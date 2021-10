Hermès International : Chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021

English French

HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin septembre 2021

Maintien d’une croissance exceptionnelle au 3e trimestre

+40 % par rapport à 2019 et +31 % par rapport à 2020 à taux de change constants

Paris, le 21 octobre 2021

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe à fin septembre 2021 s’élève à 6 602 M€ et progresse de 57 % à taux de change constants et de 54 % à taux de change courants par rapport à la même période en 2020. Cette progression est de 35 % sur deux ans.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires consolidé atteint 2 367 M€. La croissance exceptionnelle des ventes est de 31 % à taux de change constants par rapport à 2020 et atteint 40 % sur deux ans. L’activité a bénéficié du redressement des ventes en Europe, d’une accélération en Amérique alors que l’Asie a conservé une belle dynamique.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré :« La performance du 3e trimestre s’inscrit dans une année atypique, au cours de laquelle nous poursuivons nos investissements stratégiques et accélérons la création d’emplois. Dans un monde qui demeure instable, l’équilibre entre nos seize métiers, et entre nos implantations dans le monde, nous permet d’avancer avec optimisme et prudence, tout en continuant à créer des objets de qualité, beaux et durables. »

Activité à fin septembre par zone géographique

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2021, toutes les zones géographiques confirment une forte progression, avec un troisième trimestre en croissance à deux chiffres dans toutes les zones géographiques par rapport à 2019. Sur neuf mois, les ventes dans les magasins du groupe sont en hausse de 60 % par rapport à l’année dernière, et de 43 % sur deux ans. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et les extensions de magasins, et les ventes en ligne se sont renforcées partout dans le monde. Les activités de vente en gros restent pénalisées notamment par les ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+63 % et +69 % sur deux ans) poursuit sa très belle dynamique, portée par un excellent 3e trimestre (+29 % et +67 % sur deux ans). Elle bénéficie de la performance remarquable de la Grande Chine ainsi que des autres pays d’Asie, en dépit des nouvelles restrictions en Australie, en Thaïlande et en Malaisie au troisième trimestre. En septembre, un deuxième magasin à Shenzhen a été inauguré, vingt-huitième adresse de la maison en Chine continentale.



Le Japon (+35 % et +20 % sur deux ans) confirme la solidité de sa croissance, grâce à la fidélité de la clientèle locale, malgré les contraintes résultant de l’état d’urgence sanitaire.



L’Amérique (+85 % et +30 % sur deux ans) est en forte accélération à fin septembre, portée par une performance remarquable au 3e trimestre (+48 % et +40 % sur deux ans). Un nouveau magasin a ouvert en Floride, au sein de l’Aventura Mall, début octobre.



L’Europe hors France (+45 % et +7 % sur deux ans), et la France (+40 % et -6 % sur deux ans), se sont fortement redressées au troisième trimestre, avec des progressions à deux chiffres par rapport à 2019 (+23 % et +13 % respectivement). Elles ont bénéficié du soutien de la clientèle locale, de la croissance des ventes en ligne ainsi que de la reprise partielle des flux touristiques. Le magasin de Milan a rouvert en juillet, rénové et agrandi, pour occuper deux étages supplémentaires. En septembre, petit h s’est installé au magasin de la rue de Sèvres à Paris, dans un lieu pensé à l’image de ce métier qui fait dialoguer durabilité, création d’objets et réutilisation de matières.

Activité à fin septembre par métier

(données à taux de change comparables, sauf indication explicite)

À fin septembre 2021, tous les métiers enregistrent une croissance à deux chiffres, tant par rapport à 2019 que 2020, avec une dynamique exceptionnelle sur le troisième trimestre, et une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison).

Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+46 % et +27 % sur deux ans) bénéficient de fortes livraisons sur le 3e trimestre et d’une demande très soutenue. La maroquinerie de Guyenne (Gironde), 19e maroquinerie de la maison, a été inaugurée en septembre, réaffirmant l’ancrage territorial d’Hermès en France et le développement de l’emploi. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec la maroquinerie de Louviers (Eure) prévue en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) à l’horizon 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) pour 2024.

