Orexia Therapeutics, empresa filial de Centessa Pharmaceuticals, y Schrödinger anuncian una colaboración para descubrir nuevos agonistas de los receptores de orexina

~ El trabajo de investigación se centrará en moléculas pequeñas con perfiles clínicos diferenciados para aprovechar el gran potencial del agonismo de la orexina en distintas indicaciones ~

~ Es la primera vez que Schrödinger aplica su plataforma computacional en un entorno agonista de orexina con las capacidades de biología estructural de Orexia ~

NUEVA YORK, BOSTON y LONDRES, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Schrödinger (Nasdaq: SDGR), Centessa Pharmaceuticals plc («Centessa») (Nasdaq: CNTA) y la filial Orexia Therapeutics («Orexia») han anunciado hoy una colaboración exclusiva enfocada en el descubrimiento de nuevos tratamientos dirigidos al receptor 2 de orexina (OX2R), el cual influye en un amplio espectro de trastornos del sueño, incluida la narcolepsia. Esta colaboración proporciona a Orexia un importante acceso a toda la plataforma computacional de Schrödinger, así como a la amplia experiencia de Schrödinger en la implementación a gran escala de su tecnología.

Orexia hará uso de la plataforma computacional de Schrödinger, incluidas las aplicaciones LiveDesign y Free Energy Perturbation (FEP+), lo que facilitará la realización de cálculos de alto rendimiento para el desarrollo de fármacos con los que se pueda predecir la potencia al objetivo de interés con precisión. La colaboración contará con las capacidades de biología estructural de Orexia, entre ellas la proteína OX2R StaR® estabilizada, con licencia exclusiva de Sosei Heptares, y estructuras cristalinas de alta resolución en la conformación del agonista. Esta asociación constituye la primera vez que la tecnología de Schrödinger se aplicará en un entorno agonista de orexina a escala.

«Mientras que los enfoques de tratamiento predominantes solo tratan los síntomas asociados a la narcolepsia de tipo 1 (NT1), creemos que los agonistas de la orexina representan un enfoque innovador y con capacidad para abordar la patología subyacente del trastorno. La utilización de los receptores estabilizados OX2R de Orexia (tecnología StaR®) proporciona la base de I+D que podría beneficiar significativamente a los pacientes con NT1. Esperamos que la colaboración con Schrödinger permita complementar el trabajo de descubrimiento y desarrollo que llevamos a cabo en Orexia», explica el Dr. Saurabh Saha, director ejecutivo de Centessa.

«El enfoque centrado en los activos de Orexia nos permite elegir a los mejores socios tecnológicos para el descubrimiento y el desarrollo. Aunque esperamos participar en estudios que nos permitan desarrollar nuevos fármacos en fase de investigación con nuestra molécula principal en el próximo año, también estamos encantados de trabajar con Schrödinger para agilizar las tareas de descubrimiento de moléculas con perfiles clínicos potencialmente diferenciados. De hecho, las posibilidades terapéuticas de los agonistas de la orexina van más allá de la NT1 hasta otros trastornos importantes poco frecuentes de hipersomnia, como la narcolepsia de tipo 2 y la hipersomnia idiopática, así como hasta una amplia gama de indicaciones adicionales caracterizadas por la somnolencia diurna excesiva. Nos hemos propuesto explorar todo el potencial de los agonistas de la orexina para ayudar a los pacientes en una amplia gama de indicaciones», afirma el Dr. Mario Alberto Accardi, director ejecutivo de Orexia.

«Nuestra colaboración de investigación con Orexia es un ejemplo de un nuevo enfoque para reforzar la labor investigadora de las empresas biotecnológicas, donde aplicamos nuestra tecnología a gran escala en nombre de nuestro colaborador», declaró el Dr. Ramy Farid, presidente y director ejecutivo de Schrödinger. «El equipo de Orexia aporta una amplia experiencia en biología de la orexina y diseño de fármacos basado en la estructura, y nos complace proporcionar a Orexia acceso a gran escala a nuestros principales enfoques computacionales y experiencia para agilizar el descubrimiento de nuevos tratamientos dirigidos a la biología de la orexina».

Según los términos del acuerdo, Orexia será responsable de las actividades de investigación preclínica, del desarrollo clínico y de la comercialización de los futuros candidatos a productos descubiertos fruto de la colaboración. Schrödinger recibirá un pago inicial de acceso al software y podrá tener la opción de recibir algunas remuneraciones por objetivos preclínicos, de desarrollo, normativos y comerciales, así como cánones de una sola cifra sobre ventas netas globales.

