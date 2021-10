Boliga Gruppen A/S: Afnotering og tilbud om køb af aktier i Boliga Gruppen A/S

Boliga Gruppen A/S



CVR nr. 25 07 87 80



("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 36/2021

Boliga Gruppen A/S henviser til selskabsmeddelelse af 11. oktober 2021 om, at bestyrelsen har anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om afnotering af selskabets aktier på Nasdaq Copenhagen i forlængelse af den ekstraordinære generalforsamling den 7. oktober 2021, hvor bestyrelsens forslag om afnotering blev vedtaget.

Nasdaq Copenhagen A/S har imødekommet selskabets anmodning om sletning fra handel og official notering på Nasdaq Copenhagen på betingelse af, at der fremsættes et tilbud på køb af de øvrige aktionærers aktier.

En række eksisterende storaktionærer fremsætter herved et tilbud om køb af samtlige aktier i selskabet for kr. 15,20 per aktie. Storaktionærerne besår af Ulrik Tofte Jensen, Klaus Tofte Jensen, Morten Tofte Jensen, Dau-gaard Holding ApS og Peter Riggelsen Holding ApS.

For yderligere information, kontakt venligst:

Boliga Gruppen A/S

Laust Farver, CEO

Telefon: +45 28 40 49 88

Mail: lf@boligagruppen.d k

Vedhæftet fil