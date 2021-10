MCH Group | Annonce événementielle selon l’art. 53 RC | Cyber-attaque

German French English





Cyber-attaque contre MCH Group

Le mercredi 20 octobre 2021, MCH Group a été frappé par une cyber-attaque criminelle utilisant un logiciel malveillant. Les spécialistes internes des ICT, ainsi que d'autres experts externes et les autorités fédérales, ont immédiatement pris des mesures pour limiter autant que possible les dommages. Dans le cadre de ce processus, on vérifie si des données ont été déduites. MCH Group déposera une plainte pénale.

Les experts en ICT travaillent d'arrache-pied pour remettre tous les systèmes en état de marche le plus rapidement possible. Les expositions et événements actuels et à venir peuvent être organisés comme prévu.





