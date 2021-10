English French

Rueil-Malmaison, le 21 octobre 2021

VINCI remporte la construction d’une résidence étudiante à Bristol en Grande-Bretagne

Bâtiment à très faible consommation d’énergie

900 lits répartis sur 26 000 m²

Contrat d’une valeur de 91 millions d’euros





VINCI Construction UK a remporté, pour le compte de l’Université de l’Ouest de l’Angleterre à Bristol (University Of the West Of England), le contrat de construction du Student Accommodation Project 3 (SAP3), l’un des plus grands projets certifiés Passivhaus du Royaume-Uni.

Cette certification garantit l’utilisation d’une très faible quantité d’énergie pour le chauffage et la climatisation, tout en assurant un haut niveau de confort aux résidents.

SAP3, d’une surface de 26 000 m², permettra d’accueillir 900 lits répartis en studios et clusters de quatre, six ou huit lits.

Les travaux, d’une valeur de 77 millions de livres sterling (91 millions d’euros), débuteront en novembre 2021 pour une livraison avant la rentrée universitaire de 2023/2024. SAP3 fonctionnera alors avec une consommation énergétique plus faible que des bâtiments neufs de conception traditionnelle et de tailles similaires.

À propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions, de la construction et de l’énergie, employant plus de 217 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale, VINCI s’engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d’utilité publique, VINCI considère l’écoute et le dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l’exercice de ses métiers. L’ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com

Ce communiqué de presse est un document d’information officiel du groupe VINCI.

CONTACT PRESSE

Service de presse VINCI

Tél. : +33 (0)1 47 16 31 82

media.relations@vinci.com

Pièce jointe