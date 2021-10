Voltalia SA : Revenus du troisième trimestre 2021 : +67% à 102,7 millions d’euros

English French



Revenus du troisième trimestre 2021 :

+67% à 102,7 millions d’euros

Franchissement du seuil de 100 millions d’euros de revenu trimestriel

Ventes d’énergie : +47%. Production trimestrielle record (1,3 terrawattheures) grâce une capacité installée en augmentation

Services aux clients tiers : +120%. Dynamique des activités de Construction, de Fourniture d’équipements et d’Exploitation-maintenance

Avec un troisième trimestre consécutif de forte croissance, les revenus cumulés au 30 septembre 2021 sont en croissance de +69%





Objectif et ambitions à court et moyen terme réitérés

2021 : amélioration attendue de la rentabilité au S2 2021 confirmée par la dynamique du T3 2021 et confirmation de l’objectif EBITDA normatif 1 autour de 170 millions d’euros

autour de 170 millions d’euros 2023 : 2,6 GW en exploitation et en construction et EBITDA normatif de 275 à 300 millions d’euros

Voltalia (Euronext Paris, ISIN code : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses revenus du troisième trimestre et en cumul sur les neuf premiers mois de 2021.

« Nous réalisons un troisième trimestre consécutif de très forte croissance, franchissant pour la première fois le seuil des 100 millions d’euros de revenus pour un seul trimestre. Cette performance, qui est portée par les Ventes d’énergie comme par les Services, illlustre le succès de notre modèle intégré qui conjugue croissance, résilience et création de valeur », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Revenus du troisième trimestre (T3) et des 9 premiers mois (9M) de 2021

En millions d’euros T3 2021 T3 2020 Var. à taux courants Var. à taux constants2 9M 2021 9M 2020 Var. à taux courants Var. à

taux constants2 Ventes d’énergie 67,0 45,4 +47% +50% 159,8 107,5 +49% +60% Services 52,6 36,1 +46% +45% 146,2 85,9 +70% +71% Éliminations3 -17,0 -19,9 -15% -15% -52,3 -43,4 +21% +23% Revenus consolidés 102,7 61,6 +67% +68% 253,6 150,1 +69% +77%

Le taux de change moyen EUR/BRL auquel ont été arrêtés les revenus au 30 septembre 2021 ressort à 6,4 contre 5,7 au 30 septembre 2020

REVUE DES ACTIVITÉS

Les revenus consolidés du T3 2021 s’élèvent à 102,7 millions d’euros, en hausse de +67% (+68% à taux de change constants), franchissant ainsi pour la première fois le seuil des 100 millions d’euros de revenus pour un seul trimestre. Les revenus consolidés en cumul sur les neuf premiers mois de l’exercice 2021 ressortent à 253,6 millions d’euros, en hausse de +69% (+77% à taux de change constants). Pendant le seul troisième trimestre comme sur le cumul des neuf premiers mois de l’année, on observe une très forte progression des revenus de l’activité des Ventes d’énergie et une progression plus forte encore des revenus de l’activité des Services aux clients tiers.

VENTES D’ÉNERGIE

Indicateurs opérationnels : hausse de la production et capacité installée en augmentation

T3 2021 T3 2020 Variation 9M 2021 9M 2020 Variation Production (en GWh) 1 303 894 +46% 2 910 1 794 +62% Puissance installée (fin de la période, MW) 1 278 860 +49% Facteur de charge éolien au Brésil4 57,2% 59,8% -2,6pts 47,1% 45,0% +2,1pts Facteur de charge éolien en France 14,5% 15,9% -1,4pt 21,5% 24,9% -3,4pts Facteur de charge solaire en France 22,9% 22,5% +0,4pt 19,4% 16,4% +3,0pts

Les revenus des 9M 2021 atteignent 159,8 millions d’euros, en hausse de +49% à taux de change courants, traduisant un meilleur niveau de ressource par rapport au 9M de 2020 - le vent au Brésil ayant été proche de la moyenne long terme, après un 9M 2020 très inférieur à cette moyenne - et par l'augmentation de la puissance installée en exploitation dans les différentes régions. Celle-ci atteint 1 278 MW à fin septembre 2021. La croissance à taux de change constants est de +60%, traduisant un réal brésilien toujours faible par rapport à l'euro, même si en amélioration progressive depuis le début de l’année. Le taux moyen EUR/BRL était ainsi de 6,4 au cours des 9M de 2021, contre 5,7 au cours des 9M de 2020.

