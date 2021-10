English French

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – INFORMATIONS RÉGLEMENTÉES

21 OCTOBRE 2021, 7 h 00, CET

MDxHealth présente son rapport d’activité pour le 3e trimestre de 2021

IRVINE, CA, et HERSTAL, BELGIQUE – 21 octobre 2021 – MDxHealth SA (Euronext : MDXH.BR) (« MDxHealth » ou la « Société »), une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial, a publié aujourd’hui un rapport d’activité pour le troisième trimestre, clôturé le 30 septembre 2021.

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré : « Comme nous l’avons communiqué dans nos résultats semestriels au mois d’août, nous restons concentrés sur l'exécution de notre stratégie de croissance, malgré les défis continus engendrés par le virulent variant Delta de la Covid-19. Les revenus liés aux services au cours du troisième trimestre de 2021 ont augmenté de 23 % par rapport au troisième trimestre de 2020 et le nombre d’unités de ConfirmMDx, bien que toujours affecté par la pandémie pendant ce trimestre, a augmenté de 5 % par rapport à la même période l’année dernière. Malgré les défis inévitables posés par la résurgence de la pandémie et ses conséquences sur les dépistages et le flux de patients, les fondamentaux économiques solides de MDxHealth et l’accent mis sur les priorités et leurs exécutions restent inchangés.

J’aimerais également partager les preuves suivantes de notre progression vers une croissance durable et la création de valeur :

Notre test SelectMDx a été inclus dans les recommandations du National Cancer Center Network (NCCN) et dans un projet de détermination de la couverture locale (Local Coverage Determination, LCD) adopté par Medicare.

Notre équipe de vente commerciale s’est engagée à favoriser l’adoption et la conformité de notre méthode de diagnostic du cancer de la prostate.

Nos travaux de recherche et de développement mettent l’accent sur la croissance de notre gamme vers une surveillance active qui permettrait à MDxHealth d’être la seule société dans le domaine du diagnostic à suivre un patient tout au long de son diagnostic et de son traitement, et ce dès le dépistage d’un taux de PSA élevé.

Nous avons introduit notre première filière ciblée sur notre base de clients dans le domaine de l’urologie avec un test d'infection des voies urinaires (IVU) permettant de fournir de larges résultats cliniquement exploitables aussi bien pour l’identification des organismes que pour la sensibilité aux médicaments. Notre introduction initiale est plutôt encourageante.

Pour finir, nous restons concentrés sur une gestion financière prudente et sur une discipline opérationnelle. »





Résultats pour le troisième trimestre clôturé le 30 septembre 2021

Chiffre d’affaires total de 5,5 millions de dollars, en hausse de 23 % rapport aux 4,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2020

Une croissance de 5 % du nombre d’unités de ConfirmMDx par rapport au troisième trimestre de 2020

Une diminution de 1 % du nombre d’unités de SelectMDx par rapport au troisième trimestre de 2020

Au 30 septembre 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie valaient 24,7 millions de dollars

Aperçu du volume de test à facturer

Trimestre clôturé le 30 septembre 2021 2020 % de différence ConfirmMDx® 3 748 3 579 5 % SelectMDx® 3 218 3 267 (1 %)

Évolutions récentes

Le conseil d’administration a nommé M. Donnie (Don) M. Hardison administrateur indépendant non exécutif. M. Hardison était le président et le directeur général (CEO) de BioTheranostics Inc., une société active dans le domaine du diagnostic moléculaire spécialisée en oncologie, de février 2017 à février 2021 lorsqu’elle a été acquise par Hologic Inc. Il siégeait également à son conseil d’administration. M. Hardison était le président et le directeur général (CEO) de Good Start Genetics d'avril 2010 à mars 2016, une société active dans la réalisation de tests génétiques moléculaires et les renseignements. Avant cela et pendant plus de 20 ans, M. Hardison a rempli différentes fonctions de direction et d'encadrement dans des sociétés, telles que Laboratory Corporation of America (LabCorp), Exact Sciences Corporation, Quest Diagnostics Inc. et Smith Kline Beecham Corporation. Il siège actuellement en tant qu’administrateur indépendant aux conseils d’administration de Stemina Biomarker Discovery Inc., de Seventh Sense Biosystems, de BioPorto Inc. et d’IQuity Inc. Il a également siégé au conseil d’administration d’Exact Sciences Corporation (Nasdaq : EXAS) de mai 2000 à août 2007, il était présent lors de son introduction en bourse en février 2001. M. Hardison a obtenu un bachelier en lettres, en science politique à l’Université de Caroline du Nord, Chapel Hill. M. Hardison reprendra le mandat de M. Timothy Still, qui s’est par ailleurs retiré du conseil d’administration. Sa nomination en tant que directeur sera soumise pour approbation lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société.

