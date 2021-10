Une toute nouvelle expérience Galaxy personnalisée: le Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition et le studio Bespoke de la Galaxy Watch4

English French

MISSISSAUGA, Ontario, 20 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samsung Electronics Canada a annoncé aujourd’hui le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition: le plus récent moyen pour les Canadiens d’exprimer leur personnalité unique depuis leur appareil mobile. Proposant plus de 49 combinaisons de couleurs personnalisables, le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition apporte l’expérience Bespoke aux appareils mobiles pour la première fois, complétée par le lancement canadien du studio Bespoke de la Galaxy Watch4 pour une expérience Galaxy sur mesure complète.

«Les consommateurs d’aujourd’hui ont de multiples facettes, et nous croyons que leur technologie devrait refléter leur style de vie unique,» déclare Stephanie Choi, Vice-présidente principale, et responsable du marketing mondial de la division des communications mobiles chez Samsung Electronics. «Le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition permet aux consommateurs de profiter de plus d’expériences pour refléter qui ils sont, avec la technologie qu’ils utilisent le plus.»

Depuis le lancement du Galaxy Z Flip3 5G en août, les utilisateurs ont été attirés par les capacités uniques de personnalisation de l’appareil, son facteur de forme flexible, une gamme d’accessoires créatifs, et la possibilité de personnaliser leur expérience avec One UI. Avec le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, les Canadiens peuvent maintenant concevoir et commander sur mesure leur appareil Galaxy Z Flip3, choisissant entre un cadre de téléphone noir ou argenté, et parmi le bleu, le jaune, le rose, le blanc ou le noir pour les couleurs avant et arrière afin de créer un appareil qui réflète le mieux leur style personnel. Samsung a testé des milliers de couleurs pour identifier les teintes qui s’agencent le mieux, pour un total de 49 combinaisons grâce au studio Bespoke disponible en exclusivité sur Samsung.ca.

Galaxy Watch4 – Studio Bespoke

Une montre intelligente est un moyen efficace de mettre votre esthétique personnelle en valeur en tant que moyen subtil d’expression de soi, visible directement à votre poignet. Exclusivement sur Samsung.ca, les canadiens peuvent maintenant personnaliser leur propre appareil de la série Galaxy Watch4 grâce au studio Bespoke, en agençant une variété de couleurs, tailles et styles de sangles. En choisissant et combinant les corps et les sangles comme ils le souhaitent, les Canadiens peuvent concevoir une Galaxy Watch4 qui leur est unique avec plus de 1 000 combinaisons1 possibles.

De plus, les utilisateurs de la série Galaxy Watch4 peuvent également obtenir plus d’opportunités de personnalisation grâce à une prochaine mise à jour logicielle2, proposant de nouveaux styles de cadrans personnalisables et un nouveau mouvement de poignet «toc-toc» qui active les applications et les fonctionnalités préférées ou les plus utilisées.

À propos de la série Galaxy Z Flip

Pour ceux qui recherchent style et fonction, le Galaxy Z Flip3 5G, ainsi que le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition, sont stylés, élégants, compacts, et offrent un design iconique, des fonctionnalités de caméra améliorées, et un écran de couverture plus large3 et conçu pour une utilisation rapide en déplacement. Dépliez et prenez un superbe selfie avec des fonctionnalités de caméra de qualité studio avec le mode Flex, puis ajoutez-les à vos réseaux sociaux. Le défilement est maintenant plus fluide grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz.4

Disponibilité canadienne

Le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition et le studio Bespoke de la Galaxy Watch4 seront disponibles dès le 20 octobre 2021.

Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition : Disponible en 256 Go avec options de cadre noir ou argenté et options de panneaux avant et arrière en bleu, jaune, rose, blanc ou noir, pour 1 399,99$ (notre prix régulier).





