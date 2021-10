Immobilier locatif : Yuno indique désormais la performance et les revenus locatifs de chaque patrimoine immobilier

La Proptech Yuno, créatrice d’une application destinée à accompagner les propriétaires et futurs propriétaires bailleurs sur l'acquisition et le pilotage de leurs investissements immobiliers locatifs, continue d’innover.

Une nouvelle dimension du pilotage du parc immobilier pour les propriétaires

Suivre ses revenus locatifs, sa trésorerie et la performance de son patrimoine tout en bénéficiant d’une consolidation comptable tous les ans est un réel défi pour les propriétaires bailleurs. Désormais, chaque propriétaire pourra aisément piloter son patrimoine en renseignant les biens acquis et en réalisant une synchronisation bancaire, ce qui lui permettra de suivre la performance de ses biens, ses revenus, ses charges et son encours bancaire.

Guillaume MARTIN, CEO de Yuno « Les utilisateurs pourront gagner un temps précieux en utilisant Yuno, ils n'auront qu'à se connecter simplement à leur banque et Yuno se chargera automatiquement de mettre à jour leurs revenus locatifs, ainsi qu’une analyse de la rentabilité et la valeur du bien en temps réel. Cela leur permet aussi de suivre facilement l’évolution de la trésorerie au jour le jour. Bien sûr, cette innovation est proposée dans un cadre totalement sécurisé. Toutes les données stockées sont cryptées grâce à des algorithmes comparables à ceux utilisés par les banques. »

Une application complète et intuitive

À travers cette innovation unique sur le marché, Yuno démontre une nouvelle fois sa volonté de se positionner comme un outil pratique et simple d’utilisation au service des propriétaires bailleurs. Ces derniers peuvent alors suivre la performance de leurs investissements immobiliers et acquérir sereinement de nouveaux biens. L’objectif est donc de construire le meilleur service pour toute personne souhaitant investir dans l’immobilier grâce à la technologie et au design. L’assistant Yuno est disponible depuis une plateforme, mais également sur une application mobile.

Guillaume MARTIN, CEO de Yuno « L’innovation et le déploiement d’outils pratiques pour les bailleurs sont au centre de notre stratégie de croissance depuis notre lancement. Cette posture nous permet de compter plus 10 000 utilisateurs au sein de notre plateforme. L’ajout de notre fonction orientée mesure de la performance des revenus locatifs est la résultante d’un investissement significatif et d’une demande de nos utilisateurs. Ouverte à tous les utilisateurs de l’application, cette fonctionnalité sera bientôt complétée par de nouveaux outils que nous présenterons ces prochaines semaines. »