Acerca de Schrödinger

Schrödinger está revolucionando el proceso de descubrimiento de los tratamientos y los materiales. Schrödinger es pionera en la creación de una plataforma de software basada en principios físicos que permite descubrir moléculas nuevas de alta calidad para desarrollar fármacos y aplicaciones de materiales con mayor rapidez y a un menor coste en comparación con los métodos tradicionales. Empresas biofarmacéuticas y del sector, instituciones académicas y laboratorios gubernamentales de todo el mundo utilizan esta plataforma de software. El equipo multidisciplinar de descubrimiento de fármacos de Schrödinger también aprovecha la plataforma de software para avanzar en los programas de colaboración y en su propia cartera de nuevos tratamientos para abordar las necesidades médicas que aún no se han cubierto.

Fundada en 1990, Schrödinger cuenta con más de 500 empleados y tiene clientes y colaboradores en más de 70 países. Si desea obtener más información, visite www.schrodinger.com y síganos en LinkedIn y Twitter.

Acerca de Centessa Pharmaceuticals

El objetivo de Centessa Pharmaceuticals plc es poner a disposición de los pacientes nuevos medicamentos de gran impacto, combinando los puntos fuertes de un modelo centrado en los activos con las ventajas de escala y diversificación que ofrecen las grandes organizaciones de I+D. El modelo centrado en los activos se refiere a una empresa altamente especializada y con un enfoque singular que está dirigida por un equipo de expertos de prestigio en la materia. Los programas de las empresas centradas en activos de Centessa abarcan desde la fase de descubrimiento hasta la fase final de desarrollo, e incluyen diversas áreas terapéuticas como la oncología, la hematología, la inmunología/inflamación, la neurociencia, la hepatología, la neumología y la nefrología. Si desea obtener más información, visite www.centessa.com .

Acerca de Orexia Therapeutics

Orexia fue fundada por la empresa de capital riesgo Medicxi en colaboración con Heptares Therapeutics Limited, una filial propiedad de Sosei Group Corporation (Sosei Heptares). Aprovecha la tecnología GPCR StaR® de Sosei Heptares para desarrollar agonistas de receptores de orexina orales e intranasales con métodos de diseño de fármacos basado en estructuras. Estos agonistas están dirigidos al tratamiento de la narcolepsia de tipo 1, con el objetivo de abordar directamente la patología subyacente de la pérdida de orexina, así como otros trastornos neurológicos caracterizados por una somnolencia diurna excesiva. Si desea obtener más información, visite www.orexiatherapeutics.com .

Declaraciones prospectivas de Schrödinger

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, incluidas, entre otras, aquellas con respecto a nuestras expectativas sobre la velocidad y la capacidad de la plataforma computacional, la capacidad de nuestra plataforma para ser aplicada en un entorno agonista de orexina, el potencial de la colaboración con Orexia para desarrollar nuevos tratamientos, la capacidad para alcanzar los objetivos potenciales, cánones u otros pagos en el marco de la colaboración, y el riesgo de que no podamos conseguir los beneficios esperados de la colaboración. Las declaraciones que incluyen palabras como «anticipar», «creer», «contemplar», «continuar», «podría», «estimar», «esperar», «intención», «puede», «planificar», «potencial», «predecir», «proyecto», «debería», «objetivo», «voluntad» y declaraciones en futuro son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones prospectivas reflejan nuestra opinión actual sobre los planes, intenciones, expectativas, estrategias y perspectivas, que se basan en la información de que disponemos actualmente y en las suposiciones que hemos realizado. Los resultados reales pueden diferir materialmente de los descritos en estas declaraciones prospectivas y están sujetos a una variedad de suposiciones, incertidumbres, riesgos y factores que están fuera de nuestro control, incluida la dependencia de terceros proveedores de infraestructura basada en la nube para alojar las soluciones de software, la confianza en Orexia en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones de desarrollar y comercializar todos los candidatos a producto descubiertos en el marco de la colaboración, las incertidumbres inherentes al desarrollo y la comercialización de fármacos, las incertidumbres asociadas a la revisión normativa de los ensayos clínicos y las aplicaciones para las autorizaciones de comercialización, el impacto potencial de la pandemia de COVID-19 en nuestras operaciones o en las operaciones de terceros de las que dependemos, así como otros riesgos e incertidumbres identificados en el epígrafe «Factores de riesgo» y en otras secciones de los informes y documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., incluido el informe trimestral sobre el formulario 10-Q presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores el 12 de agosto de 2021, y los futuros informes y documentos presentados por nuestra parte. Las declaraciones prospectivas recogidas en este comunicado de prensa solo expresan la situación a fecha del presente documento. Salvo que lo exija la ley, no asumimos ningún deber ni obligación de actualizar las declaraciones prospectivas expresadas en este comunicado de prensa, ya sea como resultado de nueva información, acontecimientos futuros, cambios en las expectativas o de otro tipo.