: Disponible en 256 Go avec options de cadre noir ou argenté et options de panneaux avant et arrière en bleu, jaune, rose, blanc ou noir, pour 1 399,99$ (notre prix régulier). Studio Bespoke de la Galaxy Watch4: Disponible pour les modèles Galaxy Watch4 Bluetooth et Galaxy Watch4 Classic Bluetooth avec plus de 50 sangles parmi lesquelles choisir. Le prix commence à 329,99$ (notre prix régulier) pour la Galaxy Watch4 en modèle Bluetooth de 40 mm et 459,99$ (notre prix régulier) pour la Galaxy Watch4 Classic en modèle Bluetooth 42 mm.



Les consommateurs peuvent concevoir et acheter leur Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition au studio Bespoke, ou au studio Bespoke de la Galaxy Watch4 pour les utilisateurs de Galaxy Watch4, exclusivement sur Samsung.ca. Le studio Bespoke offre une expérience amusante et stimulante avec des prévisualisations des combinaisons ainsi que des façons de télécharger une image des sélections pour un contenu social facilement partageable. Une fois que la commande est passée, les appareils sont faits sur mesure et arrivent dans un emballage d’édition spéciale.

Pour plus d'informations, visitez le

Offres d’échange

Jusqu’au 31 décembre 2021, les Canadiens peuvent échanger leur vieux téléphone intelligent et recevoir un crédit de 150$ envers l’achat du Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition.5 Ce programme d’échange est exclusif au Samsung.ca.

Les Canadiens peuvent aussi échanger leur vieille montre intelligente ou bracelet sportif jusqu’au 1er janvier 2022 et recevoir un crédit de 50$ envers l’achat d’une Galaxy Watch4 ou Galaxy Watch4 Classic, incluant les appareils personnalisés avec le studio Bespoke Galaxy Watch4.6

Tranquillité d’esprit avec Samsung Care+

Avec le plan Samsung Care+, les Canadiens peuvent bénéficier d’un service de soutien complet pour leur nouveau téléphone intelligent, ordinateur portable, tablette ou objet connecté Galaxy. Les utilisateurs seront protégés jusqu’à deux ans contre les dommages physiques ou liquides et les dysfonctionnements ou défauts mécaniques, et une équipe d’experts Galaxy dévoués sera disponible pour les aider à se remettre sur pied.7

Les Canadiens qui achètent le Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition sur Samsung.ca entre le 20 octobre et le 31 décembre 2021 recevront en prime le plan Samsung Care+ 1 an qui peut être sélectionné lors de l’achat.8

Pour plus d’informations, veuillez consulter le https://www.samsung.com/ca_fr/offer/samsung-care-plus/

Service Premium Care

Votre appareil Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition est livré avec des services d’assistance client dédiés, conçus spécialement pour offrir la meilleure expérience de service à la clientèle à nos précieux clients. Des experts spécialement formés sont disponibles 24h/7j via le clavardage en direct ou par téléphone de 9 h à 21 h HNE au 1-888-970-FOLD pour vous fournir une assistance personnalisée et exclusive pour votre appareil. Visitez www.samsung.com/ca_fr/support pour plus d’informations.

Service de réparation porte-à-porte partout au Canada

Profitez d’un ramassage pratique, d’une réparation rapide et d’une livraison sans contact à votre domicile. Si vous avez besoin d’un service d’assistance pour vos appareils Samsung, vous pouvez organiser un retrait pratique à domicile en composant le 1-800-SAMSUNG, en participant à une discussion en direct ou en envoyant un SMS à WECARE (932 273). Les clients peuvent également demander une réparation en libre-service et réserver simplement par le biais du portail Votre Service disponible en ligne à l’adresse www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair pour organiser un ramassage à domicile de leur appareil. La collecte et le retour de l’appareil Galaxy sont gratuits. Le service est disponible pour les clients sous et hors garantie. La couverture peut varier. Pour plus d’informations sur le service de réparation en porte-à-porte, veuillez consulter le site https://www.samsung.com/ca_fr/galaxy-repair.

Pour plus d'informations sur les plus récents appareils Galaxy de Samsung, incluant les spécifications des appareils: www.samsung.com/ca_fr/

À propos de Samsung Electronics Canada Inc.

