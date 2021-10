Kitron: Q3 2021 – Svært sterk etterspørsel, inntektene begrenset av komponenttilgang

English Norwegian

(2021-10-21) Kitron rapporterer i dag resultater for tredje kvartal som viser svært sterk etterspørsel, men også inntektsbegrensninger på grunn av komponenttilgang.



Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal var 831 millioner kroner, mot 1 054 millioner kroner i fjor. Nedgangen skyldes fjorårets koronarelaterte og eksepsjonelle volumer innen Medisinsk utstyr, som nå er normalisert. For de andre markedssektorene er samlet etterspørselen svært sterk, men inntektsveksten begrenses av pågående komponentmangel. Mer enn 200 millioner kroner av etterspørselen er forsinket til kommende kvartaler.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 6,0 prosent i tredje kvartal, mot 8,6 prosent i samme kvartal i fjor. EBIT-marginen i kvartalet påvirkes av ineffektivitet på grunn av komponentmangelen og det faktum at tredje kvartal er sesongmessig svakere. Fjorårets EBIT-margin ble påvirket av de eksepsjonelle koronarelaterte volumene innen Medisinsk utstyr.

Ordrereserven endte på 2 568 millioner kroner, en økning på 38 prosent sammenlignet med i fjor.

Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef, kommenterer:

– Etterspørselen er fortsatt veldig sterk for både 2021 og 2022, med betydelige vekstmuligheter i de fleste markedssektorene. Imidlertid forverret den generelle materialforsyningssituasjonen seg raskt i tredje kvartal og skaper fortsatt utfordringer når det gjelder leveringstider og leveranser. Vi tror for øyeblikket at disse forstyrrelsene er på sitt verste, og vi forventer at situasjonen begynner å vise noe forbedring når vi går inn i 2022. Etter fjorårets høye leveranser av medisinsk utstyr, drevet av koronapandemien, har 2021 gått tilbake til mer normale nivåer med normal sesongvariasjon i tredje kvartal. Gitt begrensningene i forsyningskjeden, er jeg fornøyd med resultatene vi leverer i kvartalet.

– For øyeblikket håndterer forsyningskjedene for råvarer og komponenter ikke høyere produksjon, selv om Kitron er klar til å levere mer. Gitt årets økning av lager og arbeidskapital, fokuserer vi nå på å omforme etterspørsel til leveranser, forbedre kontantstrømmen vår og ivareta konkurranseevne og lønnsomhet.

Blandet sektorutvikling

Det var omsetningsvekst i tredje kvartal innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri, mens inntektene gikk ned innen Forsvar/Luftfart og spesielt innen Medisinsk utstyr.

Rekordhøy ordrereserve

Ordrereserven endte på 2.568 millioner kroner, mot 1.863 millioner i fjor. Dette er rekord og gjenspeiler en sterk total etterspørselssituasjon, men inkluderer også inntektsforsinkelser på grunn av komponentmangelen. Ordrereserven økte innen alle markedssektorer. I absolutte tall vokste ordrereserven mest innen Elektrifisering og Forsvar/Luftfart, mens den prosentvise veksten var spesielt sterk innen Konnektivitet.

EBIT-margin 6,0%

Driftsresultatet (EBIT) i tredje kvartal var 50,1 millioner kroner, mot 90,5 millioner i fjor. EBITDA var 75,7 millioner kroner, mot 115,7 millioner i fjor.

Resultat etter skatt utgjorde 19,5 millioner kroner, mot 60,9 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer en inntjening per aksje på 0,11 kroner, ned fra 0,34 i fjor.

Begrensninger i forsyningskjeden

Kontantstrøm fra driften var minus 70,2 millioner kroner, mot minus 3,2 millioner kroner i tredje kvartal i fjor.

Netto arbeidskapital var 1.158 millioner kroner, en økning på 2 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Netto arbeidskapital i prosent av omsetningen var 31,8 prosent, mot 25,1 prosent i fjor. Kapitalnøkkeltallene er sterkt påvirket av forsyningsproblemene, som forverret seg raskt i tredje kvartal, med materialkanselleringer og nye leveringsdatoer. Materialbegrensningene ser nå ut til å ha flatet ut. Ledelsens fokus i kvartalet og fremover blir på å balansere etterspørsel mot begrensninger i forsyningskjeden, omforme etterspørsel til leveranser og forbedre kontantstrømmen.

Utsikter

Samlet etterspørsel er veldig sterk og ordrereserven på rekordnivå. På veldig kort sikt har imidlertid forsyningsproblemer til en viss grad begrenset Kitrons evne til å omgjøre etterspørsel til inntekter, og utsiktene for 2021 justeres for å gjenspeile dette.

For 2021 har Kitron tidligere indikert utsikter til driftsinntekter på mellom 3 900 og 4 200 millioner kroner og en EBIT-margin mellom 6,8 og 7,4 prosent.

På grunn av begrensningene i forsyningskjeden og de medfølgende inntektsforsinkelsene, forventes driftsinntektene for 2021 nå å bli mellom 3 700 og 3 900 millioner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,8 og 7,1 prosent.

Det forventes vekst i sektorene Konnektivitet, Elektrifisering og Industri, mens det vil være nedgang innen Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart.

Selv om utsiktene 2021 er justert, innebærer ordrereserven og etterspørselssituasjon at Kitron fortsetter på den langsiktige strategiske banen for inntekter og lønnsomhet.

Koronasituasjonen har så langt hatt begrensede direkte effekter, men skaper likevel usikkerhet rundt utsiktene i kombinasjon med begrensningene i materialforsyningssituasjonen.

