.com .

À propos d'IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1 500 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR et Bloomberg IBAB.BB). Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

Pour plus d’informations, veuillez contacter :

IBA

Aymeric Harmant

Proton Therapy Global Marketing Director

+32 10 475 890

global.marketing@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com