Samsung Electronics Canada inspire les Canadiens à atteindre leur plein potentiel grâce à un écosystème révolutionnaire de produits et de services qui leur offrent une innovation et un design distinct pour chaque aspect de leur vie connectée. La société redéfinit le monde des téléviseurs, des téléphones intelligents, de la réalité virtuelle et des appareils connectés, des tablettes et des électroménagers numériques. Dédiées à contribuer à faire une différence dans la vie des Canadiens, les initiatives de dons d’entreprises primées de Samsung soutiennent l’éducation du public et les questions liées à la santé dans les collectivités partout au pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.samsung.ca.

1 Le nombre de combinaisons disponibles peut varier selon le pays ou la région où le studio Bespoke Galaxy Watch est disponible.

2 La disponibilité peut varier selon le marché ou l’opérateur. La mise à jour sera initialement disponible sur les versions Bluetooth de la série Galaxy Watch4 et sera déployée sur les versions LTE peu après. Nécessite la dernière version de l’application Galaxy Wearable et du plugin Galaxy Watch4.

3 En comparaison avec le Galaxy Z Flip 5G.

4 Seulement disponible sur l’écran principal

5 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 150 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, lorsque vous : (i) achetez un appareil Galaxy Z Flip3 de l’édition Bespoke admissible entre le 20 octobre 2021 et le 31 décembre 2021 (la « période de l’offre ») en ligne à http://www.samsung.com/ca_fr/; et (ii) terminez le processus de reprise de votre ancien téléphone intelligent admissible (« produit de reprise admissible ») d’ici le 31 décembre 2021; et (iii) expédiez le Produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la feuille de route. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Aucune valeur monétaire. Crédit de 150 $ lorsque vous effectuez la reprise d’un produit de reprise admissible et l’achat d’un Galaxy Z Flip3 de l’édition Bespoke. L’offre peut être modifiée ou annulée sans préavis, ne peut être combinée à aucune autre offre et s’adresse uniquement aux résidents canadiens. Offre fournie par Samsung Electronics Canada Inc. Consultez le site https://www.samsung.com/ca_fr/offer/ pour connaître toutes les conditions générales.

6 Certaines conditions s’appliquent. Recevez un crédit promotionnel de reprise de 50 $, en plus de la valeur de reprise du produit de reprise admissible, si vous : 1. achetez un appareil Galaxy Watch4 Classic/Galaxy Watch4 admissible du 6 octobre 2021 au 1er janvier 2022 (la « Période de l’offre ») auprès d’un détaillant ou opérateur de télécommunications canadien autorisé participant, dans une boutique expérience Samsung au Canada ou en ligne à l’adresse http://www.samsung.com/ca_fr/; et

2. terminez le processus de reprise de votre ancienne montre intelligente ou de votre ancien bracelet d’entraînement admissible (« Produit de reprise admissible ») d’ici le 1er janvier 2022; et

3. expédiez le Produit de reprise admissible dans les 14 jours civils suivant la réception de la feuille de route. Le « produit de reprise admissible » peut être une montre intelligente ou un bracelet d’entraînement de n’importe quel modèle et fabricant, qui figure sur la liste des appareils de reprise admissibles ci-dessous et dans n’importe quel état, à condition : (i) qu’il soit vérifiable conformément à son numéro de série/IIEM, (iii) qu’il ait été acheté au Canada, (iii) qu’il ait une valeur de reprise minimale de 0 $, telle que définie par le logiciel d’évaluation du fournisseur de services, et (iv) qu’il soit la propriété du client. Le crédit promotionnel de reprise est offert comme suit : i. 50 $ si vous achetez un appareil Samsung Galaxy Watch4 Classic Galaxy Watch4 admissible et échangez un produit de reprise admissible. Liste des appareils de reprise admissibles : – Toute montre intelligente/tout bracelet d’entraînementCette offre est limitée à un (1) produit de reprise admissible par appareil Galaxy Watch4 Classic/Galaxy Watch4 admissible acheté. Cette offre n’a aucune valeur marchande. Toute question relative au produit de reprise admissible doit être posée à l’endroit où la reprise aura lieu. Pour toute question concernant le processus de reprise mené en ligne sur www.galaxyupgrade.ca, veuillez composer le 1 800 726-7864. Le crédit de reprise est final et non négociable. La disponibilité et la sélection peuvent varier. Jusqu’à épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents canadiens. L’offre est en vigueur pour une durée limitée et peut être modifiée ou annulée sans préavis. Cette offre ne peut être jumelée à aucune autre offre, à moins que l’opérateur de télécommunications ou le détaillant canadien autorisé participant y ait expressément consenti ou que Samsung y ait consenti par écrit. Consultez le site https://www.samsung.com/ca/offer/ pour connaître toutes les modalités et conditions.

