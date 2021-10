Kitron: Vedlegg til tidligere meldinger om allokering av opsjoner til primærinnsidere

English Norwegian

(2021-10-21) Det vises til børsmeldingen offentliggjort av Kitron ASA ("Kitron") 20. oktober 2021 kl. 17:16 angående allokering av opsjoner til primærinnsidere. Vedlagt ligger meldinger om de samme transaksjonene i samsvar med markedsmisbruksforordningen artikkel 19.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Tuomo Lähdesmäki, styrets leder i Kitron

Tel.: +358-50-5879648

E-post: investorrelations@kitron.com

Kitron er et ledende skandinavisk foretak innen produksjon av elektronikk og relaterte tjenester for sektorene Konnektivitet, Elektrifisering, Industri, Medisinsk utstyr og Forsvar/Luftfart. Konsernet har virksomhet i Norge, Sverige, Litauen, Tyskland, Polen, Kina og USA. Kitron omsatte for rundt 4,0 milliarder kroner i 2020 og har rundt 1.800 ansatte.

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter markedsmisbruksforordningen artikkel 19 og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg