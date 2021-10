Orexia Therapeutics, filiale de Centessa Pharmaceuticals, et Schrödinger annoncent une collaboration visant à découvrir de nouveaux agonistes des récepteurs de l'orexine

Dutch French German Italian Russian Spanish

~ Les efforts de découverte se concentreront sur de petites molécules avec des profils cliniques différenciés dans le but d'exploiter le vaste potentiel de l'agonisme de l'orexine à travers différentes indications ~

~ C'est la première fois que Schrödinger applique sa plateforme informatique dans un milieu agoniste de l'orexine optimisée par les capacités de biologie structurelle d'Orexia ~

NEW YORK, BOSTON et LONDRES, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Schrödinger (Nasdaq : SDGR) et Centessa Pharmaceuticals plc (« Centessa ») (Nasdaq : CNTA), avec sa filiale Orexia Therapeutics (« Orexia »), ont annoncé aujourd'hui une collaboration exclusive axée sur la découverte de nouveaux produits thérapeutiques ciblant le récepteur de l'orexine-2 (OX2R), qui est connu pour jouer un rôle dans un large éventail de troubles du sommeil, y compris la narcolepsie. Cette collaboration fournit à Orexia un accès substantiel à l'ensemble de la plateforme informatique de Schrödinger ainsi qu'à la vaste expertise de Schrödinger dans le déploiement à très grande échelle de sa technologie.

Orexia tirera parti de la plateforme informatique de Schrödinger, y compris LiveDesign et Free Energy Perturbation (FEP+), qui facilite des calculs de haute performance pour la découverte de médicaments afin de permettre une prévision précise de la puissance au niveau de la cible d'intérêt. Cette collaboration sera rendue possible par les capacités de biologie structurelle d'Orexia, notamment la protéine stabilisée OX2R StaR® exclusivement sous licence de Sosei Heptaresi, et les structures cristallines à haute résolution en conformation agoniste. Cette collaboration représente la première fois que la technologie de Schrödinger sera appliquée dans un milieu agoniste à l'orexine à grande échelle.

« Bien que les approches de traitement dominantes n'abordent que les symptômes associés à la narcolepsie de type 1 (NT1), nous sommes convaincus que les agonistes de l'orexine offrent une approche perturbatrice, avec la capacité de traiter la pathologie sous-jacente de ce trouble. L'utilisation par Orexia des récepteurs stabilisés OX2R (technologie StaR® ) fournit la base pour des efforts de R&D qui pourraient considérablement bénéficier aux patients atteints de NT1. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec Schrödinger dans le but de compléter les efforts de découverte et de développement que nous menons chez Orexia », a déclaré Saurabh Saha, MD, PhD, président-directeur général de Centessa.

« L'approche centrée sur les actifs d'Orexia nous permet de choisir les meilleurs partenaires technologiques pour la découverte et le développement. Bien que nous prévoyions de participer à des études précliniques réglementaires avec notre molécule phare l'année prochaine, nous sommes également ravis de travailler avec Schrödinger en vue de permettre l'accélération de nos efforts de découverte pour des molécules présentant des profils cliniques potentiellement différenciés. En effet, les possibilités thérapeutiques des agonistes de l'orexine s'étendent bien au-delà de la NT1 à d'autres troubles rares d'hypersomnie primaire, tels que la narcolepsie de type 2 et l'hypersomnie idiopathique, et dans un large éventail d'indications supplémentaires caractérisées par une somnolence diurne excessive. Nous nous engageons à explorer le plein potentiel des agonistes de l'orexine afin d'aider les patients à travers un large éventail d'indications », a commenté Mario Alberto Accardi, PhD, président-directeur général d'Orexia.

« Notre collaboration de recherche avec Orexia illustre une nouvelle approche visant à soutenir les efforts de découverte dans les entreprises biotechnologiques, où nous appliquons notre technologie à grande échelle au nom de notre collaborateur », a déclaré Ramy Farid, PhD, président-directeur général de Schrödinger. « L'équipe d'Orexia apporte une expérience approfondie dans les domaines de la biologie des orexines et de la conception de médicaments basés sur la structure, et nous sommes ravis de fournir à Orexia un accès à grande échelle à nos approches informatiques et à notre expertise de premier plan afin d'accélérer la découverte de nouveaux produits thérapeutiques ciblant la biologie des orexines. »

En vertu des termes de l'accord, Orexia sera responsable des activités de recherche préclinique, du développement clinique et de la commercialisation des futurs produits candidats découverts dans le cadre de la collaboration. Schrödinger recevra un paiement initial d'accès logiciel et pourra devenir éligible à recevoir certains paiements de jalons précliniques, de développement, réglementaires et commerciaux, ainsi que de faibles redevances à un seul chiffre sur le chiffre d'affaires net mondial.