7 Des conditions s'appliquent. Pour connaître l'intégralité des conditions générales, veuillez consulter le site https://support-ca.samsung.com/secaew/consumer/ca/terms.

8 Des conditions générales s’appliquent. Offre valable exclusivement sur Samsung.com/ca. Offre valable du 20 octobre 2021 au 31 décembre 2021. Maintenant, lorsque vous achetez un Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition (SM-F711W1BEXAC, SM-F711W1CEXAC, SM-F711W1DEXAC, SM-F711W1EEXAC, SM-F711W1FEXAC, SM-F711W1GEXAC, SM-F711W1HEXAC, SM-F711W1IEXAC, SM-F711W1JEXAC, SM-F711W1KEXAC, SM-F711W1LEXAC, SM-F711W1MEXAC, SM-F711W1NEXAC, SM-F711W1OEXAC, SM-F711W1PEXAC, SM-F711W1QEXAC, SM-F711W1REXAC, SM-F711W1SEXAC, SM-F711W1TEXAC, SM-F711W1UEXAC, SM-F711W1VEXAC, SM-F711W1WEXAC, SM-F711W1XEXAC, SM-F711W1YEXAC, SM-F711W4AEXAC, SM-F711W4BEXAC, SM-F711W4CEXAC, SM-F711W4DEXAC, SM-F711W4EEXAC, SM-F711W4FEXAC, SM-F711W4GEXAC, SM-F711W4HEXAC, SM-F711W4IEXAC, SM-F711W4JEXAC, SM-F711W4KEXAC, SM-F711W4LEXAC, SM-F711W4MEXAC, SM-F711W4NEXAC, SM-F711W4OEXAC, SM-F711W4PEXAC, SM-F711W4QEXAC, SM-F711W4REXAC, SM-F711W4SEXAC, SM-F711W4TEXAC, SM-F711W4UEXAC, SM-F711W4VEXAC, SM-F711W4WEXAC, SM-F711W4XEXAC, SM-F711W4YEXAC au prix courant de 1 399,99 $) (chacun étant un « Appareil Galaxy admissible »), vous recevrez en prime un forfait Samsung Care+ pendant un an pour votre appareil Samsung Galaxy Z Flip3 Bespoke Edition sélectionné (valeur de 200 $) (« Forfait Samsung Care+ pendant un an en prime ») avec votre achat. Jusqu’à l’épuisement des stocks. Aucune garantie-réclame. L’offre n’a aucune valeur monétaire et n’est pas transférable. Limite d’un (1) programme de prime d’un an Samsung Care+ par appareil Samsung Galaxy admissible acheté. Pour profiter de cette offre, rendez-vous sur Samsung.com/ca_fr et ajoutez l’Appareil Galaxy admissible à votre panier, puis ajoutez le Forfait Samsung Care+ d’un an en prime au moment de passer à la caisse. Cette offre s’adresse uniquement aux résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion sans préavis.

Les modalités complètes du Forfait Samsung Care+ d’un an en prime sont disponibles en anglais sur http://pages.samsung.com/ca/promotions/English/samsungcareplus_bespokeoneyearoffer_EN.pdf et en français sur http://pages.samsung.com/ca/promotions/French/samsungcareplus_bespokeoneyearoffer_FR.pdf