Declaraciones prospectivas de Centessa

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Estas declaraciones pueden identificarse por palabras como «creer», «anticipar», «planificar», «esperar», «pretender», «voluntad», «puede», «objetivo», «proyecto», «estimar», «potencial» y variaciones de estas palabras o expresiones similares que pretenden identificar declaraciones prospectivas. Cualquier declaración de este comunicado de prensa que no sea una declaración de hechos históricos puede considerarse como una declaración prospectiva. Estas declaraciones incluyen análisis sobre el descubrimiento de nuevos tratamientos dirigidos al receptor 2 de orexina (OX2R); los planes de investigación y desarrollo continuos; nuestras expectativas con respecto al paradigma de tratamiento para la narcolepsia de tipo 1 (NT1) y nuestra creencia de que los agonistas de la orexina suponen un enfoque novedoso en el tratamiento de la NT1 y tienen capacidad para abordar la patología subyacente del trastorno; la capacidad de suministrar medicamentos de gran impacto a los pacientes; la capacidad de nuestros ejecutivos clave para impulsar la ejecución de nuestra cartera de programas; nuestro modelo de negocio centrado en los activos y las ventajas y beneficios previstos; planes de investigación y desarrollo clínico; el alcance, progreso, resultados y costes del desarrollo de nuestros candidatos a producto o de cualquier otro futuro candidato a producto; estrategia; cuestiones normativas, incluido el momento y la probabilidad de éxito de obtener aprobaciones para iniciar o continuar ensayos clínicos o comercializar cualquier producto; tamaño y oportunidad del mercado; y nuestra capacidad para completar ciertos hitos.

Las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en nuestras expectativas, estimaciones y proyecciones actuales solo a la fecha de esta publicación y están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres que podrían provocar que los resultados reales difieran sustancialmente y de forma negativa con respecto a los establecidos en dichas declaraciones prospectivas o implícitas en ellas. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, nuestra capacidad para descubrir nuevos tratamientos dirigidos al OX2R; es posible que los organismos normativos extranjeros no estén de acuerdo con nuestras estrategias de aprobación normativa, los componentes de nuestros documentos, como los diseños de ensayos clínicos, la conducta y las metodologías, o la suficiencia de los datos presentados; los riesgos inherentes al desarrollo de productos y tecnologías; los riesgos relacionados con nuestra capacidad para proteger y mantener nuestra posición en materia de propiedad intelectual; riesgos empresariales, normativos, económicos y competitivos, incertidumbres, contingencias y suposiciones sobre la Compañía; nuestra capacidad para obtener una financiación adecuada para financiar nuestros ensayos clínicos planificados y otros gastos; tendencias en el sector; el marco legal y normativo del sector; riesgos de gastos futuros relacionados con nuestro modelo corporativo centrado en los activos; el riesgo de que uno o más de nuestros candidatos a producto no se desarrollen y comercialicen con éxito; el riesgo de que los resultados de los estudios preclínicos o clínicos no sean predictivos de resultados futuros en relación con futuros estudios; y riesgos relacionados con la pandemia de COVID-19, incluidos los efectos de la variante Delta. Estos y otros riesgos relativos a nuestros programas y operaciones se describen con más detalle en nuestro formulario 10-Q más reciente, que está archivado en la SEC y disponible en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Operamos en un entorno muy competitivo en el que surgen nuevos riesgos periódicamente. Estas declaraciones prospectivas se basan en nuestras expectativas actuales y solo hasta la fecha del presente documento. Renunciamos explícitamente a cualquier obligación de actualizar las declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo requiera la ley.

