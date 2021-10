Fnac Darty obtient la notation de durabilité V.E (Moody’s ESG Solutions) A2 avec un score de 54/100, en progression de +6 points sur un an, et se classe 8ème de son secteur

English French

Fnac Darty obtient la notation de durabilité V.E (Moody’s ESG Solutions) A2 avec un score de 54/100, en progression de +6 points sur un an, et se classe 8ème de son secteur1

Progression du score ESG dans chacune des 3 composantes, avec une hausse marquée sur la partie Environnement (+14 points vs. 2020)

Avec un score significativement au-dessus de la moyenne du secteur en Europe de 35/100, Fnac Darty se classe 8 ème parmi les 74 entreprises de son secteur 1 , soit 1 place gagnée en un an

Amélioration de la transparence de l’information extra-financière communiquée, en hausse de +4 points en un an à 95%, nettement supérieure à la moyenne du secteur1 à 67%

Au terme d’une notation sollicitée ESG et de durabilité auprès de V.E (Moody’s ESG Solutions), Fnac Darty obtient la notation de durabilité A2 avec un score ESG de 54/100, en hausse de +10 points en 2 ans. Le Groupe intègre la catégorie « Robust » de V.E et se situe dans le Top 20 % mondial2 pour la 3ème année consécutive. Cette performance valorise à nouveau la politique RSE ambitieuse et les engagements environnementaux, sociaux, éthique et de gouvernance de Fnac Darty - en tant que piliers de son plan stratégique Everyday.

V.E a particulièrement valorisé cette année le renforcement de l’engagement de Fnac Darty pour améliorer la durabilité de ses produits, développer les services de réparation et renforcer ses activités d'économie circulaire et de recyclage.

Enrique Martinez, Directeur Général de Fnac Darty, a déclaré : « Je suis très fier que nos engagements sociaux et environnementaux soient une nouvelle fois reconnus et valorisés. Au cœur de notre plan stratégique Everyday, dont les ambitions à horizon 2025 reposent en grande partie sur des enjeux extra-financiers, ils constituent un marqueur de notre identité en tant que leader de la consommation durable ».

Depuis 2018, Fnac Darty s’appuie sur sa raison d’être « s’engager pour un choix éclairé et une consommation durable » pour intégrer l’ensemble de ses enjeux RSE dans son modèle d’affaires. Avec son plan stratégique Everyday, Fnac Darty s’est fixé l’ambition d’accompagner l’évolution des modes de consommation en se positionnant comme leader de la consommation durable sur son secteur, en agissant notamment sur la durée de vie des produits, la sélection et le conseil, et le développement de services plus responsables. Soucieux d’intégrer ces enjeux dans le quotidien des métiers, le Groupe poursuit une approche décentralisée de la RSE. Portée au plus haut niveau de l’entreprise, la direction de la RSE est intégrée au Secrétariat général et s’appuie sur différentes instances et sur des relais dans les métiers pour piloter et évaluer la stratégie RSE du Groupe. Par ailleurs, le Groupe s’appuie sur une politique sociale renforcée, qui repose sur près de 25 000 collaborateurs experts au travers d’une politique RH axée sur la gestion des talents et l’employabilité des collaborateurs.

Fort d’un maillage territorial dense, avec 923 magasins dans 12 pays à fin juin 2021, Fnac Darty est un Groupe ancré dans les territoires, dont l’ambition est de faire partager au plus grand nombre la création culturelle, les nouveautés technologiques et des services innovants, en favorisant l’emploi et la solidarité. Le Groupe s’attache à protéger la qualité de l’expertise de ses collaborateurs, leur employabilité et leur engagement au travers du développement de la formation, la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle. A titre d’exemple, Fnac Darty ambitionne d’atteindre au moins 35 % de femmes3 dans le top 200 managers d’ici 2025.

Premier réparateur de France depuis 50 ans avec plus de 2 millions d’interventions (domicile, atelier SAV, magasins), 2 millions de sollicitations par téléphone et 1,7 million de produits réparés en 2020 effectués par plus de 2 500 techniciens, le Groupe souhaite poursuivre le recrutement de 500 techniciens additionnels d’ici 2025 qui seront formés au sein de ses 13 classes ouvertes en 2021. Fnac Darty est également le premier collecteur de DEEE (déchets d’équipements électriques et électroniques) avec plus de 49 000 tonnes de produits collectées chaque année pour être recyclées et revalorisées au niveau du Groupe, dont près de

45 000 tonnes rien qu’en France. Un comité économie circulaire a par ailleurs été créé en 2021, présidé par la Secrétaire générale membre du Comité exécutif, dont l’objectif est de gérer le recyclage des déchets.

Le Groupe poursuit sa démarche autour d’une consommation plus responsable en agissant principalement sur 3 leviers.