Michael K. McGarrity, CEO de MDxHealth, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’accueillir Don Hardison au sein de notre conseil d’administration. L’étendue de l’expérience de Don et son implication dans l’industrie du diagnostic aux États-Unis et dans le monde entier constitueront un réel atout pour MDxHealth à l’avenir. Alors que nous avons construit notre équipe opérationnelle, nous sommes, en tant que société, désormais plus forts avec Don dans notre conseil d’administration. »

Don Hardison a déclaré : « Je suis ravi de me joindre à MDxHealth et au conseil d’administration afin de mener à bien leur importante mission consistant à apporter, aussi bien aux patients qu’aux prestataires, des changements dans le diagnostic et le traitement du cancer de la prostate. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de contribuer au développement de la société qui, selon moi, présente non seulement une forte équipe de direction, mais également d’importantes perspectives de croissance. »

À propos de MDxHealth

MDxHealth est une société spécialisée dans le diagnostic de précision à un stade commercial qui fournit des informations pratiques en matière de diagnostic moléculaire qui permettent de personnaliser le diagnostic et le traitement de cancers. Les tests de la société sont basés sur des technologies génétiques, épigénétiques (méthylation) et moléculaires diverses brevetées. Ces tests aident les médecins à diagnostiquer des cancers urologiques et à pronostiquer le risque de résurgence. Le siège social européen de la Société est basé à Herstal, en Belgique, et son laboratoire est situé à Nimègue, aux Pays-Bas. Le siège social et son laboratoire aux États-Unis sont basés à Irvine, en Californie. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site mdxhealth.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux : twitter.com/mdxhealth, facebook.com/mdxhealth et linkedin.com/company/mdxhealth.

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives et des estimations relatives aux performances futures prévues de MDxHealth et du marché sur lequel elle opère. Lesdites déclarations et estimations se basent sur différentes hypothèses et estimations de risques connus et inconnus, d’incertitudes et d’autres facteurs, qui ont été jugés raisonnables, mais pouvant s’avérer incorrects. Les événements réels sont difficiles à prévoir et peuvent dépendre de facteurs au-delà du contrôle de la Société, et peuvent s’avérer être substantiellement différents. Des exemples de déclarations prospectives comprennent, entre autres, les déclarations que nous faisons concernant les résultats d’exploitation futurs attendus ; les efforts de développement de nos produits, nos stratégies, notre positionnement, nos ressources, nos capacités et nos attentes en matière d’événement ou de performances futurs. Les facteurs importants susceptibles d’entraîner une différence significative entre les résultats, les conditions et les événements réels et ceux indiqués dans les déclarations prospectives comprennent, entre autres, les éléments suivants : les incertitudes liées à la pandémie de coronavirus (COVID-19), y compris ses effets possibles sur nos opérations et sur la demande de nos produits ; notre capacité à commercialiser nos produits avec succès et de manière rentable ; l’acceptation de nos produits et services par les prestataires de soins de santé ; la volonté des compagnies d’assurance maladie et autres payeurs de couvrir nos produits et services et de nous rembourser de manière adéquate pour ces produits et services ; et le volume et la nature de la concurrence pour nos produits et services. MDxHealth décline expressément toute obligation de mise à jour de toute déclaration prévisionnelle mentionnée dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses attentes à cet égard ou tout changement concernant les événements, conditions ou circonstances sur lesquels une telle déclaration est basée, sauf si cela est requis par la loi ou par une réglementation. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre ni une invitation de vente ou d’achat de titres ou d’actifs de MDxHealth, et ce dans quelque juridiction que ce soit. Aucune valeur mobilière de MDxHealth ne peut être offerte ou vendue aux États-Unis sans inscription préalable en vertu de la loi des États-Unis de 1933 sur les valeurs mobilières (« U.S. Securities Act of 1933 » et ses amendements, ou dans le respect d’une dispense d’une telle inscription, et conformément à toutes les lois applicables aux valeurs mobilières aux États-Unis.

REMARQUE : Le logo de MDxHealth, MDxHealth, ConfirmMDx, SelectMDx, AS-MDx et MonitorMDx sont des marques commerciales ou des marques déposées de MDxHealth SA. Toutes les autres marques commerciales et marques de service sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

