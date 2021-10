Communiqué de presse Capgemini// Capgemini soutient l’initiative Verified des Nations Unies, un mouvement de solidarité international visant à promouvoir l’accès équitable au vaccin

French English

Capgemini soutient l’initiative Verified des Nations Unies,

un mouvement de solidarité international visant à promouvoir l’accès équitable au vaccin

Paris, le 21 octobre 2021 - Capgemini a rejoint l'initiative des Nations Unies visant à lutter contre la désinformation dans le cadre d'une stratégie plus vaste pour assurer un accès équitable à la vaccination contre la COVID-19, en particulier dans les pays à faible revenu.

L’initiative Verified a été lancée par les Nations Unies en mai 2020 en réponse à la pandémie, dans le but de promouvoir et de partager des informations claires et factuelles, et de contribuer à favoriser la solidarité internationale. Grâce à un travail effectué avec les agences des Nations Unies, des influenceurs, la société civile, ainsi que des entreprises et des plateformes de réseaux sociaux, cette initiative a touché, en 2020, un milliard de personnes dans 130 pays et dans 50 langues.

Capgemini fait une donation de 1 million d’euros à la Fondation des Nations Unies et à la Fondation Impact India pour soutenir les campagnes d'information de Verified à l’échelle internationale et locale. Ces campagnes sont mises en œuvre par le Département de la communication globale des Nations Unies et se concentrent dans un premier temps sur les pays fortement touchés par la pandémie.

« L’inégalité en matière d'accès à la vaccination reste l’un des plus grands obstacles que nous devons surmonter pour mettre fin à cette pandémie de COVID-19, a déclaré Aiman Ezzat, Directeur général du groupe Capgemini. Aujourd'hui, la désinformation et les difficultés d'accès aux informations scientifiques de santé publique dans certaines régions entravent l'accès équitable à la vaccination. En tant que leader mondial doté d’un fort sens des responsabilités envers les communautés avec lesquelles nous vivons et travaillons, Capgemini s’engage à soutenir l’initiative Verified. »

« Nous saluons la contribution généreuse et opportune de Capgemini, ainsi que la confiance que le groupe accorde à notre travail, a déclaré Melissa Fleming, Secrétaire générale adjointe à la communication globale des Nations Unies. Veiller à ce que les populations du monde entier puissent accéder à des informations fiables et fondées sur des données scientifiques à propos des mesures sanitaires et des vaccins contre la COVID-19 va véritablement tester notre capacité à surmonter cette pandémie ensemble. »

Cette contribution illustre l'engagement plus large de Capgemini à garantir un accès équitable aux vaccins, tests et traitements pour la COVID-19 dans le monde entier, déployé par l'intermédiaire de son comité « Social Response ». En mai, Capgemini a annoncé une contribution de 2 millions d’euros à l’UNICEF pour l’Accélérateur d’accès aux outils Covid-19 (ACT-A), une collaboration internationale qui vise à accélérer le développement, la production et l’accès équitable aux tests, traitements et vaccins contre la COVID-19, en particulier en Inde et au Brésil. L'UNICEF dirige au nom du mécanisme international COVAX (le volet vaccinal de l’ACT-A) la plus grande opération d'acquisition et d'approvisionnement en vaccins jamais entreprise, visant à rendre 2 milliards de doses du vaccin contre la COVID-19 disponibles à la livraison au premier trimestre 2022.

