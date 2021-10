EBITDAaL en forte progression, porté par une dynamique commerciale soutenue dans le mobile et par la poursuite des efforts de maîtrise des coûts

Éléments opérationnels marquants - T3

La base de clients mobiles postpayés a progressé de 37 000 contrats à 2,7 millions d'abonnés, soutenue par l’attrait du portefeuille Go, notamment de l’abonnement Go Plus dont le forfait a été porté de 8 GB à 10 GB en juin. Les offres Love et Home maintiennent une trajectoire solidement ascendante. La base de clients câble a augmenté de 17 000 unités au T3 à 382 000 clients (+25,5 % sur un an).

sous l'effet des réductions offertes sur les forfaits mobiles convergents. L’ARPO mobile postpayé est resté stable à 20,5 euros.