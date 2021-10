Rackspace Technology beruft Shashank Samant in den Vorstand

SAN ANTONIO, Oct. 20, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rackspace Technology ® (NASDAQ: RXT), ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Technologielösungen, gab heute die Ernennung von Shashank Samant als neues Vorstandsmitglied bekannt, die mit Wirkung zum 18. Oktober 2021 in Kraft tritt.



„Shashank verfügt über umfassende Erfahrung in der globalen Technologiebranche und bringt eine Leidenschaft für Technologie und Innovation zu Rackspace Technology mit“, so Kevin Jones, Director and CEO, Rackspace Technology. „Wir können uns glücklich schätzen, dass er in den Vorstand kommt, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm.“

Samant verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Technologie, Produktentwicklung und Dienstleistungen und ist derzeit President und Chief Executive Officer von GlobalLogic Inc., einem Unternehmen der Hitachi Group. Bevor er zu GlobalLogic kam, war Samant President von Ness Technologies, einem IT-Dienstleistungsunternehmen, wo er sein Produkt-Engineering-Dienstleistungsunternehmen gründete und aufbaute. Zu den früheren Funktionen gehören die Leitung von Professional Services für das Verifone-Geschäft von Hewlett-Packard sowie der Aufbau des ersten indischen Engineering-Labors von IBM, das die F&E- und Software-Engineering-Bemühungen des Unternehmens globalisiert. Samant hat einen Bachelor-Abschluss in Informatik und Ingenieurwesen von der University of Pune, Indien. Samant ist derzeit seit 2020 im Vorstand von Office Depot tätig.

Über Rackspace Technology

Rackspace Technology ist ein führender Anbieter von End-to-End-Multicloud-Diensten. Wir entwickeln und betreiben die Cloud-Umgebungen unserer Kunden über alle wichtigen Technologieplattformen hinweg, unabhängig vom jeweiligen Technologie-Stack oder Bereitstellungsmodell. Wir arbeiten mit unseren Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und helfen ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Kontakt:

Natalie Silva

Rackspace Technology Corporate Communications

publicrelations@rackspace.com