Tout d’abord, le Groupe souhaite poursuivre ses efforts autour de l’information clients afin d’orienter leurs choix vers des produits plus durables, grâce au score de durabilité4, visible sur les sites web et en magasin ; il devrait s’établir à un niveau de 135 d’ici 2025 (contre 100 en 2019 et 105 en 2020). Cet outil indépendant propriétaire de Fnac Darty, est établi à partir de notre base de données de réparations SAV unique sur le marché, pour noter les produits sur leur fiabilité et sur la disponibilité des pièces détachées. Cet indicateur pondère les volumes vendus dans l’année du score de durabilité de chaque produit. Le Groupe s’appuie sur ce score de durabilité pour établir son « Baromètre du SAV » dont la 4ème édition a été publiée en septembre 2021 et offre la possibilité au consommateur de s’informer sur la durabilité et la fiabilité des produits et des marques, tout en permettant à l’industrie de faire un point sur l’allongement de la durée de vie des produits et d’identifier les marges de progrès en la matière. Enfin, le Groupe a récemment lancé L’Eclaireur Fnac https://leclaireur.fnac.com/ , média digital dont l’objectif est d’accompagner les lecteurs à travers des contenus destinés à éclairer leurs avis et leurs choix sur les grandes thématiques liées aux univers de la culture et de la technologie.

Le Groupe souhaite également faire évoluer son offre vers des produits plus durables, avec le déréférencement possible des produits et partenaires Marketplace qui ne correspondraient pas aux critères de durabilité. Le développement massif de son offre de seconde vie et de reprise de produits usagés participe également à rendre notre économie plus circulaire. Le Groupe ambitionne ainsi d’intégrer 100 % des produits neufs « non vendables » dans une filière de seconde vie d’ici 2025.

Enfin, les services permettant aux clients de mieux utiliser pour mieux consommer, et de réparer davantage sont renforcés avec un objectif de 2,5 millions de produits réparés par an à horizon 2025 (soit + 50% par rapport à 2019). Pour cela, le Groupe encourage les consommateurs à davantage réparer au travers de la poursuite de l’ouverture de corners WeFix, leader de la réparation express de smartphones et tablettes, du déploiement de l’offre par abonnement à la réparation illimitée, Darty Max, de l’animation de communautés de réparation avec la création d’un site dédié à la vente de pièces détachées en 2021.

Fnac Darty a par ailleurs affirmé sa stratégie en matière environnementale, en fixant un objectif quantifié de réduction de 50 % de ses émissions de CO2 à horizon 2030, par rapport au niveau de 2019. Le périmètre retenu au niveau du Groupe concerne les transports, émissions directes et indirectes, et l’énergie des sites. A titre d’exemple, le Groupe approvisionne ses sites hors de France à hauteur de 98 % en énergie renouvelable et à hauteur de 14 % en France. Le Groupe optimise ses plans de transport et son réseau d’entrepôts pour limiter les distances parcourues par les produits et renouvelle également sa flotte de transport en carburants alternatifs.

Fnac Darty est déterminé à poursuivre ses efforts dans ce domaine et ambitionne de soumettre ses objectifs à la validation de l’initiative Science Based Target (SBT) tout en définissant un objectif de réduction de ses émissions indirectes (scope 3) générées par les produits vendus, tout au long de leur cycle de vie, ainsi que les déplacements des salariés et les systèmes informatiques, couvrant ainsi plus de 90% de son empreinte carbone.

Dans la continuité de la mise en place du plan Everyday, Géraldine Olivier, jusqu’ici Directrice des Achats Indirects Groupe et de l’Amélioration de la Performance, succède à Valéria Maio en tant que Directrice RSE du Groupe et continuera à reporter à la Secrétaire générale, membre du Comité exécutif. Elle poursuivra la coordination des feuilles de route RSE des différentes directions et animera les comités RSE, Climat et Economie Circulaire.

À propos de Fnac Darty

Présent dans douze pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe, qui compte près de 25 000 collaborateurs, dispose à fin juin 2021 d’un réseau multi-format de 923 magasins, dont 766 en France, et se positionne comme le 2ème acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 29 millions de visiteurs uniques cumulés par mois) avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de près de 7,5 milliards d’euros, dont environ 29 % réalisé sur le canal Internet. Pour plus d’information : www.fnacdarty.com

À propos de V.E (Vigeo Eiris), partie de Moody’s ESG Solutions

Moody's ESG Solutions est une unité commerciale de Moody's Corporation qui répond à la demande mondiale croissante d'informations ESG. L'offre complète du groupe comprend des évaluations ESG, des données climatiques, des notations de durabilité et des services de certification de finance durable qui permettent de répondre au large éventail d'objectifs ESG dans la gestion des risques, les marchés d'actions et de crédit. Pour plus d'informations, visitez le site www.moodys.com/esg

1 Secteur de la distribution spécialisée en Europe tel que défini par V.E.



2 Classement qui regroupe 4 923 entreprises



3 Contre 24% à fin 2020.



4 Score de durabilité : ce chiffre donne une information sur le potentiel d’un produit à durer. C’est la moyenne d’un score de fiabilité et d’un score de réparabilité, construits à partir des données collectées par le SAV de Fnac Darty, rapportés aux volumes de produits vendus par le groupe au cours des deux dernières années.