Les revenus du T3 2021 atteignent 67,0 millions d’euros, en croissance de +47% (+50% à taux de change constants) par rapport au T3 2020, avec une production trimestrielle record à 1,3 TWh.

Par pays :

Au Brésil, le production augmente de +67%, bénéficiant de la hausse de la production et de la mise en service des nouvelles centrales (VSM2, VSM3 et VSM4), alors que les conditions météorologiques étaient un peu moins favorables au T3 2020 ;

En France, la légère baisse de la ressource en vent a été largement compensée par celle du solaire et surtout par l’augmentation de la capacité installée, que ce soit en éolien (Sarry), en solaire (Jonquières et Cabanon) et en biomasse (Cacao) ;

Dans les autres pays (Royaume-Uni, Belgique, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, Jordanie, Egypte), Voltalia a bénéficié d’un niveau d’irradiation constant ainsi que de la contribution significative des centrales jordaniennes acquises à la fin du troisième trimestre 2020.





SERVICES

Les revenus des 9M 2021 (internes et externes) atteignent 146,2 millions d’euros, en hausse de +70% (+71% à taux de change constants) par rapport au neuf premiers mois de 2020. Même si les revenus internes (annulés en consolidation) progressent vite (+21%), ce sont les revenus avec les clients tiers (+121% à 93,8 millions d’euros) qui expliquent l’essentiel de la croissance des Services sur neuf mois.

Les revenus du T3 2021 (internes et externes) atteignent 52,6 millions d’euros, en croissance de +46% (+45% à taux de change constants) par rapport au T3 2020. Ce sont les revenus avec les clients tiers qui augmentent le plus vite (+120%), les revenus internes (éliminés en consolidation) étant en baisse (-15%). L’analyse par segment montre une progression généralisée :

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements affiche des revenus de 44,7 millions d’euros, en progression de +45% (+45% à taux de change constants). Sur ce segment, le Groupe enregistre une forte hausse des activités Construction et Fourniture d’équipements, illustrant notamment la dynamique de l’activité de construction à destination des clients tiers sur la période en France, au Portugal et en Grèce. En revanche, l’activité de Développement voit ses revenus du trimestre à un niveau presque nul : rappelons que la vente des projets VSM2 et VSM4 (187 MW au total) contribuera à l’activité au T4 2021 ;

Le segment Exploitation-maintenance, qui enregistre des revenus de 8,0 millions d’euros, a fortement progressé : +49% (idem à taux de change constants). Cette progression provient essentiellement de l’interne, Voltalia exploitant, fin septembre 2021, 2,6 GW pour compte de clients tiers contre 2,5 GW à fin septembre 2020.

Les éliminations de revenus au 30 septembre 2021 et le T3 2021 ressortent respectivement à 52,3 millions d’euros (+21% à taux de change courants et +23% à taux de change constants) et 17,0 millions d’euros, reflétant la croissance des ventes internes de Construction et une augmentation des ventes aux clients tiers, notamment pour la Construction et la Maintenance.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS (sélectionnés)

Leroy Merlin propose en partenariat avec Voltalia une nouvelle offre de toitures solaires pour les particuliers5





Voltalia a signé en octobre un accord avec Leroy Merlin pour le lancement d’un service clé en main d’installation de panneaux solaires photovoltaïques en toiture pour les particuliers situés en France métropolitaine. Disponible sur le site leroymerlin.fr , cette offre démocratise l’accès à l’énergie solaire en permettant au plus grand nombre de profiter d’un service simple, fiable et compétitif. Avec ce service, l’électricité produite permet de faire baisser la facture d’électricité jusqu’à 60%. De plus, les particuliers bénéficient de trois mesures mises en place par l’État : un contrat de vente de la production non consommée avec un prix fixe pour 20 ans, une prime à l’autoconsommation et la TVA réduite pour les installations jusqu'à 3kWc.