À propos de Schrödinger

Schrödinger transforme la façon dont les produits thérapeutiques et les matériaux sont découverts. Schrödinger a créé une plateforme logicielle basée sur la physique qui permet la découverte de molécules innovantes de haute qualité pour le développement de médicaments et les applications de matériaux plus rapidement et à moindre coût que les méthodes traditionnelles. Sa plateforme logicielle est utilisée par des entreprises biopharmaceutiques et industrielles, des établissements universitaires et des laboratoires gouvernementaux dans le monde entier. L'équipe multidisciplinaire de découverte de médicaments de Schrödinger tire également parti de cette plateforme logicielle pour faire progresser les programmes collaboratifs et son propre portefeuille de nouveaux produits thérapeutiques afin de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Fondée en 1990, Schrödinger compte plus de 500 employés et travaille avec des clients et des collaborateurs dans plus de 70 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.schrodinger.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

À propos de Centessa Pharmaceuticals

Centessa Pharmaceuticals plc vise à apporter de nouveaux médicaments ayant un impact majeur sur les patients en combinant les forces d'un modèle centré sur les actifs avec les avantages de l'échelle et de la diversification typiques des plus grandes organisations de R&D. Le modèle axé sur les actifs fait référence à une société hautement spécialisée et axée sur la spécificité, dirigée par une équipe d'experts bien reconnus en la matière. Les programmes des sociétés centrées sur les actifs de Centessa vont de la phase de découverte au développement avancé et comprennent divers domaines thérapeutiques tels que l'oncologie, l'hématologie, l'immunologie, l'inflammation, les neurosciences, l'hépatologie, la pneumologie et la néphrologie. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.centessa.com .

À propos d'Orexia Therapeutics

Orexia a été fondée par la société de capital-risque Medicxi en collaboration avec Heptares Therapeutics Limited, filiale en propriété exclusive de Sosei Group Corporation (Sosei Heptares), et tire parti de la technologie GPCR StaR® de Sosei Heptares pour développer des agonistes des récepteurs de l'orexine basés sur la structure. Ces agonistes ciblent le traitement de la narcolepsie de type 1, dans le but de traiter directement la pathologie sous-jacente de la perte d'orexine, ainsi que d'autres troubles neurologiques caractérisés par une somnolence diurne excessive. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur le site www.orexiatherapeutics.com .

Énoncés prospectifs de Schrödinger

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, y compris mais sans s'y limiter, ceux concernant nos attentes à l'égard de la vitesse et la capacité de notre plateforme informatique, la capacité de notre plateforme à être appliquée dans un milieu agoniste de l'orexine, le potentiel de notre collaboration avec Orexia pour développer de nouvelles thérapies, notre capacité à franchir des étapes potentielles, les redevances ou autres paiements dans le cadre de la collaboration et le risque que nous ne réalisions pas les avantages attendus de la collaboration. Les énoncés comprenant des mots tels que « anticiper », « croire », « contempler », « continuer », « pourrait », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « projet », « devrait », « cibler », ainsi que l'usage du futur ou du conditionnel sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés prospectifs reflètent nos opinions actuelles au sujet de nos plans, intentions, attentes, stratégies et perspectives, qui sont fondés sur les informations actuellement mises à notre disposition et sur les hypothèses que nous avons formulées. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux décrits dans ces énoncés prospectifs et sont assujettis à une variété d'hypothèses, d'incertitudes, de risques et de facteurs qui échappent à notre contrôle, y compris notre dépendance envers des fournisseurs tiers d'infrastructures basées sur le cloud pour héberger nos solutions logicielles, notre dépendance envers Orexia pour l'exécution de ses obligations de développement et de commercialisation des candidats découverts dans le cadre de la collaboration, les incertitudes inhérentes au développement et à la commercialisation de médicaments, les incertitudes associées à l'examen réglementaire des essais cliniques et des demandes d'approbations de commercialisation, l'impact potentiel de la pandémie de COVID-19 sur nos opérations ou les opérations de tiers dont nous dépendons, ainsi que les autres risques et incertitudes identifiés sous la rubrique « Risk Factors » (Facteurs de risque) et ailleurs dans nos documents et rapports auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris le rapport trimestriel sur formulaire 10-Q déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 12 août 2021, ainsi que les futurs documents et rapports de notre part. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse ne sont valables qu'à la date de celui-ci. Sauf si la loi l'exige, nous déclinons toute responsabilité ou obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs, de changements d'attentes ou autrement.

