Kitron: Allokering av opsjoner

(2021-10-20) Styret i Kitron ASA ("Selskapet" eller "Kitron") vedtok 20. oktober 2021 å utstede 1 440 000 opsjoner, hvoretter 70 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogram A (2019-2022), 120 000 opsjoner er re-allokert fra Subprogramn B (2020-2023) og 1 250 000 er allokert fra Subprogram C (2021-2024). Etter allokeringen av opsjoner, vil det være 80 000 opsjoner under Subprogram A (2019-2022) som ikke er allokert og som kan re-allokeres i henhold til beslutning fra styret.



Opsjonene blir utstedt i henhold til Kitrons langsiktige insentivprogram for 2019-2022 og styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte, som vedtatt av ordinær generalforsamling avholdt 21. april 2021.

Aksjeopsjonsprogrammet og egenskapene til opsjonene er beskrevet i note 19 og 27 til Kitrons årsregnskap for 2020.

Totalt er det allokert 1 120 000 opsjoner til primærinnsidere som følger:

* CEO Peter Nilsson mottok 270 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Peter Nilsson 1 030 000 opsjoner og eier 2 079 182 aksjer i Kitron.

* CFO Cathrin Nylander mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Cathrin Nylander 370 000 opsjoner og eier 868 752 aksjer i Kitron.

* COO Kristoffer Asklöv mottok 50 000 opsjoner fra Subprogram A, 100 000 opsjoner fra Subprogram B og 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Kristoffer Asklöv 250 000 opsjoner i Kitron.

* CTO Stian Haugen mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Stian Haugen 220 000 opsjoner i Kitron.

* MD Norway Hans Petter Thomassen mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Hans Petter Thomassen 370 000 opsjoner og eier 431 770 aksjer i Kitron.

* MD Lithuania Mindaugas Sestokas mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Mindaugas Sestokas 370 000 opsjoner og eier 316 978 aksjer i Kitron.

* MD Sweden Stefan Hansson Mutas mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Stefan Hansson Mutas 370 000 opsjoner og eier 219 261 aksjer i Kitron.

* MD China Zygimantas Dirse mottok 100 000 opsjoner fra Subprogram C. Etter tildelingen har Zygimantas Dirse 370 000 opsjoner og eier 452 622 aksjer i Kitron.

Primærinnsidemeldinger i henhold til markedsmisbruksforordningen artikkel 19 er vedlagt.

Fra Subprogram C, er det allokert 250 000 opsjoner til et opsjonspool som kan allokeres til lokale ledelsesteam og andre kvalifiserte personer, i henhold til de vilkår som følger av det langsiktige insentivprogrammet for 2019-2022.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com (mailto:investorrelations@kitron.com)

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri,Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige,

Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarderkroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte. www.kitron.com

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.