En septembre, Hermès, fidèle à ses engagements en matière de transmission et d’éducation, a ouvert l’École Hermès des savoir-faire, agréée par l’Éducation nationale, qui délivrera un diplôme d’État sur les savoir-faire maroquiniers d’excellence.

Le métier Vêtement et Accessoires (+71 % et +43 % sur deux ans) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Le défilé femme printemps-été 2022, présenté début octobre, a révélé une collection solaire avec des silhouettes aériennes, après celui de la collection homme début juillet, autour d’une performance artistique filmée en temps réel.

Le métier Soie et Textiles (+63 % et +10 % sur deux ans) réalise une belle performance. Une nouvelle ligne d’impression a été inaugurée dans le cadre du développement du site lyonnais pour répondre à la demande.

Le métier Parfum et Beauté (+51 % et +18 % sur deux ans) a bénéficié du succès des lancements du parfum masculin H24 et de Twilly Eau Ginger, du développement du métier de la Beauté, avec l’édition limitée de Rouge Hermès l’Éclat de la nuit, objet durable et rechargeable. Après le lancement de la Beauté Hermès en Chine en juillet, le métier poursuit son déploiement autour de l’univers des mains cet automne.

L’Horlogerie (+92 % et +77 % sur deux ans) confirme son excellente performance, qui reflète le savoir-faire horloger, la technicité et la créativité des collections avec le succès de la nouvelle montre masculine Hermès H08 et des classiques de la maison.

Les Autres métiers Hermès (+77 % et +98 % sur deux ans) poursuivent leur forte dynamique, grâce à l’univers de la Maison et à la Bijouterie.

Un modèle durable et responsable

En septembre, l’indice de notation MSCI ESG a publié une notation « A » dans son analyse de la résilience de la maison face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Hermès a été identifié comme le deuxième meilleur acteur du secteur Textiles et Habillement sur 174 sociétés dans le classement Sustainalytics, avec une exposition « faible » aux risques ESG.

Enfin, le groupe a été inclus au sein de l’indice CAC 40 ESG, après l’entrée dans la catégorie « Advanced » par V.E (Vigeo-Eiris).

Ces résultats témoignent de la dimension durable du modèle artisanal d’Hermès, et de sa démarche d’amélioration constante en matière de responsabilité sociale et environnementale.

Faits marquants

À fin septembre, l’évolution des parités monétaires représente un impact négatif de 139 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au cours des neuf premiers mois, Hermès International a procédé au rachat de 142 131 actions pour 162 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

Dans un contexte d’amélioration graduelle de la situation sanitaire, le groupe poursuit ses investissements et accélère ses recrutements. En dépit d’une base de comparaison élevée au 4e trimestre, le groupe aborde la fin de l’année avec confiance.

Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous rendent confiants dans l’avenir.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

2021 se déroule sous le signe de L’odyssée. Hermès continue son voyage avec confiance, affrontant les incertitudes du monde, fidèle à son identité.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin septembre 2021 est disponible sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com .

Prochains événements :

18 février 2022 : publication des résultats annuels 2021

14 avril 2022 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

20 avril 2022 : Assemblée générale des actionnaires 2022





Informations par Zone GÉographique (a)

À fin septembre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 587,3 420,0 39,8% 39,8% (5,8)% Europe (hors France) 904,4 629,3 43,7% 44,8% 6,7% Total Europe 1 491,7 1 049,3 42,2% 42,8% 1,5% Japon 709,9 566,5 25,3% 34,6% 19,9% Asie-Pacifique (hors Japon) 3 225,9 1 994,6 61,7% 62,7% 68,6% Total Asie 3 935,7 2 561,1 53,7% 56,5% 56,7% Amériques 1 060,7 606,5 74,9% 84,7% 30,4% Autres 114,0 71,4 59,8% 60,1% 26,6% TOTAL 6 602,1 4 288,3 54,0% 57,2% 35,3%

3e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 246,1 167,8 46,7% 46,7% 13,2% Europe (hors France) 382,5 280,4 36,4% 36,4% 23,1% Total Europe 628,6 448,1 40,3% 40,3% 19,0% Japon 240,9 244,3 (1,4)% 4,0% 15,5% Asie-Pacifique (hors Japon) 1 072,9 810,8 32,3% 29,3% 66,8% Total Asie 1 313,8 1 055,2 24,5% 23,4% 53,8% Amériques 392,9 269,8 45,6% 48,4% 40,3% Autres 31,7 27,2 16,5% 16,7% 24,3% TOTAL 2 367,0 1 800,3 31,5% 31,2% 40,3%

(a) Ventes par destination.