Énoncés prospectifs de Centessa

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Ces énoncés peuvent être identifiés par des termes tels que « croire », « anticiper », « prévoir », « s'attendre à », « avoir l'intention de », l'usage du futur, « peut/pourrait », « vise à », « projette », « estime », « potentiel », ainsi que des variantes de ces termes ou expressions similaires qui sont destinées à identifier des énoncés prospectifs. Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas des déclarations de faits historiques peuvent être considérées comme des énoncés prospectifs. Ces déclarations incluent des discussions concernant la découverte de nouveaux produits thérapeutiques ciblant le récepteur de l'orexine-2 (OX2R) ; les plans de recherche et développement continus ; nos attentes concernant le paradigme de traitement pour la narcolepsie de type 1 (NT1) et notre croyance selon laquelle les agonistes de l'orexine offrent une approche perturbatrice au traitement de la NT1 et ont la capacité de traiter la pathologie sous-jacente de ce trouble ; la capacité de nos dirigeants à stimuler l'exécution de notre portefeuille de programmes ; notre modèle commercial axé sur les actifs, et les avantages et bénéfices attendus de celui-ci ; nos plans de recherche et de développement cliniques, le champ d'application, les progrès, les résultats et les coûts de mise au point de nos produits candidats ou de tout autre produit candidat futur ; notre stratégie ; les questions réglementaires, y compris le calendrier et la probabilité de réussite de l'obtention d'approbations en vue de lancer ou poursuivre des essais cliniques ou de commercialiser des produits ; la taille du marché et les opportunités ; ainsi que notre capacité à franchir certaines étapes.

Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur nos attentes, estimations et projections actuelles à la date du présent communiqué uniquement, et ils sont sujets à un certain nombre de risques et d'incertitudes pouvant entraîner une différence significative entre les événements ou les résultats réels et ceux exprimés ou implicitement contenus dans ces énoncés prospectifs. Ces risques et incertitudes incluent, sans s'y limiter, notre capacité à découvrir de nouveaux produits thérapeutiques ciblant l'OX2R ; les autorités régulatrices étrangères peuvent ne pas être en accord avec nos stratégies d'approbation réglementaire, les composantes de nos dépôts, telles que les conceptions d'essais cliniques, la conduite et les méthodologies, ou le caractère suffisant des données soumises ; les risques inhérents au développement de produits et de technologies ; les risques liés à notre capacité à protéger et maintenir notre position en matière de propriété intellectuelle ; les risques commerciaux, réglementaires, économiques et concurrentiels, ainsi que les incertitudes, imprévus et hypothèses concernant la société ; notre capacité à obtenir un financement adéquat pour soutenir nos plans de recherche et développement et nos autres dépenses ; les tendances sectorielles ; le cadre juridique et réglementaire du secteur ; les risques liés aux dépenses futures compte tenu de notre modèle d'entreprise axé sur les actifs ; le risque qu'un ou plusieurs de nos produits candidats ne soient pas développés et commercialisés avec succès ; le risque que les résultats d'études précliniques ou cliniques ne soient pas prédictifs des résultats futurs dans le cadre d'études futures ; ainsi que les risques liés à la pandémie de COVID-19, y compris les effets du variant Delta. Ces risques, ainsi que d'autres risques concernant nos programmes et opérations, sont décrits en détail dans notre formulaire 10-Q le plus récent, déposé auprès de la SEC et disponible sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov. Nous opérons dans un environnement très concurrentiel dans lequel de nouveaux risques émergent de temps à autre. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur nos attentes actuelles et sont valables uniquement à la date du présent document. Nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour tout énoncé prospectif, excepté dans la mesure requise par la loi.