France : Le parc solaire de Laspeyres délivre ses premiers kilowattheures en Occitanie6





Voltalia annonce avoir mis en service le 30 septembre sa première centrale solaire située dans la commune de Marignac-Laspeyres, en Occitanie. La centrale solaire affiche une puissance de 5 MW et sa production en énergie verte permettra de couvrir les besoins en électricité domestique (hors chauffage) d’environ 3 500 habitants. Elle s’intégre dans un site de 11,7 hectares et dispose de 11 500 panneaux solaires. La centrale est adossée à un contrat de vente d’électricité d’une durée de 20 ans.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS 2021 ET AMBITIONS 2023

Au regard de ce niveau de revenus et de la saisonnalité qui caractérise ses ventes d’énergie, Voltalia confirme son objectif 2021 d’un EBITDA normatif autour de 170 millions d'euros ainsi que ses ambitions de 2,6 GW en exploitation ou en construction d’ici fin 2023 et d’un EBITDA normatif qui devrait atteindre la fourchette de 275 à 300 millions d'euros à ce même horizon.

2021 2023 Capacité - 2,6 GW en exploitation ou en construction EBITDA Normatif







~170 millions d’euros 275-300 millions d’euros « Normatif » : avec une ressource éolienne/solaire/hydraulique égale à la moyenne de très long terme et un taux EUR/BRL de 6,3

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2020 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 19 avril 2021. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.

Capacité installée au 30 septembre 2021

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* 30 sept. 2021 30 sept. 2020 Brésil 920,3 16,0 936,3 631,0 Egypte 32,0 32,0 32,0 Jordanie 57,0 57,0 - France 64,2 92,3 4,5 161,0 134,4 Guyane française 17,1** 7,2 5,4 29,7 13,7 Grèce 4,7 4,7 4,7 Royaume-Uni 7,3 7,3 7,3 Portugal 17,5 17,5 8,8 Italie 12,6 12,6 10,2 Belgique 15,0 15,0 11,6 Espagne 5,1 5,1 6,4 Total 984,5 260,6 7,2 9,9 16,0 1 278,2 860,0

*4 MW de solaire et 12 MW de thermique

** Incluant le complexe de stockage de Toco

Capacité en construction au 30 septembre 2021

Nom du projet Capacité Techno. Pays Canudos 1 99,4 Eolien Brésil South Farm Solar 49,9 Solaire Royaume Uni Hallen SSEB 32,0 Stockage Royaume-Uni Helexia 8,3 Solaire Europe Helexia 60,0 Solaire Brésil Carrière des Plaines 8,0 Solaire France SSM1&2 320,0 Solaire Brésil Total (en MW) 577,6

Production d’électricité au 30 septembre 2021

(En GWh) Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride* 9M 2021 9M 2020 Brésil 2 422 2,8 32,5 2 457,3 1473,3 Egypte 61,0 61,0 59,9 Jordanie 107,1 107,1 - France 92,2 94,3 3,9 190,4 186,5 Guyane française 3,9 24,8 13,5 42,2 24,8 Grèce 5,7 5,7 5,8 Royaume-Uni 6,8 6,8 7,5 Portugal 13,8 13,8 6,2 Italie 10,4 10,4 10,6 Belgique 9,5 9,5 9,5 Espagne 5,2 5,2 4,4 Total 2 514,2 320,5 24,8 17,4 32,5 2 909,9 1 788,3

*Incluant la production solaire d’Oiapoque

Prochain rendez-vous : Résultats du 4ème trimestre 2021, le 26 janvier 2022 (après bourse)

A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de plus de 1,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 10,7 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 230 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

