Les initiatives de sensibilisation aux carrières ont démontré qu’elles élargissent les possibilités pour les jeunes

OTTAWA, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- En partenariat avec Chatterhigh, Parlons sciences et Skills/Compétences Canada sont heureux de présenter une fois de plus Parlons carrières : le concours des écoles et des élèves les mieux informés au Canada engagera les élèves dans la découverte des carrières au moyen d’un concours amusant et interactif. Les élèves apprennent quelles sont leurs options de carrière et d’études postsecondaires en effectuant des recherches et en répondant à des questions à propos des carrières, des cheminements d’études postsecondaires et du marché du travail afin d’obtenir des points. L’an dernier, le concours a pu compter sur la participation de plus de 14 000 élèves de 505 écoles à l’échelle du pays. Les profils de carrière ont été explorés plus de 1 600 000 durant l’année scolaire, plusieurs de ces carrières étant liées aux métiers spécialisés et aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie et aux mathématiques (STIM).



Plusieurs études montrent que peu importe les répercussions de la technologie de rupture et de l’évolution rapide de l’économie mondiale, peu de choses ont changé dans la perception du public quant aux carrières dans les métiers spécialisés et les STIM. Plusieurs élèves ne sont pas conscients de ces cheminements de carrière ou ne sont pas intéressés à les suivre, parce qu’ils ne savent que très peu de choses à leur sujet ou croient qu’ils ne cadrent pas avec l’idée de ce « qu’est un scientifique ». Un rapport publié par Parlons sciences, intitulé « Impact des programmes de sensibilisation des jeunes aux carrières » résume les résultats des diverses initiatives de sensibilisation aux carrières sur les perspectives pour les jeunes et l’état de préparation de ceux-ci aux carrières qui s’offrent à eux à l’avenir.

En utilisant les données recueillies auprès des participants aux concours Parlons carrières précédents, il a été déterminé qu’en répondant aux questions quotidiennes des jeux-questionnaires, les élèves n’indiquaient une prise de conscience antérieure des programmes/carrières qui leur étaient présentés qu’environ la moitié du temps :

Les niveaux de sensibilisation les plus élevés concernaient les carrières/programmes dans le domaine de l’éducation (niveau de sensibilisation de 59 %) et dans le domaine des arts visuels et du spectacle et des technologies de la communication (niveau de sensibilisation de 59 %);

Les niveaux de sensibilisation les plus bas concernaient les carrières dans le secteur des sciences humaines (niveau de sensibilisation de 46 %) et de l’agriculture, des ressources naturelles et de leur préservation (niveau de sensibilisation de 48 %);

Les niveaux de sensibilisation aux carrières/programmes liés aux STIM et non liés aux STIM étaient semblables, avec des niveaux de sensibilisation de 54 % et 55 % respectivement;

Dans le domaine des sciences en particulier, les élèves étaient plus sensibilisés aux carrières/programmes dans les sciences biologiques et moins sensibilisés aux carrières/programmes dans la technologie du génie.

Les résultats indiquent qu’une meilleure sensibilisation aux diverses options de carrière dans les STIM et les métiers spécialisés, que l’exposition à des exemples à suivre dans ces domaines et qu’une plus grande compréhension de la valeur des compétences interdisciplinaires dans les cheminements d’études postsecondaires augmentent le désir des jeunes de prendre leurs cours de STIM facultatifs au secondaire.

Une vidéo accompagnant ce communiqué est disponible à :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de424ebc-deb9-4327-85e7-c7374876d42b

Le concours Parlons carrières se veut un excellent moyen pour inciter les élèves à explorer les carrières qui existent déjà et qui font leur apparition dans les métiers spécialisés, les technologies et les STIM. Pour en savoir plus sur le concours qui se déroulera cet automne, du 25 octobre jusqu’au 3 décembre, consulter le https://resources.chatterhigh.com/lets-talk-careers . C’est gratuit et c’est facile pour les écoles d’y participer.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, Skills/Compétences Canada (SCC) est un organisme national sans but lucratif qui, de concert avec ses organisations membres représentant tous les territoires et provinces du Canada, fait la promotion des emplois dans les métiers et les technologies auprès des jeunes du pays en collaborant avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements. Grâce aux liens uniques qu’il entretient avec ses partenaires des secteurs privé et public, SCC est en mesure de contribuer à combler les besoins futurs du Canada en main-d’œuvre qualifiée, tout en aidant les jeunes à découvrir des carrières gratifiantes. SCC offre à des centaines de milliers de jeunes des possibilités d’apprentissage expérientiel, notamment des concours de compétences régionaux, provinciaux et territoriaux, nationaux et internationaux, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Le bureau national de SCC, représentant officiel du pays au sein de WorldSkills International, est situé à Ottawa, en Ontario. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez le www.skillscanada.com . Suivez SCC sur Twitter , Facebook , YouTube , Flickr , Instagram et LinkedIn .

À propos de Parlons sciences | Let’s Talk Science

Parlons sciences est un organisme de bienfaisance national résolu à inspirer et à inciter les jeunes du pays à acquérir les compétences dont ils auront besoin pour devenir des citoyens engagés et accomplis dans un monde en constante évolution. Pour ce faire, Parlons sciences propose une gamme complète de programmes axés sur les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques (les STIM) qui visent à soutenir les jeunes, le personnel enseignant et les bénévoles d’un bout à l’autre du Canada. Le siège social de Parlons sciences se trouve à London, Ontario et a des bureaux régionaux à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador et à Calgary, Alberta. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de Parlons sciences, consultez le parlonssciences.ca . Suivez Parlons sciences sur Twitter , Facebook , Instagram , Linkedin et Youtube .

À propos de ChatterHigh

ChatterHigh est une plateforme ludifiée en ligne qui aide les étudiants et étudiantes à se préparer à la vie après l’école secondaire. Les élèves explorent les options d’études postsecondaires et de carrière au moyen d’un jeu-questionnaire quotidien de 10 questions ou complètent des modules conçus pour les aider à perfectionner les aptitudes à la vie quotidienne nécessaires, comme les connaissances financières et la sensibilisation à la santé mentale, entre autres. Les points obtenus en répondant correctement aux questions sur la plateforme peuvent être utilisés pour participer à des compétitions, être donnés à un organisme de bienfaisance et inscrits pour remporter des prix. La plateforme expose les élèves à des centaines d’option de carrière et sur le plan des études, fait le suivi de leurs intérêts et les aide à planifier leur avenir de façon à ce qu’ils atteignent leurs objectifs de carrière d’une façon amusante et interactive. Pour obtenir des renseignements supplémentaires à propos de ChatterHigh, consultez le www.chatterhigh.com. Suivez ChatterHigh sur Facebook, Instagram , Twitter, Youtube et LinkedIn .

