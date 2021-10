Solide groei van de EBITDAaL dankzij sterk mobiel commercieel momentum en aanhoudende kostenbeheersing

Operationele hoogtepunten in Kw3

Het aantal mobiele postpaidklanten steeg met 37 duizend tot 2,7 miljoen abonnees, mede dankzij de aantrekkelijkheid van de Go-portefeuille, vooral nadat Go Plus in juni een databoost had gekregen. Love- en Home-formules blijven gestaag groeien. Het aantal kabelklanten steeg in Kw3 met 17 duizend tot 382 duizend klanten (+25,5% j-o-j).

door de kortingen op mobiele tariefplannen in het convergente segment. De ARPO uit abonnementen met alleen mobiele diensten bleef stabiel op 20,5 euro.