Informations par mÉtier

À fin septembre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 3 076,4 2 159,9 42,4% 45,9% 27,2% Vêtement et Accessoires (2) 1 634,8 974,4 67,8% 71,2% 43,1% Soie et Textiles 432,8 271,0 59,7% 62,7% 10,1% Autres métiers Hermès (3) 735,5 424,2 73,4% 76,9% 98,3% Parfum et Beauté 288,1 191,2 50,7% 51,3% 17,8% Horlogerie 241,5 127,6 89,2% 92,0% 77,3% Autres produits (4) 193,0 140,0 37,9% 39,5% 11,0% TOTAL 6 602,1 4 288,3 54,0% 57,2% 35,3%

3e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 077,2 879,8 22,4% 22,2% 31,7% Vêtement et Accessoires (2) 609,7 437,4 39,4% 39,4% 48,8% Soie et Textiles 158,9 105,8 50,2% 49,2% 18,5% Autres métiers Hermès (3) 273,2 184,9 47,8% 47,5% 110,0% Parfum et Beauté 104,0 78,3 32,8% 32,5% 19,6% Horlogerie 82,7 53,4 54,9% 53,7% 73,4% Autres produits (4) 61,4 60,7 1,1% 1,2% 0,0% TOTAL 2 367,0 1 800,3 31,5% 31,2% 40,3%

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL PRÉCÉDENTES PUBLICATIONS

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin juin Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 341,2 252,2 35,3% 35,3% (16,0)% Europe (hors France) 521,9 348,9 49,6% 51,8% (2,8)% Total Europe 863,1 601,2 43,6% 44,9% (8,4)% Japon 469,0 322,2 45,6% 58,5% 22,2% Asie-Pacifique (hors Japon) 2 153,0 1 183,7 81,9% 86,5% 69,7% Total Asie 2 621,9 1 505,9 74,1% 80,5% 58,5% Amériques 667,9 336,8 98,3% 115,1% 25,3% Autres 82,3 44,1 86,4% 87,0% 27,5% TOTAL 4 235,1 2 488,0 70,2% 76,7% 32,8%

(a) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

À fin juin Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 999,3 1 280,1 56,2% 62,9% 24,9% Vêtement et Accessoires (2) 1 025,1 537,0 90,9% 98,0% 40,1% Soie et Textiles 273,9 165,2 65,8% 71,9% 5,8% Autres métiers Hermès (3) 462,3 239,2 93,2% 100,4% 92,1% Parfum et Beauté 184,1 112,9 63,1% 64,5% 16,9% Horlogerie 158,8 74,2 113,9% 120,6% 79,7% Autres produits (4) 131,6 79,3 66,1% 69,2% 16,9% TOTAL 4 235,1 2 488,0 70,2% 76,7% 32,8%

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL

CHIFFRES CLÉS DU PREMIER SEMESTRE 2021

En millions d'euros 1er semestre 2021 Exercice



2020 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 4 235 6 389 2 488 3 284 Croissance à taux courant vs n-1 70,2 % (7,2) % (24,2) % 15,1 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 76,7 % (6,0) % (24,9) % 12,0 % Résultat opérationnel courant (2) 1 722 1 981 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 31,0 % 21,5 % 34,8 % Résultat opérationnel 1 722 2 073 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 32,4 % 21,5 % 34,8 % Résultat net - Part du groupe 1 174 1 385 335 754 en % du chiffre d'affaires 27,7 % 21,7 % 13,5 % 23,0 % Capacité d'autofinancement 1 487 1 993 634 971 Investissements opérationnels 214 448 162 170 Cash flow disponible ajusté (3) 1 236 995 27 618 Capitaux propres - Part du groupe 8 024 7 380 6 340 5 763 Trésorerie nette (4) 5 326 4 717 3 742 3 532 Trésorerie nette retraitée (5) 5 521 4 904 3 922 3 740 Effectifs (en nombre de personnes) 16 966 16 600 15 698 14 751

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

